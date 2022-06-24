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قصة الفتى الذي رسم القطط

في أحد الأيام في قرية صغيرة، كان مزارع يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة، ساعده الأكبر والأصغر في فعل ما يطلبه والدهم، لكن الصبي الأوسط آندي لم يفكر إلا في الألوان ورسم ورسم القطط.

كان الأب غاضبًا من آندي، فتهدده وقال إنه إذا رآه يرسم القطط مرة أخرى، سيرسله إلى الحكيم في نهاية القرية.

لم يكن آندي يحب العمل في الحقول، ولم يكن يفكر إلا في رسم القطط، وكان يراها في كل مكان يذهب إليه ولن يتعب منها أبدًا.

وذات يوم جاء الأب لاصطحاب آندي الذي يبدو أنه قد اختفى، وبينما كان يسير في الحقل رأى آندي جالسًا ويلعب مع قطة، كان الأب غاضبًا وقرر الذهاب مع آندي إلى الحكمة.

كان والد آندي مصرا على أنه سيوقف آندي عن رسم القطط، لذلك ذهب لاحقًا لزيارة الرجل العجوز الحكيم.

فيما بعد تركه والده مع الحاكم، وتحدث الحكيم مع الصبي بلطف وسأله أسئلة صعبة، فأجاب الصبي بذكاء، فوافق الحكيم على تعليمه.

سرعان ما تعلم الصبي ما كان يدرسه وكان أيضًا مطيعًا جدًا، لكن الحكيم لاحظ أن الصبي يحب رسم القطط أثناء الدراسة وفعل ذلك على الرغم من عدم السماح له بذلك.

لذلك اتصل الحكيم بوالده وأخبره عن حب ابنه وتفانيه في رسم القطط وقدم له بعض النصائح.

لم يؤيده والده هذا وتركه يفعل ما يشاء، وغادر حتى وصل ليلا إلى قرية، وكان المكان هادئا.

كان الناس خائفين بسبب فأر كبير جدًا، كان أكبر من بقرة تخرج ليلًا فيختبئ الناس، وأثناء النهار يعودون ويختبئون في المنزل حتى حان وقت المغادرة، استمر آندي في المشي حتى وجدت منزلًا ضخمًا كان جميلًا جدًا وممتعًا.

قرر آندي دخول المنزل ووجد بالداخل أن الناس كانوا يقدمون الطعام للفأر، وعندما دخل آندي وجد طعامًا وكان جائعًا فأكل كل شيء وعندما انتهى، لاحظ أن الجدران كلها بيضاء.

كان آندي سعيدًا وبدأ الرسم بسرعة، وكالعادة قام برسم عدة قطط على التحوطات، ونام آندي لكنه فجأة بدأ يسمع صوتًا.

وكان الأمر يقترب أكثر فأكثر، وخاف أندي واختبأ في صندوق كبير. جاء الفأر الضخم وأحدث ضجة كبيرة، والتي أخافت آندي كثيرًا، في تلك اللحظة سمع صوت القطط.

بدأ المنزل يهتز من قتال الحيوانات، وأغلق آندي أذنيه.

أطل من مخبأه ورأى الفأر الضخم مهزومًا وملقى على الأرض فاقدًا للوعي، وسقطت عيناه على ما رسمه ووجد بعض الدماء على القطط.

Tout le monde pensait qu’Andy avait vaincu la souris, il n’a pas trouvé quoi dire, il a été choqué par ce qui s’est passé, et a compris pourquoi le sage a dit d’éviter de dessiner autant de chats effrayants في نفس المكان.

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ثم انتشرت قصة آندي، وبالنسبة لوالد آندي، سرعان ما وصلته أخبار شجاعة ابنه وشعر بالفخر بنفسه.