قصة انيميشن مرعبة المنبه

قصة الرسوم المتحركة المرعبة الصحوة – هذه قصة غريبة جدًا حدثت لي منذ عدة أشهر وما زلت أعيش في المنزل الذي حدث لي فيه، ولدي مأخذ كهربائي تحت سريري.

اعتدت أن أترك هاتفي بالقرب من رأسي أثناء نومي لأنني استخدمته كمنبه، لكن شيئًا غريبًا بدأ يحدث ليلة الاثنين، استيقظت مع المنبه، لكنني لاحظت أنه كان لا يزال ليلاً وكان الظلام في الغرفة .

لذلك نظرت إلى الساعة التي كانت تظهر في الرابعة صباحًا. لم أكن متأكدة مما حدث. هل أخطأت في ضبط المنبه على هذه الساعة

لكن عندما أمسكت بالهاتف لإيقاف المنبه، لاحظت وجود عنوان للإنذار وكان كلمة، وهي كلمة مشاهدة.

لم أهتم كثيرًا وضبطت المنبه على الوقت الذي أريده وعدت للنوم دون التفكير كثيرًا.

في الليلة التالية استيقظت مجددًا على صوت المنبه، وعندما نظرت إلى الساعة كانت الساعة الثالثة صباحًا، وانطلق المنبه بعد ذلك.

لأنني كنت متأكدًا من أنني لم أقم بضبط المنبه في ذلك الوقت، لذلك اعتقدت أن أخي سيرسل هاتفي في اليوم التالي، أخبرت والدي أن يأمر أخي بعدم لمس أغراضي.

وكان يوقظني كل يوم بسبب نكات نومه ويتعبني طوال اليوم، لكن أخي الصغير أقسم أنه لم يلمس أغراضي لذلك صدقته.

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في تلك الليلة وضعت رمزًا سريًا على هاتفي وكتبته على قطعة من الورق ووضعته خلف سريري حتى لا أنساه وتأكدت من ضبط المنبه لإيقاظي.

لقد غفوت ولكن جرس الإنذار انطلق مرة أخرى في الساعة 2 مساءً وهو مذكور في العنوان أدناه.

بدأت أشعر بالذعر حقًا، فأنا لا أعرف حقًا ما الذي يحدث، ربما بعض المشاكل التقنية في هاتفي وقام شخص ما باختراق الهاتف، لكنني متأكد من أنني سأجد حلاً للسائحين ونمت مرة أخرى.

في اليوم التالي، أغلقت الهاتف طوال اليوم على أمل أن يستسلم الشخص الذي يضايقني، لذلك استخدمت المنبه المعتاد في الليل وضبط المنبه على الساعة 8 صباحًا.

عندما استيقظت كانت الغرفة مظلمة والساعة بجانب السرير كانت مطفأة لذا لم أتعرف على الوقت. ما أيقظني هو صوت المنبه على هاتفي الخلوي، لكن الصوت كان صراخًا مخيفًا، وليس الصوت المعتاد.

نظرت إلى الهاتف والعنوان وأطفأت المنبه وكان العنوان هو السرير. لقد لاحظت أن شحن هاتفي كان منخفضًا جدًا، لذلك مدت يده لأخذ سلك الشاحن من أسفل السرير لشحنه.

لكن بعد البحث وجدت شخصًا مفقودًا كان في غير مكانه، ثم مد يده تحت السرير، فهمت الأمر برمته، في تلك اللحظة أدركت ما الذي يعنيه كلمات عنوان المنبه.

كانت الجملة انظر هناك تحت السرير. أردت أن أسحب يدي. لذا، وبيد قوية تشد يدي من تحت السرير، صرخت بصوت عالٍ جدًا.

Puis j’ai entendu le bruit de la porte de la chambre de ma famille s’ouvrir et des pas courir vers moi.Il a ouvert la porte de la chambre en portant une grosse raquette, puis il a vu un homme étrange me tirer de تحت السرير.

ركض والدي وأخرجه من تحت السرير وضربه حتى أغمي عليه. جاءت الشرطة بعد أن اتصلنا بهم، وبالطبع كان الرجل هو من خطط كل شيء.

اقتحم منزلنا ونزل تحت سريري وقرر اللعب معي كمجرم هارب من السجن لأنه ارتكب عدة جرائم مختلفة، أهمها الاعتداء، ويشعر بالسعادة عندما يخيف ضحاياه ثم يهاجمهم. هم .

ما كان مخيفًا هو أنه كان في منزلنا وتحت سرير لمدة أربعة أيام كاملة.

قصة الرسوم المتحركة المرعبة الصحوة