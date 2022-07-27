قصة القبض على عبدالرحمن الناشري بالكامل ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة التي أثار ضجة اعلامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإسم عبدالرحمن الناشري والذي انتشر اسمه بشكل واسع وكثير في عالم مواقع الانترنت عبر الساعات الماضية ورافقه مطالب بعض المتابعين بملاحقته وتوقيفه ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو عبد الرحمن النشيري

عبد الرحمن الناشري ناشط وشاعر يمني الأصل ويحمل الجنسية السعودية. ولد ونشأ وترعرع في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. من المحتمل أن يكون في الخمسينيات من عمره. وعرف النشيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مقاطع فيديو خاصة به أثناء إلقاء الشعر، حيث ميز صوته. القدرة الجميلة والمتفوقة على الإنجاز دون تردد أو خوف، بالإضافة إلى استقامة لغته العربية، ولهذا حصل على لقب أمير الكلمات وأمير الحكمة.

سيرة عبد الرحمن الناشري

يعتبر عبد الرحمن النشيري من الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نجد الكثير من متابعيه يبحثون عن سيرته الذاتية

الاسم والنسبة عبد الرحمن النشيري.

الاسم الانكليزي عبد الرحمن النشيري.

اللقب أمير الكلمة، أمير الحكمة

تاريخ الميلاد من مواليد ستينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد حي القنفذة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية.

العمر من المرجح أن يكون عمره في العقد الخامس من عمره.

الجنسية سعودي الجنسية.

الأصل أصل يمني.

الحالة العائلية متزوج.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة شاعر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة اعتقال عبد الرحمن النشيري

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ اعتقال عبد الرحمن النشيري. وطالب ناشطون عبر الهاشتاج بضرورة حبس النشيري ومحاسبته على أفعاله الفاسدة التي وصفت بأنها أفعال نابعة من شخص فاسد ومنحط ومخالفة للدين الإسلامي وأخلاق وعادات المجتمع السعودي. من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على تيك توك بالدخول عبر البث المباشر والتحدث مع الفتيات بكلمات غير لائقة ومهينة، كما وصفها بعض النشطاء.

اعتقال عبد الرحمن الناشري على تويتر

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم عبد الرحمن النشيري، ويتضمن هذا الهاشتاغ مقاطع فيديو حصل عليها عبر حسابه الرسمي على تيك توك. ضرورة القبض عليه ومحاسبته على أفعاله الفاسدة التي اعتبرها البعض بعيدة عن عادات وتقاليد الشعب السعودي في كل مكان.

عبد الرحمن الناشري تك توك

عبد الرحمن الناشري لديه حساب باسمي على تيك توك، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 70 ألف متابع، ومن خلال حسابه يعرض مقاطع فيديو لأعماله الشعرية التي كتبها، وطريقته الممتازة في تلاوة الشعر. التي جذبت الكثير من المتابعين له، بالإضافة إلى ممارسته هوايته للرقص في شوارع مكة المكرمة، ويمكنك مشاهدة محتوى عبد الرحمن الناشري على تيك توك “.

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