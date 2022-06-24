قصة الوردة الحمراء المغرورة

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قصة الوردة الحمراء المتغطرسة

ذات يوم ربيعي جميل، فتحت وردة حمراء في الغابة، وكان لونها جميلًا كما أزهرت حولها، قالت لها شجرة الصنوبر القريبة منها يا لها من زهرة جميلة أنت! أود أن أكون جميلًا مثلك، أجبت على شجرة أخرى، يا شجرة العزيزة، لا تحزن، لا يمكنك الحصول على كل شيء.

نظرت الوردة حولها ولاحظت أنني بدوت أجمل زهرة في هذه الغابة. أدار عباد الشمس رأسه الأصفر وسأل لماذا تقول ذلك يوجد في هذه الغابة العديد من الزهور الجميلة، أنت واحد منهم فقط.

قصص عربية الوردة المتغطرسة،

أجابت الوردة الحمراء أرى كل من ينظر إلي ويعجب بي، ثم نظرت الوردة إلى الصبار وقالت انظر إلى هذا النبات القبيح الذي لا يخلو من الأشواك، فقالت له شجرة الصنوبر باستنكار وردة حمراء كيف هل تتحدث هكذا من يستطيع أن يعرف ما هو الجمال لديك أيضا أشواك.

نظرت الوردة الحمراء المتغطرسة بغضب إلى شجرة الصنوبر وقالت “اعتقدت أن لديك ذوقًا جيدًا!” لكن يبدو أنك لا تعرف ما هو الجمال على الإطلاق، يمكنك مقارنة أشواك بأشواك هذا الصبار.

قصة الوردة الحمراء المتغطرسة بقية القصة

يا لها من زهرة عبثية تهمس بها الأشجار لبعضها البعض، حاولت الوردة تحريك جذورها بعيدًا عن الصبار، لكنها لم تتحرك، ومع مرور الأيام، نظرت الوردة الحمراء المتغطرسة إلى الصبار كل يوم وقالت كلمات عديمة الجدوى، مثل هذا النبات عديم الفائدة منه، أنا آسف لكوني جارة كهذه، إنها شجرة قبيحة، فما هو الهدف.

على العكس من ذلك، فإن الصبار لم يشعر بالضيق بل حاول أن ينصح الوردة الحمراء المتغطرسة قائلاً له الله لم يخلق أي شكل من أشكال الحياة بدون هدف، لذلك لا تحتقر شيئًا كان، إذا كنت لا تعرف. حكمة وجودها اليوم ستعرفها غدا.

مر الربيع وأصبح الجو حارًا جدًا، وأصبحت الحياة صعبة في الغابة، بسبب عدم هطول الأمطار، وبدأت الوردة الحمراء تذبل، وبدأت أوراقها تمرض، ولم يكن هذا كما لو كان بسبب نقص المياه .

في يوم صيفي حار، رأت الوردة الحمراء الطيور تلصق مناقيرها في الصبار ثم تطير بعيدًا منتعشة. كان الأمر مقلقا. وحاولت الوردة الحمراء أن تستفسر عن الأمر، فسأل الصنوبر ماذا تفعل العصافير وأوضح له الصنوبر أن الطيور تشرب من الصبار.

هل هذه الثقوب ضارة بالصبار سألت الوردة “نعم، لكن الصبار لا يحب رؤية الطيور تتألم”، أجاب الصنوبر. فتحت الوردة الحمراء عينيها في دهشة وصرخت “الصبار به ماء” نعم، يمكنك أيضًا طلب مشروب هناك، لأن العصفور يمكن أن يجلب لك الماء بعد أن تطلب المساعدة من الصبار.

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كانت الوردة الحمراء تخجل أيضًا من طلب الماء من الصبار، لكنها في النهاية طلبت المساعدة، وافق الصبار بلطف، وملأت الطيور منقاره بالماء وسقوا جذور الوردة، وعاد لونها إلى التفتح، شكرت الصبار كثيرًا واعتذرت لها عما حدث من قبل وأخبرتها أنها تعلمت درسًا لن تنساه أبدًا من حياتها، ولذا تعلمت الوردة درسًا ولم تحكم على أي شخص أبدًا من خلال مظهرها مرة أخرى.