قصة الوعد المخلوف

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قصة الوعد المنقذ

ذات مرة في اليابان، كان يعيش في قرية صغيرة رجل يدعى هيساشي كان لطيفًا وصغيرًا ولكن حياته كانت صعبة لأنه كان فقيرًا جدًا.

لقد سرق الكثير ليعمل من أجل لقمة العيش بينما كانت الشمس مشرقة، لكن عندما جاء الشتاء لم يجد الكثير من العمل وكان يعاني أحيانًا من البرد القارس.

خرج في يوم مشي في طقس بارد ورأى رافعة ملقاة على الجليد، فقرر أن يكون طعامًا له، لكن عندما اقترب منه، رأى مدى روعته.

في تلك الليلة، بينما كان الشاب يحاول النوم في سريره، سمع طرقا على الباب، وعندما فتح الباب صُدم عندما رأى فتاة جميلة تقف خارج الباب ومعها حقيبة كبيرة. أغمي على الفتاة من البرد فقام الشاب برعايتها طوال الليل.

في صباح اليوم التالي استيقظ ووجدها مستيقظة، فعرفته بنفسها وشكرته على ما فعله من أجلها، لكن الشاب كان محرجًا لأنه لم يكن لديه طعام يقدمه لها، لكنها أخبرتها أن لديها الكثير من الأرز في حقيبتها.

أخذت الفتاة الأرز وبدأت في طهيه، لأن الشاب لم يأكل منذ أيام، وانتهى من كل أطباقه، ومرت الأيام وعاش كلاهما في سعادة.

بعد التعرف على بعضهما البعض أكثر، وقع هيساشي في حبها وطلب منها الزواج، وقبلت الفتاة عرضه وعاشوا معًا.

وسرعان ما انتهى الشتاء وكل الأرز الذي بحوزتهم، بدأ الشاب العمل مرة أخرى، لكنه لم يكسب سوى القليل من المال، شعر بالحزن، لكن الفتاة أخبرته أنها ستمنحه قماشًا جميلًا لبيعه في السوق، وأخبرته أنها ستفعل ذلك، وأن الأمر سيستغرق خمسة أيام لإكمال العمل، وأنها ستعزل نفسها وحضوره حتى لا تدخلها، فوعدها بذلك.

ثم عرضت الفتاة خمسة أيام بالداخل لكن الشاب لم يعرف ماذا يفعل سوى انتظار زوجته وفي اليوم الأخير خرج سورو من الغرفة مرتديًا أجمل الملابس على الإطلاق، أحب الزوج عمل زوجته وأخبرها. كيف فعلت ذلك وأخبرته أنه سر، وأعطته الملابس ليبيعها في السوق.

خرج الشاب وباع الملابس، وعندما عاد إلى المنزل كان في مزاج جيد، التقى بزوجته وأخبرها كيف باع الملابس بسعر معقول.

يكرر ذلك سورو التي تقضي خمسة أيام في غرفتها ثم تخرج من الغرفة بملابس جميلة، لكنها تبدو أكثر إرهاقًا من ذي قبل.

ذات يوم، جاء صديق هيساشي من البلدة لزيارته، وأخبر الشاب الرجل أن زوجته هي أفضل زوجة في هذا العالم، وقيل له كيف يعمل من زوجته.

كان قلقًا جدًا مما سمعه، لذلك كان فضولًا لمعرفة السر، وعندما دخلت المرأة الغرفة، تبع الزوج سورو، وصُدم بما رآه.

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ألقت المرأة باللوم على الشاب لأنه أوفى بوعده لها ومن فُصل منه، اعتذرت عن إخفاء الحقيقة، لكنها أرادت أن تشكره على ما فعله. هي وأنها تحبه، وقالت إنها بحاجة إلى كن مخلصًا له، لكنه لم يفعل، غادرت ولم تعد، وشعر الشاب بالندم والحزن طوال حياته.