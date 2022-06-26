قصة الكلب العجيب

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قصة الكلب الغريب

ذات مرة، كانت كالا البالغة من العمر 13 عامًا تعيش في ضواحي المدينة وكانت مغرمة جدًا باللعب مع كلبها.

كانت كالا فتاة لطيفة ولطيفة، وذات يوم بينما كانت تلعب مع كلبها، ألقت كرة وركض الكلب إلى انتباهها وألقى كالا الكرة مرة أخرى.

لكن هذه المرة لم يحضر الكلب الكرة واختفى. بحثت كالا عنها في كل مكان، لكنها لم تجدها، فركضت إلى والديها لإخبارهما بما حدث لها، ورافقها والداها لمساعدتها في البحث.

لكن عبثًا، اختفى الكلب ولم يجدوا أي أثر لها، وكان الظلام قد حلّ وعادوا إلى المنزل، وكانت كالا حزينة على كلبها.

جلست في غرفتها طوال الليل تبكي، تستمع إلى أصوات الحديقة لتسمع كلبها.

في صباح اليوم التالي، تورمت عيناها، ومع مرور أسبوع آخر، أدركت أنها قد لا ترى كلبها مرة أخرى.

في تلك الليلة، كانت كالا على وشك الاختباء حتى سمعت صوت نباح كلب. ركضت في اتجاه الضوضاء. في الليل، عانقها كلبها واتصل بوالديها. صُدم الجميع، ثم ذهبت إليها كالا. غرفة نوم وسقطت في نوم عميق.

في الصباح، لاحظت كالا شيئًا غريبًا في كلبها لقد رأت علامة على إحدى قدميها وكانت ترتدي طوقًا أبيض مخيطًا، ولم يكن طوق كلبها، ليلى.

وعندما رفعت طوقها، رأت مقتطفًا صغيرًا عليه رسالة لكنها لم تفهم الخط، كان خربشًا وأدركت أن ليلى لم تكن تتصرف كما اعتادت.

وبدأت تشعر بالحزن مرة أخرى عندما علمت أن كلبها لم يكن كما كان من قبل، وفي تلك الليلة أثناء نومها استيقظت على نباح ليلى، فاستيقظت ورأت قطعة في فم الكلب.

أخذت الرسالة وحاولت قراءتها وتكرارها. تستيقظ كل ليلة على نباح كلبها وتجد خلاصة جديدة. أشعر بالدهشة والخوف مما يحدث له.

ثم جمعت جميع الرسائل معًا ولكن كانت هناك قطعة مفقودة، وفي تلك الليلة قررت أن تتبع الكلب وقررت الذهاب، مرة واحدة ولم يحدث شيء وفجأة بدأ الكلب يتوهج ومن خلال الموقع الرسميك شاهدت تتبع الكلب المقطع دهشت.

أخذت القطعة المفقودة وجمعت كل القطع معًا وحاولت حل اللغز، وفي الصباح تمكنت أخيرًا من حلها وقراءة الرسالة المشفرة الموجهة إليها.

قررت الذهاب والتعرف على المرأة التي أرسلت لها الخطاب وتعلم منها حقيقة وسر كلبها ليلى.

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وفي الليل كانت تتبع كلبها الذي قادها إلى منزل السيدة. دخلت المنزل ووجدتها مشغولة بالقراءة. بدأت كالا على الفور في طرح الأسئلة عليها، وأخبرتها السيدة العجوز بقصتها، وشكرتها على رعايتها للكلب، وعرضت قضاء الليل في منزلها. عندما استيقظت كالا، وجدت نفسها في غرفتها، تذكرت كل شيء وتفهمت في النهاية. مهما حدث لها، تمكنت من حل اللغز.