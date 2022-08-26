قصة اول يوم في المدرسة، قصة عن العام الدراسي الجديد للأطفال ، يبحث الكثيرون عن اليوم الأول للإعلان المدرسي ، أخبار العام الدراسي الجديد للأطفال ، ويواجهون اقتراب فصل دراسي جديد ، حيث أن اليوم الأول من المدرسة مهم جدًا لكثير من الطلاب ، وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية. أولئك الذين سيدخلون المدرسة لأول مرة في حياتهم ، كما يفعلون اليوم ، سيكونون مليئين بالإثارة والحماس ، تابعوا معنا .

قصة عن العام الدراسي الجديد للأطفال

يقال ان هناك فتاة جميلة اسمها هالة انتهت من روضة الاطفال وكانت في السادسة من عمرها وجاهزة. لأنها ستدخل الصف الأول وتصبح طالبة في المدرسة، لكن هالة كانت تخشى الذهاب إلى المدرسة خوفا من أن تتركها والدتها معها وحدها، ومع مرور الأيام جاء اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، استيقظت هالة في الصباح وبدأت والدتها في تحضير الإفطار لها، وتجهيز الملابس لها للذهاب إلى المدرسة، لكن هالة بدأت في البكاء وقالت لأمها لا أريد الذهاب إلى المدرسة، أنا خائف، فقالت لها والدتها لا تقلقي يا ابنتي. في المدرسة، أشياء جميلة تنتظرك. ستلتقي بالأصدقاء والمعلمين، وستشعر بسعادة كبيرة، فلا داعي للخوف.

وبالفعل فعلت هالة ما قالته لها والدتها، وأخذتها والدتها إلى المدرسة، وعندما دخلت هي ووالدتها المدرسة، صُدمت. رأت فصولًا جميلة وذات ألوان زاهية، ورأت الطلاب منظمين ومستعدين للدراسة. طمأنتها وقالت لها انظر إلى الأصدقاء من حولك وكن صريحًا معهم. ستشعر أن الوقت قد مضى وسيكون لديك يوم جميل. بعد ذهاب والدة هالة، جاءت معلمة الفصل. كانت سيدة جميلة ذات وجه مرح. بدأت بتحية الطلاب، ثم وزعت الألوان الجميلة على الطلاب لبدء الرسم والتلوين. بعد أن انتهى الجميع من التلوين، بدأت المعلمة بتعليمهم الحروف، وكونت هالة صداقات جديدة، وشعرت أن المدرسة كانت شيئًا جميلًا جدًا. قالت لها هالة إنها جميلة جدا يا أمي أتمنى أن أبقى هنا دائما.

قصة أول يوم في المدرسة

كان هناك ولد اسمه أحمد، يبلغ من العمر ست سنوات، وكان أحمد طفلًا مضطربًا لا يحب الدراسة، ولا يفضل الذهاب إلى المدرسة. كان يفضل فقط قضاء وقته في اللعب في المنزل أو مع أطفال الجيران. في اليوم الأول في المدرسة، استيقظ أحمد، وتناول إفطاره ولبس ملابس المدرسة، واصطحبه والده للذهاب إلى المدرسة، وبعد أن تركه والده في الصف، رأى الأطفال من حوله يبكون، والبعض الآخر صامت لا. العمل وكان مستاء. لأنه معتاد على اللعب وليس في هذا الجو، ولكن لما جاءت المعلمة رنا وهي مربية الفصل، توقف الجميع عن البكاء، كما قالت لهم المعلمة رنا أهلاً بكم يا طلابي الأعزاء، وبدأت تسأل الجميع أسمائهم، ثم قالت لهم لنذهب نلعب معًا، أجاب الجميع بنعم وكانت اللعبة إعادة الحروف خلف المعلم.

زاد استياء أحمد من المعلم والفصل، وعندما شعرت المعلمة أنها أتت إلى أحمد وقالت له ما بك يا بني، لماذا أنت مستاء وصمت ورد عليها احمد قائلا انا لا احب هذا الجو ولا احب الدراسة ايضا لكن المعلم رتب على كتفه قائلا ان الدراسة من اجمل الاشياء في هذا الكون التي ستجعلك يوما ما ناجحا وشخص مميز وخير الناس، لذلك لا بد من النجاح لكي تفتخر بنفسك وتجعل والديك فخورين بك. ابتسم أحمد لمدرسته رنا، وقال سأحاول يا أستاذ. التعلم معهم شعر أن الدراسة شيء جميل جدًا، وفي نهاية اليوم ذهب إلى معلمته، وشكرها على إسداء النصح له، لأن الدراسة هي أفضل ما يجب على الناس فعله في حياتهم.

