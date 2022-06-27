قصة الفراش السحري بالصور

قصة السرير السحري – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، قصص الأطفال 2022، قصة الفتاة الحكيمة، قصة الفارس الأخضر، قصة الأمير. بالنسبة للأطفال، فإنها تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة السرير السحري

ذات مرة كان هناك أمير محبوب اسمه الأمير آدم، وذات يوم، أثناء سفره في مملكة أخرى، انفصل الأمير آدم عن جنوده، وبعد ركوب حصانه لفترة طويلة، شعر بالتعب وجلس ليستريح تحت كان جائعًا، فأخذ قطعة خبز من حقيبته ووجد عليها نملة، فوضعها على الأرض وأخذ قطعة أخرى ووجد فيها نملين، ثم لبسها وأخذها. أخرج قطعة ثالثة ووجد فيها ثلاثة نمل، فارتدها مرة أخرى، وسرعان ما أدرك أن النمل قد أمسك بكل طعامه.

لكن الأمير بدلًا من أن يشعر بالغضب، ابتسم وقال للنمل “أنت جائع، فأنت تفضل طعامي. ثم ضحك ولم يتوقع سماع رد، لكن المفاجأة كانت أن النملة ردت عليه. قائلا “أنت كريم جدا، فماذا تطلب مني أن أفعل لك”

فاندهش الأمير وسأل النملة هل تتكلم ردت النملة بأنها تتفهم حديثه وتستطيع الكلام وأنها ملكة هؤلاء النمل ويمكنها أن تفعل ما يشاء استجابة لكرمها، لكن الأمير أخبره أنه قد خسر كل شيء، لذلك قالت النملة إنه ينقصها شيء واحد وهو مصيره.

تفاجأ الأمير ولم يفهم كلام النملة، فأخبرته النملة أن هناك أميرة جميلة تعيش في مملكة قريبة تدعى الأميرة لالون وتقول الأسطورة أن الأميرة ستتزوج رجلاً كريمًا. أي نملة عندما يصل إلى الأميرة ويطلب منها أن تحضر له ملكة النملة.

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سار الملك مرة أخرى حتى قابل نمرًا يبكي في الغابة، فنزل الأمير من جواده ووجد شوكة في يد النمر وأخرجها، فقال له النمر أن شخصًا لطيفًا ولطيفًا للغاية، والأمير كان. تفاجأ لأن النمر كان يتحدث وقبل أن ينطق بكلمة، سأله النمر إلى أين يذهب، فأجاب أنه يبحث عن الأميرة لالون.

يخبره النمر أن النبوة تقول أن الرجل الطيب ذو القلب الطاهر سيتزوجها وأنها تعيش خلف الغابات السبع والجبال العالية، وأنه يجب أن يمشي حتى يقابل رجلاً عجوزًا وعليه أن يخبره. عن لقائه بملكة النمل والنمر وسيعطيه ما يحتاج إليه، وفي النهاية سيحتاجه للوصول إلى الأميرة وكل ما يطلبه من الأشجار.

مشى الأمير آدم برهة حتى التقى برجل عجوز جالس تحت شجرة فنزل من ظهر حصانه وتوجه نحو المرأة العجوز هذا الوعاء السحري سيوفر لك الماء إذا احتجت للشرب.

ترك الأمير آدم حصانه وجلس على السرير الذي أعطاه إياه الرجل العجوز وحلّق فوق الغابة حتى اقترب من مملكة الأميرة، فنزل إلى الغابة ليستريح قليلاً، فوجد رجل عجوز متعباً وعطشاً، أخرج الإناء السحري وأعطاه للمرأة العجوز وشرب حتى يشبع.

شكره الرجل العجوز وقال له إنه يعلم أنه أتى من أجل الأميرة، وأنه لا يستطيع البقاء معه لأن الملك منع الأجانب من الدخول، لأن الأجانب يأتون كل يوم.للتزوج بالأميرة، ولكن ليس من أحد. وصل إليها الأمير تفاجأ بذلك فقال له الرجل العجوز أن المملكة ليس لديها أضواء لأن الأميرة هي التي تضيء المملكة وعندما ولدت أعطتها الجنية السحر الذي جعلها. تنير المملكة، وعلى من يريد الزواج منها أن ينجز ثلاث مهام.

كانت هذه المهمات تتمثل في استخراج الزيت من 80 طنًا من الخردل في ليلة واحدة، ومحاربة شياطين، ودق الطبول في أعلى نقطة في الجبل، كما اعتقد الأمير لأصدقائه.

على الفور، استدعى ملك النمل وطلب منه إحضار جيش من النمل لاستخراج الزيت في ليلة واحدة، وقاموا بالفعل بالمهمة، وذهب الأمير إلى الملك بكمية ضخمة من الزيت.

تساءل الملك وظن أن هذا الأمير يمكن أن يحقق النبوة، وشرح له المهمة الثانية، وفي المساء أعد الأمير الخاتم ليحارب العفاريتين، وفي المساء دخل الأمير الحلبة مع النمر، وعلى الفور هاجم النمر العفارتين وهزمهما، كان الملك سعيدًا وطلب من الأمير آدم إكمال المهمة الثالثة.

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لكن الأمير لم يشعر بالقلق وجلس على الفور على السرير السحري وطار إلى قمة الجبل وبدأ يدق الطبول التي بدت وكأنها رعد. لذلك ابتهج الملك وقرر أن يتزوج ابنته للأمير الحكيم والخير، وعاشوا معًا في سعادة إلى الأبد.

قصة السرير السحري