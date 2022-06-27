قصة الملك خسرو والصياد الذكي بالصور

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قصة الملك كسرى والصياد الذكي

كان الملك خسرو أحد ملوك الفرس في القرن الثاني عشر الميلادي، وكان لهذا الملك زوجة أحبها كثيرًا اسمها شيرين، وكان الملك يحب أكل السمك. لديه سمكة لبيعها.

فأرسل الملك عبدًا إلى بائع السمك ليأتي به إلى القصر ليشتري له سمكًا. كان المال في الطريق.

كانت زوجة الملك شيرين جالسة بجانبه في ذلك الوقت، فقالت للملك يا له من أمر سيء فعلته. فاندهش الملك مما قالته، فقال لماذا تقول – فقالت للملك قال له الملك خسرو إذا أعطيت أيًا من عبيدك أقل منه، فسوف يقولون إذا أعطى الملك ما أعطاه الصياد لقد قلت الصدق، لكن من المخجل أن يعيد الملوك هديتهم.

قالت الزوجة أنا أفكر في هذا، فسألها الملك خسرو كيف يكون فقالت للملك احضر الصياد واسأله هل هذه السمكة ذكرا ام انثى إذا قال أنثى، أخبره أنني أريد ذكرًا، وإذا قال ذكرًا، فأخبره أنني أريد أنثى، ثم أرسل الملك عبيدًا لإحضار الصياد، وقد أحضروا بالفعل.

ولما دخل الصياد إلى الملك سأله الملك هل السمكة التي اشتريتها منك أنثى أم ذكر فقال له الصياد يا مولاي تلك السمكة خنثى فهي ليست ذكر ولا أنثى، فأعجب الملك بذكاء الصياد وفطنته وأمر له بأربعة ألاف درهم أخرى، وكانت تلك الدراهم من الفضة الثقيلة فحينما وضعها الخدم في كيس الصياد حملها الصياد، وقبل خروجه من القصر سقط منه درهم فضي على الأرض .

قصة الملك خسرو والصياد الذكي قصص مفيدة

فوضع الصياد كيس النقود الذي كان عليه أن يجلبه بهذا الدرهم، فنظرت إليه الملكة شيرين والملك بغضب شديد، فقالت الملكة للملك انظر إلى شر هذا الصياد. بيد احد عبيدك.

فقال له الملك فقدوا نعم، لكنها هبة الملوك، فماذا أفعل قالت الملكة دعني أفكر في هذا السؤال، فقال لها الملك خسرو كيف يكون فقالت له استدعي الصياد ووبخه على شر هذا الفعل، ثم عاد الصياد فوبخه الملك وقال له كيف تجرؤ أن تضع كيسًا بثمانية آلاف درهم مقابل درهم واحد يسقط منه. أنت! ما هذا الشر هل تريد أن يأخذك أحد أولادي

ما أبشع شيء فعلته يا صياد. فقال الصياد الماهر أيها الملك لم آخذ هذا الدرهم من الأرض إلا بعظمته لي وتقديري لك أيها الملك العظيم. هذا الدرهم على وجهه صورتك وفي الجانب الآخر. هو اسمك، لذلك كنت أخشى أن يدوسه أحد دون قصد، لذلك كنت سأسبب لك ذلك.كان الملك منبهرًا جدًا بذكاء وبصيرة هذا الصياد، ثم أمره بدفع أربعة آلاف درهم أخرى.

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ترك الصياد الماهر اثني عشر ألف درهم، ثم نظر الملك خسرو إلى زوجته شيرين وقال لها بائسة لما فعلت، لأن هذه السمكة كلفتنا اثني عشر ألف درهم لسوء رأيك.