قصة عن المدرسة للاطفال

ذات مرة، كانت هناك مدرسة جميلة تسمى أبطال المستقبل. كانت هذه المدرسة جميلة جدا، بأشجار خضراء وزهور ملونة ورائعة، وعلى جدرانها كانت هناك أجمل الرسومات، وفصولها كانت مطلية بألوان زاهية جميلة. كان هناك طالب في هذه المدرسة اسمه ساندي. كانت ساندي تحب الدراسة كثيرًا، لكن مع اقتراب العام الدراسي الجديد كانت ساندي منزعجة ؛ لأنه ليس لديها أصدقاء، وذات يوم، عندما جاء أول يوم في المدرسة، ذهبت ساندي إلى المدرسة، وكانت جالسة بمفردها وحزينة ؛ لأنها ليس لديها أصدقاء وكل الطلاب لديهم أصدقاء، أتت إليها طالبة وسألتها لماذا تشعر بالحزن في اليوم الأول من المدرسة، فقالت لها ليس لدي أصدقاء وأنا حزينة لأنه ردت عليها صديقتها، وأنا أيضًا لا أملك ما أريكم أن تكونوا أصدقاء، قالت لها ساندي نعم، وبالفعل أصبحوا أصدقاء وقضوا فصلًا دراسيًا جميلًا وخاصًا، وتكوين صداقات كثيرة.

قصة عن العودة إلى المدرسة

يقال ان هناك فتاة اسمها عبير. كانت عبير فتاة فقيرة جدًا، ولم يكن لديها ملابس مناسبة للذهاب إلى المدرسة. كان والدها مريضا ولا يستطيع العمل. مع اقترابها من المدرسة، شعرت عبير بالحزن الشديد. لأنها تخجل من أصدقائها في المدرسة. لأنها كانت ترتدي ملابس ممزقة وغير لائقة في المدرسة، لكن والدتها أصرت على أن تذهب إلى المدرسة ولا تشعر بالخجل، وفي اليوم الأول رأت عبير أن جميع الطلاب مرتبون، يرتدون أجمل الملابس ويستهزئون بملابسها، وبدأت تشعر بالحزن وكادت تبكي، وعندما أتت إليها المعلمة وسألتها عن سبب بكائك قالت لها ليس لدي شيء مثل باقي الطلاب وهناك بعض الطلاب يسخرون مني. ردت عليها المعلمة بالملابس قائلة لا يا ابنتي لا داعي لتخجلي من ملابسك.

أمسك المعلم بيد عبير، ونادى على جميع الطلاب قائلاً لهم عار أن تسخر من زميلك في الصف ؛ ولأنها لا ترتدي ملابس جديدة مثلك، فأنت لا تعرف ما هي الحالة التي تعاني منها، ومن المحزن أن تكون سببًا في حزن فقير لم يختر أن يكون هكذا. شعر جميع الطلاب بالأسف والاعتذار لعبير، وفي اليوم الثاني جاءت عبير إلى المدرسة وكانت حزينة، لكنني فوجئت عندما دخلت الفصل أن جميع طلاب الفصل والمعلم لم يكونوا حاضرين، وفكرت للحظة لم يكن هناك أحد، لكني تفاجأت عندما صرخ الجميع باسمها، وبدأوا يصفقون لها، وجاءت المعلمة وأعطت عبير مبلغًا من المال لشراء ملابس جميلة وحقيبة للمدرسة، كانت عبير سعيدة جدًا و شعرت أنها تمتلك أفضل معلمة وأفضل أصدقاء وأشكرهم جميعًا.

قصة قصيرة عن المدرسة

كان هناك طفل اسمه عمر كان ذاهبًا إلى المدرسة لأول مرة، أيقظته والدته للذهاب إلى المدرسة، واستيقظ وبدأ في البكاء قائلاً إنني لا أريد الذهاب إلى المدرسة، أخشى يا أمي، أنا أخشى أن أضيع في طريقي إليها أو أن الأطفال في المدرسة لا يحبونني، فهم لا يلعبون معي وأنا أبقى أنا وحيدًا، وأخشى أيضًا أن يكون معلمي مخيف، وكرر مرة أخرى، قائلاً لا أريد الذهاب إلى المدرسة، لكن والدته قالت له سأذهب معك يا ابني، وأكون مشجعًا للغاية، وفي طريقه للذهاب رأى أن المدرسة قريبة. وشجعوا أكثر وقالوا يا إلهي المدرسة قريبة جدًا من بيتنا ولن أضيع ؛ فهل يلعب معي كل الأطفال. لأنهم سني، وعندما رأى معلمه رأى أنها لطيفة ومبتسمة، وشعر بسعادة أكبر وقال لأمه أمي، انظري أن المعلم يبتسم وليس شريرًا، وبعد أن ذهبت والدته التقى بالعديد من الطلاب وأصبحوا أصدقاء له، وعندما عاد إلى المنزل قال لأمه المدرسة شيء جميل يا أمي، أريد دائمًا أن أذهب إليها.

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اليوم الأول من المدرسة له أهمية كبيرة للطلاب، وخاصة الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة لأول مرة في حياتهم، ولكن يشعر الكثير من الأطفال بالخوف من الذهاب إلى اليوم الأول من المدرسة، لذلك من الضروري قراءة القصص لهم حول المدرسة التي تحفزهم على الذهاب إليها وتجعلهم يشعرون بالإيجابية، ولقراءة قصة في اليوم الأول من المدرسة بتنسيق PDF، يرجى النقر على الرابط التالي “”.

قصة اول يوم في المدرسة، قصة عن العام الدراسي الجديد للأطفال ، دائماً ما يملئ اليوم الاول من العودة الى دراسة قلوب الاطفال الأثارة والحماس ، وخاصة ما يتم ذلك الأمر من قبل الطلاب الجدد للصف الأول ، كما سردنا العديد من القصص المشوقة والتي تتعلق العام الدراسي الجديد للأطفال .