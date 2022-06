قصة بخيل الشجرة بالصور

قصة الشجرة البائسة بالصور – يحب الأطفال الاستماع إلى قصة الشجرة المتعالية، وقصة شجرة التنوب، وقصة الشجرة السحرية، وقصة الشجرة المتغطرسة، وقصة المانجو. فهي تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة الشجرة البائسة بالصور

فلاح فقير عاش في يوم من الأيام تحت رحمة المالك الذي كان ماكرًا وجعله يعمل ليل نهار في الحقول مقابل لا شيء. كان المزارع يغادر منزل المالك في حالة من الإحباط وفكر كثيرًا في ترك وظيفته، لكنه كان كذلك. خائفًا من أنه لن يجد وظيفة أخرى ومرت شهور دون أن يكسب المزارع القليل من المال، وفي أحد الأيام قال كفى وقال، سيدي، لقد عملت معك لمدة ثلاث سنوات وأنا أستحق المال ولن أسمح بذلك. تستمر حتى أحصل على كل قرش أستحقه.

Et il lui a donné trois sous je ne travaillerai pas pour vous j’en ai marre de travailler avec quelqu’un qui ne m’a pas apprécié et un jour vous apprécierez mon honnêteté et mon travail acharné, le fermier est parti en sachant que trois piastres ne suffisaient pas, mais il était heureux d’avoir l’argent et après un moment, le fermier a entendu une voix étrange venant de derrière un arbre alors il s’est approché et lui a parlé et lui a dit, tu vas حسن. قال الرجل لماذا أنت هنا، أنا لم أسرق شيئاً يقول “لماذا سأسرقك” لذلك عندما تبكي يا والدك يتألم. قال رجل شرير سرق مني إناء من ذهب. قال لا تبكي من فضلك، قال هذا لا يساوي قدر من ذهب.

ثم قال إنني متأكد من أنك لن تخذلني، قال ما أنت، قال إنني قزم سحري ونأتي إلى هنا كل عام لنجد شخصًا يستحق سحرنا، أخبرني بما أتمناه لك، لدي ثلاث أمنيات يا مزارع فكر قليلاً وحقق أخيرًا ما يريد، قال، أتمنى أن يضرب القوس أي شيء أقصده أيضًا اجعل شخصًا ما لا يسمعني، قم بتشغيله أثناء الرقص وثالثًا، أتمنى أن يحقق الجميع ما أطلبه منهم، وقال لك كل شيء أنا أردت.

لم يشعر المزارع بمثل هذه السعادة من قبل، وبدأ يفكر في كل الأشياء التي يمكنه القيام بها، ثم مر بجانب رجل كان يرشق شجرة بالحجارة، فقال له “مرحباً، لماذا تقذف بالحجارة الشجرة قال لا، أنا أحاول إحضار الزهرة. قال لها سأحاول. “فتح المزارع سهماً ووجهه نحو الزهرة. وكأنه يعرف طريقًا، وسقطت الزهرة في يديه، فقال أعطني الزهرة. قال لكني أحضرته عندما أعطيتك إياه. قال هذا غير عادل. أردت ذلك قبلك وقلت سأعطيك الزهرة، لكن عليك أن تكافئني.

قصة الشجرة البائسة بقية القصة

كان الفلاح رجلاً أميناً، لكن الرجل الواقف أمامه كان بخيلاً، والجميع في البلدة يعلم أن هذا البخيل ماكر جداً، ويجعل الآخرين يعملون ولا يدفع لهم، ولا أحد يخبره بالثقة، ولكن المزارع البريء لا يعرف طبيعة البخيل الماكر. قال إنك على حق، سأدفع لك 500 ذهب مقابل الزهرة. قال أكيد لكن الرجل أخذ الزهرة وهرب فخرج المزارع عزف الكمان وبدأ العزف وبدأ البخيل يرقص على أنغام الفلاح فقفز واستدار وانزلق مع الريح، وظل المزارع يعبث. وحين تسلل البخيل وسقط في شجرته.

ولم يتوقف عن الرقص حتى بعد أن تمزق ملابسه، فقال لها “خذ ما تريدينه في قميصي”. قال، “سآخذ ما تدين به.” على الفور انتشر الخبر في المنطقة. ولم يعد البخيل مجرد بخيل بل كان يسمى بخيل الأدغال.

في اليوم التالي ذهب البخيل إلى المحكمة ليقول إن هناك رجلاً سرق 500 قطعة نقدية. قال القاضي أحضر الكمان والرامي وخذها إلى القاضي، فقال القاضي أنت متهم بسرقة 500 قطعة نقدية، فقال لم أسرق قط. سيُسجن القوس لمدة خمس سنوات وسيعيد 500 إلى هذا السيد، لكنه قال “من فضلك دعني ألعب مرة أخيرة”. قال البخيل “أرجوك سيدي، لا تلعبه”.

بمجرد أن بدأ المزارع في العزف على الكمان، رقص الجميع ولم يقاوم أحد. وقف المزارع أمام البخيل وقال قل لهم الحقيقة وإلا سأجعلك ترقص لبقية حياتك. لقد أضاع الوقت في المحكمة وسلم كل ممتلكاته إلى سكان المدينة، مما سيعلمك أن تضع الثقة قبل المال.