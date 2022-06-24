قصة بائعة الحلوى المجتهدة

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قصة بائع الحلوى المجتهد

ذات مرة في بلدة صغيرة عاشت ميندي، بائع الحلوى الذي اشتهرت حلوياته في جميع أنحاء المدينة، وخاصة كعك الفراولة والشوكولاتة.

افتتحت ماندي مخبزها مبكرًا وباعت كعكاتًا طازجة وعالية الجودة، وإذا كان هناك أي كعكات متبقية في نهاية اليوم، فقد أعطتها للأطفال مجانًا.

كان مخبزها الصغير مشغولًا دائمًا بالزبائن، وعبر الشارع من مخبزها كان بارني كسولًا لرؤية العملاء يصطفون خارج مخبز ماندي وغضب جدًا.

لذلك فكر في خطة لجذب العملاء إليه وذهب إليه بعض العملاء من مخبز ماندي، لكن سرعان ما عاد إلى مخبزه لأن الكعك كان سيئًا.

ذات يوم جاء نبيل إلى مخبز ماندي وأخبرها أن ابنها يريدها أن تحضر له كعكة عيد ميلاده، فقبلت ماندي وكانت سعيدة.

قامت ماندي بخبز ثلاثين قطعة كعك، ومن ناحية أخرى، سمع بارني عن طلب ماندي الكبير وقرر إفساد الطلاب من أجلها.

وفي تلك الليلة، بعد أن قدمت ماندي الطلب، كان بارني يراقبها من نافذة المتجر، وعندما أغلقت ماندي المتجر، تسلل بارني ووضع الفئران في المتجر التي أكلت كل الحلوى.

وفي صباح اليوم التالي عندما عادت بارني إلى المتجر، صُدمت لرؤية الفئران تأكل الكعكة، وكنت قلقة. دخل بارني وكانت ماندي متشككة وأخبرها بارني أن كل شيء يحدث في زمن الحرب.

غضبت ماندي وقررت معاقبته على فعلته السيئة، وسرعان ما خطرت لها فكرة وذهبت بسرعة إلى مطبخها وبعد ثلاث ساعات صنعت كعكة كبيرة وجميلة، ووضعتها في صندوق مزخرف وأحضرتها إلى الحفلة.

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سلمت ماندي كعكات لم يرها أحد من قبل في منزل الرجل النبيل، كانت الطفلة مسرورة بجمال الكعكة، ليس فقط مشهورة بالكب كيك، ولكن بإبداعاتها الجميلة، واستقبال المزيد من العملاء أكثر من ذي قبل وهزيمة الباني الشرير.