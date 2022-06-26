قصة الملك والحكماء – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة الملك والحكيم

يقال أنه بمجرد وجود ملك عظيم يعيش في إحدى المدن العظيمة، كان هذا الملك متعجرفًا ومتعجرفًا للغاية ومتغطرسًا، وفي يوم من الأيام جمع الملك حاشيته وقال لهم بفخر وبهجة

أنا ملك الملوك وحاكم هذا العالم كله، وقد خدمتني كل المخلوقات، البشر والحيوانات، وحدي في ظل طاعي.

لا، أيها الملك المحترم، أنت مخطئ في كلامك، لأن كل الرجال خدموا بعضهم البعض. بعد سماع هذه الكلمات، صرخ الملك بغضب وهدد من هذا الخائن المتمرد الذي يدعي أنني خادم

ومن بين الحاضرين خرج رجل عجوز نحيف الجسم وله لحية بيضاء طويلة متكئًا على عصا وقال للملك أنا يا سيدي رجل من الناس ولا يوجد ماء في قريتنا، وكادنا نموت. من الحياة. وحيواناتنا.

فغضب الملك وقال أنت فقط متسول عجوز جاء ليطلب مني حفر بئر لك ولقريتك ولديك الشجاعة والوقاحة ليقول لي أنني خادم أجاب الرجل العجوز بثقة نعم يا سيدي، نحن جميعًا نخدم بعضنا البعض، وحتى أنت، ملكك المحترم، تخدم الآخرين أيضًا.

أجاب الملك بقلق شديد تعال، أجبرني على خدمتك إذا تجرأت، وإذا فعلت، سأحفر ثلاثة آبار في قريتك بدلاً من واحدة، ولكن إذا فشلت، سأضربك على رقبتك بالحافة. من السيف واجعل من نفسك قدوة لجميع الحاضرين.

سكت الرجل العجوز للحظة، مفكرًا، ثم قال من عاداتنا في قريتنا أنه عندما نقبل التحدي، يجب أن نلمس أقدام الشخص الذي نتحدى، لذا أمسك بعصي، أيها الملك العظيم، حتى ألمس قدميك.

قد تكون مهتمًا

ثم قام وقال للملك، “شكرا لك يا سيدي. الآن أعطني عصاي.” أعاد الملك العصا إلى المرأة العجوز، فقال الرجل العجوز بحب “هل رأيت يا سيدي كيف أخذت موظفيي وأعدتهم لي، وكيف نخدم بعضنا البعض !