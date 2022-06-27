قصة المدرسة المسكونة

قصة مدرسة مسكون – أخبرتني صديقتي اليابانية هذه القصة التي قالت إنها حدثت في بلدتها وقرأت في الجريدة لم أقرأ الصحيفة ولا أعرف ما إذا كانت صحيحة حقًا.

تقول القصة أن هناك صديقتين صغيرتين وفتاتين كانا صديقين منذ الطفولة ويدرسان معًا في المدرسة الثانوية، وفي إحدى الليالي أقاما حفلة في إحداهما.

كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل وقليلًا من المرح أخبروا قصص الرعب وبعد العديد من القصص قرروا اختبار قوتهم واتفقوا على أنها ستكون ممتعة للغاية.

وهم يريدون حقًا إخافة أنفسهم ولديهم خبرة في اكتشاف مكان مسكون في الظلام، واقترح أحدهم مدرسة مهجورة لأنه كان معروفًا أنها مسكونة طوال السنوات السابقة.

ولأنها تقع أيضًا في ضواحي المدينة والغابات المحيطة بها في كل مكان، يعلم الجميع في المدينة أن المدرسة مسكونة، لكن الأطفال لا يؤمنون بوجود الأشباح.

يبدو أنه المكان المناسب لاختبار أنفسهن، وإذا شعرن بالخوف، فإن إحدى الفتيات كانت لديها سيارة وتوجهن إلى المدرسة المسكونة في الظلام.

أوقفوا السيارة أمام المدرسة وقرروا أنهم سيكتشفون المدرسة بشكل فردي والخطة هي أن يسير كل منهم عكس اتجاه عقارب الساعة بمفرده.

واستكشاف المدرسة لن يستغرق أكثر من عشر دقائق، سيغادر الأول، وعندما يعود سيخبر الجميع بما رآه، ثم الثاني وهكذا مع الجميع.

وبالفعل غادر الشاب الأول بينما كان الآخرون ينتظرون في السيارة، ولكن بعد فترة بدأ الملل يتفوق عليهم … مر أكثر من عشرين دقيقة منذ دخول الصبي المدرسة.

الآن لم يعد من المدرسة ولكن بعد نصف ساعة لذلك قررت الفتاة التالية القدوم واستكشافها والعثور على صديقك واصطحابه معها.

كانت الفتاة قد غادرت بالفعل وكان الآخرون ينتظرون في السيارة وينتظرون لفترة طويلة لكن الفتاة لم تعد كما هي، ولم يفهموا ما كان يحدث عندما لم يغادروا المدرسة.

ربما اتفقوا على خداعنا وإخافتنا … لم يرد الشاب على الفتاة الصغيرة، بل نظر إليها بنظرة خائفة، ومرت ساعة طيبة منذ رحيل الشاب والفتاة.

كان الصديقان المتبقيان خائفين للغاية وبدأت الفتاة في البكاء وحاولت تهدئتها وأخيراً قال الشاب إنني سأذهب لإحضارهم وإذا لم أعد بعد ثلاثين دقيقة اذهب إلى الشرطة.

دخل الصبي وترك الفتاة تبكي وحدها في السيارة. انتظرت الفتاة لمدة ساعة، لكن لم يعد أي من أصدقائي، ففعلت كما طلب صديقها وذهبت إلى الشرطة.

ذهبت الشرطة مع الفتاة إلى المدرسة وكانت الشمس على وشك أن تشرق وبدأوا في البحث عن المراهقين الثلاثة، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم في أي مكان.

اكتشفت الشرطة أن باب صالة الألعاب الرياضية القديم الصدئ كان مفتوحًا، فدخل الضابطان إلى القاعة التي كانت مليئة بالمعدات القديمة.

كان هناك صمت مخيف، ولكن بعد البحث في الحمام المجاور لصالة الألعاب الرياضية، وجدت المراهقين المفقودين، وجميعهم معلقين من أعناقهم من السقف.

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استجوبت الشرطة الفتاة الباقية، لكنهم لم يصدقوا قصتها، رغم أنها أقسمت لهم أن ما قالته صحيح، وأنها تريد إقناعهم بكل ما حدث.

ليس لديهم سبب للانتحار، كما تعتقد الشرطة، ولكن للأسف، وبعد عدة أسابيع طويلة من حل اللغز، تم إغلاق القضية دون حل، خاصة وأنهم لم يعثروا على أي دليل. على أن شخصًا ما قتل المراهقين الثلاثة . .

في النهاية، قررت الشرطة أنه كان انتحارًا جماعيًا، وحتى يومنا هذا لا أحد في المدينة لديه الشجاعة لدخول المدرسة المهجورة أو الاقتراب منها.

قصة مدرسة مسكونة