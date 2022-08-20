فيديو قصة المتحرش ماهر في السعودية ..من هو المتحرش ماهر ،يعتبر من أهم المواضيع انتشاراً وتداولاً في المملكة العربية السعودية في الاوقات القليلة الماضية ، الذي تصدرت قائمة الترند على تويتر وسط موجة من الغضب والصدمة في نفوس المتابعين والجمهور السعودي بالأضافة الى مطالبة الحكومات السعودية بإتخاذ أقصى العقوبات بحق المجرم والتدخل السريع.

من هو المتحرش ماهر

انتشرت الكثير من الاخبار المتداولة في الشارع السعودي التي تفيد مقطع فيديو للمتحرش ماهر والذي يبحث الملايين من العرب عن هويته ،وذلك بسبب تزايد حالات التحرش في كثير من الدول العربية والاجنية مثل السعودية ومصر والتي تحصل على تفاعل واسع من الجمهور وصدمة لمثل هذه الأفعال الغير لائقة أخلاقياً ولم يعتاد عليها الدين الإسلامي ومطالبة السلطات بمحاسبتهم.

فيديو قصة المتحرش ماهر في السعودية

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لقصة المتحرش ماهر في السعودية والذي يقوم بأفعال خارجة عن القانون والدين الإسلامي لمطالبته من الفتيات بتصوير أنفسهم دون ملابس وإرسال الصور اليه ويقوم بتهديده لهم دون أي تدخل من السلطات والحكومات السعودية والذي تلقوا عدد من البلاغات التي تفيد ذلك والتحقيق مع عدد من الفتيات المستهدفة.

تفاصيل قصة المتحرش ماهر

كتب احد النشطاء على السوشيل ميديا على حسابه تويتر بالرد بجملة “هو غطان ولكن السؤال هل ما ظهر في الفيديو والصور حقيقي أم لا” بالإضافة الى توقعه بأنهم حسابات وهمية تفيد بأنها إشاعات مرفقا لاسم الحساب maher lady والذي وصف بأنها تمثيلية ،كما وذكر حساب yon على تويتر بعض الجمل التي تفيد بتهمة المتحرش ماهر وهي تهديد بالقتل والإساءة للدين الإسلامي.

فيديو قصة المتحرش ماهر في السعودية بالإضافة الى ردود أفعال مستخدمي التواصل الاجتماعي بتهمة التهديد بالاغتصاب والتطاول على الحكومة السعودية ،ومطالبتهم بتطبيق أقصى العقوبات بحق المجرم ليكون عبرة لغيره وللمحافظة على استقرار البلاد.