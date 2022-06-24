قصة بياض الثلج

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قصة سنو وايت بالصور

ذات مرة كان هناك ملك وملكة شجاع وعادل. كان لدي ابنة جميلة. كانت بشرتها بيضاء لدرجة أنها كانت تُلقب بالأميرة سنو وايت.

بعد بضعة أشهر، توفيت الملكة تاركة ورائها فتاة صغيرة. لذلك كان على الملك أن يتخذ زوجة أخرى لرعاية ابنته.

لكن الملكة الجديدة كان لها جانب مظلم. كانت ساحرة شريرة مهووسة بجمالها. لديها مرآة سحرية تخبرها إذا كانت هناك امرأة أجمل منها. ثم أمرت بقتلها حتى يمكن تسميتها أجمل امرأة في المملكة.

عندما بلغت سنو وايت سن السادسة عشرة، سألت الملكة الشريرة مرآتها قائلة

“مرآتي، مرآتي، قل لي من هي أجمل امرأة في المملكة

وردت المرآة، “إنها الأميرة سنو وايت، سيدتي.”

جن جنون الملكة الشريرة وقررت قتل ابنة زوجها حتى تظل أجمل امرأة في المملكة.

استدعت الملكة صيادًا وأمرته أن يأخذ الأميرة سنو وايت إلى الغابة ويقتلها هناك. لكن قلب الصياد خفف على الفتاة الصغيرة وقرر تركها وشأنها في الغابة.

ذهبت سنو وايت إلى الغابة وكانت ستموت من الإرهاق والجوع إذا لم تجد منزلًا صغيرًا. عندما طرقت باب منزله، رحب بها سبعة أقزام بلطف وسمحوا لها بالعيش معهم وهي تحكي لهم قصتها.

ذات يوم، سألت الملكة الشريرة مرآتها عما إذا كانت لا تزال أجمل امرأة في المملكة

“مرآتي، مرآتي، قل لي من هي أجمل امرأة في المملكة

وردت المرآة، “إنها الأميرة سنو وايت، سيدتي.”

غضبت الملكة الشريرة وقررت التخلص من بياض الثلج نفسها. تنكرت بزي امرأة عجوز وأخذت معها سلة من التفاح المسموم. ثم ذهبت إلى منزل الأقزام.

هناك وجدت بياض الثلج وقالت لها، “هل يمكنك أن تشرب امرأة عجوز”

ردت بياض الثلج، “بالطبع، سيدتي، سأحضر لك الماء على الفور.”

وعندما شربت المرأة العجوز الماء، أعطتها تفاحة بيضاء كمكافأة، ثم ذهبت في طريقها.

عضت الفتاة البريئة التفاحة وفقدت الوعي على الفور.

كانت بياض الثلج في غيبوبة لفترة طويلة، على الرغم من محاولات أصدقائها الأقزام إرضاعها حتى تستعيد عافيتها.

ذات يوم مر ببيت الأقزام، فارس من مملكة بعيدة. عندما علم بحالة الأميرة الصغيرة، أخبرهم أن هناك إكسيرًا رائعًا في بلاده يمكنه علاج أي مرض. وتطوع لإحضارها لها بنفسه.

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وهكذا نجت بياض الثلج بمساعدة فارس نبيل. وغادرت لتعيش في بلدها حتى اختفت أخبار حماتها ولم تعد تحاول التخلص منها.

مؤلف قصة بياض الثلج

Snow White هي شخصية مشهورة ارتبط اسمها باسم قصة أوروبية من أصل ألماني (Schneewittchen)، وتعني ندفة الثلج باللغة الألمانية، وسميت بياض الثلج لبياضها القوي الذي يشبه لون الجليد. ، حكايات ورسوم متحركة للأطفال وأشهرها بياض الثلج والأقزام السبعة (بلانش نيج)، أنتجتها ديزني عام 1937.

لخص قصة بياض الثلج في 10 أسطر باللغة العربية

اعتقدت الملكة السحرية أن بياض الثلج ماتت، ووقفت أمام مرآتها وسألتها مرة أخرى ما هي أجمل النساء في المملكة، وأجابت المرآة مرة أخرى أن بياض الثلج كانت أجمل فتاة في مملكة وودز.

ومرة أخرى حاولت المرأة الشريرة قتل بياض الثلج مرة أخرى، لكن في كل مرة تدخل الأقزام وأنقذوها من الموت، ولكن في المرة الأخيرة تمكنت المرأة من الحصول على بياض الثلج بعد أن باعت تفاحها السام، وفقد بياض الثلج تمامًا، باعتباره ظن الأقزام أنها ماتت، لذا وضعوها في تابوت زجاجي خاص صنعوه لها.

تناوب الأقزام على حراسة بياض الثلج أثناء تواجدها داخل هذا التابوت، حتى سار أحد الأمراء عبر كوخ الأقزام ورآها داخل هذا التابوت الزجاجي. عادت سنو وايت إلى الحياة، وعاشت هي وزوجها الأمير في سعادة دائمة.