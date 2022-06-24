قصة القلعة تحت البحر

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تاريخ القلعة تحت سطح البحر

ذات مرة كانت هناك جزيرة يحكمها الملك الحديث وربما كان سكان هذه المملكة هم الأسعد في العالم.

لكن لم يكن لديه سوى عدو واحد كبير، أمير الماء. أراد الأمير الصغير تمامًا هزيمة أمير الماء لحماية شعبه. سمعها أمير الماء وشعر بالخوف.

بعد عدة أيام، ذهب الأمير الصغير إلى البحر، ثم أحدث الأمير الأمواج في الماء، وانكسر قارب الأمير بينما سمح للصبية الصغار بالسباحة على السطح.

أمسك بالأمير وسحبه إلى قصره، فزعت المملكة خبر اختطاف أميرهم، وكان الجميع في يأس.

حبس الحاكم الحكيم للمملكة نفسه في كهف وفحص كل كتب السحر، ليجد طريقة لهزيمة أمير الماء ووجد الإجابة.

وغادر كهفه دون أن يتحدث إلى أحد وتوجه نحو مارلين، وصل الرجل الحكيم إلى مارلين، وكان أبوه البحار هناك.

صُدم البحار لرؤية الحكيم في منزله، وأخبره أنه جاء لمقابلة ابنته لأنها كانت الوحيدة القادرة على إنقاذ الأمير الصغير.

وافقت مارلينا على إنقاذ الأمير، وفي اليوم التالي وقفت المملكة بأكملها على الشاطئ، وقفزت ميرلينا بلا خوف في البحر لتجد الأمير الصغير، وسرعان ما وجدت قصر أمير الماء.

كان الباب الأول من الحجارة، يحرسه عملاقان أوقفاها وسألوها، لكنها لم تقل شيئًا سوى الحقيقة، لكن العملاقين لم يوقفوها وضحكا من كلماته وسمحوا له بالسير عبر الباب.

الباب الثاني كان عبارة عن فقاعة ضخمة تستطيع من خلالها رؤية القصر، كان القصر مثل الفقاعات، كان مثل الجدران الكبيرة المحمية بفقاعة ضخمة.

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بمجرد أن لمسته حتى ابتلعته، لم تكن مارلين خائفة، لكنها كانت مصممة على إنقاذ الأمير الصغير. التقت مارلينا بأمير الماء وكانت سعيدة، لأنها عرضت عليه أن يصبحا أصدقاء، كان الأمير متفاجئًا للغاية. كان الأمير سعيدًا برغبة الفتاة في مصادقته، لذا حررت الأمير الصغير وأصبحا أصدقاء، وعاشوا بسعادة.