قصة المسلسل الخيالي قيامة الساحرات 2022 وابطال العمل ، قد أثار اهتمام العديد من الافراد ممن يتابعون المسلسل قيامة الساحرات المعلن عنه حديثا والمتوقع ان يكون نقلة نوعية في عالم الانتاج والكتابة في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قصة المسلسل الخيالي قيامة الساحرات و الشخصيات حيث يعمل ببطولة نسائية مطلقة فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بالسحر والشعوذة ، تابعوا معنا .

قيامة السحرة ويكيبيديا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل قيامة السحرة في النقاط التالية

اسم المسلسل بالعربي قيامة السحرة.

اسم المسلسل بالإنجليزية قيامة السحرة.

نوع العمل فانتازيا دراما.

إخراج ديكلان أو-داير وكريغ مخلل.

إنتاج دومينيك بارلو – زينب أبو السمح.

بلد الانتاج السعودية.

لغة العمل العربية.

اللهجة خليجية – سعودية.

قصة المسلسل الخيالي قيامة الساحرات 2022 وأبطال العمل

قيامة السحرة هو مسلسل درامي خيالي حول ساحرتين نشأتا في عالم قادر على قلب كل روافع القوة ببساطة باستخدام السحر، حيث يتحكم الرجال في ذلك العالم بكل ما يتعلق بعلوم وتعاليم السحر بينما المرأة غير قادرة لممارستها، باستثناء الساحرتين اللتين تمكنا من تكوين قبيلتهما الخاصة المكونة من سحرة فقط، لمواجهة القبائل الأخرى في خضم حرب ملحمية، ويتم تصوير هذا المسلسل داخل MBC Studios.

مسلسل أبطال قيامة الساحرات

لم يتم الإعلان رسميا بعد عن قيامة الساحرات، ولكن ما تم التوصل إليه هو أن المسلسل من بطولة الفنانة إيدا القصي، والفنانة سمية رضا، والمخرج وكلهم إلى يكلان أو دوير وكريغ بيكلز، أثناء الإنتاج. مسؤولية دومينيك بارلو وزينب أبو السمح. .

تعلن MBC Studios عن بدء تصوير فيلم The Resurrection of the Witches

أعلنت الصفحة الرسمية لمجموعة قنوات واستوديوهات mbc عن بدء تصوير المسلسل الخيالي قيامة الساحرات، عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على منصة تويتر، ويمكن الاطلاع على الإعلان بإيجاز من خلال ما يلي

وفي الختام تعرفنا على قصة المسلسل الخيالي قيامة الساحرات 2022 وابطال العمل ، ويعد ذلك المسلسل من الأعمال الفنية نقلة التي أحدثت نوعية في عالم الانتاج والكتابة داخل المملكة العربية السعودية لما تميز بإسلوب جديد من نوعه .