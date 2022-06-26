قصة النمر قادم بالصور

تصل حكاية النمر بالصور – يحب الاطفال الاستماع لقصة النمر يصل وقصة الحمار السحري وقصص السحر للاطفال والقصص القوية وتتميز هذه القصص بكونها نوع من الادب الفني، مستوحاة من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة النمر تأتي في صور

كان هناك ولد صغير يعيش مع والده في قريته ويساعده في عمله في الرعي، وكانوا يمتلكون أبقارهم الخاصة ويخرجون لرعيها، لكنه كان فتى مؤذًا لم يقضي يومًا لا يفكر فيه بشيء. قال له الأب ما سأفعله الآن، “حسنًا، سأخبرك، أنا لست بخير اليوم. لماذا لا تأخذ الأبقار لترعى في العشب المجاور للغابة.”

قال الصبي لوالده “بالطبع سآخذها. قال الأب “ولكن عليك أن تنتبه وتراقبها جيداً، وإلا يأكلها النمر المفترس”. قال سأراقبه يا أبي، فقال لا تقلق، علي أن أذهب الآن. أخذ الصبي الأبقار وأخذها لترعى بالقرب من الغابة، وكان يحمل سهمه وعصا خشبية، وبعد فترة أحضر أبقاره إلى العشب بجانب الغابة ورأى شجرة كبيرة في الوسط، لذلك صعد بعناية وجلس عليه.

وبدأ في رمي الحجارة على الأرض مستخدما نبته، لكنه ملل بعد فترة وخطرته فكرة تجعله يشعر بالضحك وبدأ بالصراخ. النمر يأكل أبقاري المنقذة. شخص ما يساعدني. تعال، يصل النمر إلى أعمالهم المهمة واندفع لإنقاذ الصبي.

وحالما وصلوا إلى هناك، سألوا الصبي عن النمر، فضحك الصبي وقال “أي نمر هذا ليس هناك نمر.” قالوا، “لماذا صرخوا” ثم قالوا، ” كفى خداعك. مزاحك تسبب لك المتاعب. قالوا لن يخلصك أحد مرة أخرى. لكن الصبي كان سعيدا بما فعله، ومضى اليوم وعاد إلى المنزل مع الأبقار.

قصة النمر قادمة

وفي اليوم التالي ذهب لرعي أبقاره مرة أخرى وقرر ممارسة نفس الحيلة كما حدث بالأمس ومرة ​​أخرى، سمع الوالدان الصبي يصرخ من الغابة، وكان القلق من أولئك الذين لم يعرفوا الحيلة السابقة وركضوا جميعًا لإنقاذ ركض الولد ومرة ​​أخرى لإنقاذه معتقدين أنه صادق وبمجرد وصولهم وجدوه جالسًا على رأس الشجرة ضاحكًا، وعندما رأى الوالدان الصبي يضحك، زاد غضبهم، وأصبح ذلك من عادتهم. يأتي الولد يوميًا إلى المرعى ويصرخ طلبًا للمساعدة، لذلك فهم الوالدان أن الصبي قد غش بعد أن هرعوا لمساعدتها كل يوم، وتركوا وظائفهم.

في أحد الأيام، لم يكن محظوظًا، بعد أن أخذ أبقاره للرعي، جاء النمر، ليس نمرًا واحدًا، بل عدة نمور. صرخ الولد، لكن لم يأت أحد هذه المرة ولم يستمع أحد إلى صراخه. ظل يصرخ أثناء أكل النمور للأبقار وأكلتها وجلس الصبي عاجزًا وبدأ في الصراخ والصراخ والبكاء بشدة لأنه فقد كل أبقاره ووصل الخبر إلى ابنه فبدأ في القلق وركض إلى الغابة و أخبرته ما الذي فعلته تلك الأبقار هذا كل ما لدينا والآن ليس لدينا شيء، كيف سنعيش ونحصل على طعامنا.

قد تكون مهتمًا

لقد أغفلت دائمًا أفعالك السيئة، لكن هذا كثيرًا ما سأفعله الآن، قال سامحني يا أبي، لقد كان ذلك خطأً كبيرًا، أنا آسف جدًا لأنني لم أزعج أي شخص بعد الآن، وبالتالي دفع الصبي ثمن أخطائه وأفعاله.