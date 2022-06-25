قصة النملة والصرصور – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة النملة والجندب

في الصيف كان يعيش صرصور لطيف يحب الرقص والغناء، وبجانبه يعيش نملة مفعمة بالحيوية تحب العمل الجاد.

قصة النملة النشيطة

كل صباح، كان سكان الغابة يستيقظون على صوت الصرصور وهو يغني ويعزف على القيثارة، ويقضي يومه في اللعب حتى وقت الطعام، ويأكل الحبوب أو الأوراق، ثم يعود إلى سعادته حتى يحين النوم.

أما النملة فهي تقضي يومها في جمع وتخزين كل ما تصادفه من طعام، وتستريح فقط لتأكل أو تنام في المساء.

قصة النملة النشيطة

وذات يوم ضحك الصرصور على النملة قائلًا لماذا تقضي الصيف في العمل الجاد والشاق، وهو موسم راحة ومرح

أجابت النملة حتى أجد ما آكله في الشتاء.

قال الصرار لكن الحبوب والأعشاب تملأ المكان ويمكن أن تكفي كل سكان الغابة طيلة سنين.

لذلك علمت النملة أنها لن تكون قادرة على إقناع الصرصور، لذلك تركته مستمتعة وذهبت إلى عملها.

في الخريف، تحولت الأوراق إلى اللون الأصفر وسقطت، وتساقط المطر بغزارة وجرفت جميع الحبوب الجافة وأوراق الغابة.

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قصة النملة النشيطة

جاع الصرصور ولم يجد شيئًا يملأه. فذهب إلى جارته النملة، طالبًا منها الطعام.

أرجوك ساعدني يا جارتي، أعطني شيئًا لأتنفسه

قصة النملة النشيطة

فأجابت النملة بقولها لو لم تكن مساعدة الجار واجبة، لكنت تركتك تموت من الجوع، لكني سأساعدك هذه المرة، ربما يتم النظر فيك.

لذلك نجا الصرصور وعلم أنه من جده وجده وسار في الطريق.

قصة النملة العاملة

حكمة النملة وقصة الصرصور

نتعلم من قصة النملة والصرصور أن الكسل يجعلك تستمتع

أغنية النملة والصرصور

أغنية النملة والصرصور