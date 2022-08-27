قصة تركي الدوسري مفقود الرياض كاملة، يعد تركي الدوسري من الشخصيات السعودية المفقودة منذ حوالي 20 يوم حيث تم قطع الاتصال به ولم يتم التعرف على مصيره حتى هذه اللحظة، حيث يرجع تركي الدوسري الى عائلة الدوسيري وهي من العائلات الكبيرة في السعودية، مما جعل الكثير يتساءل حول قصة تركي الدوسري مفقود الرياض بالتفصيل.

من هو تركي الدوسري ويكيبيديا

يعد تركي بن عبد الهادي الدوسري من أبرز الشخصيات التي ظهرت الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، ويعيش في الرياض، تم الإعلان عن اختفاء تركي الدوسري من تاريخ الثالث من أغسطس لعام 2022، كما وبذلت الجهات الأمنية كافة بذلها لتعرف على مصير تركي الدوسري، وقد بين مسؤول في الجهات الأمنية السعودية بأن عمليات البحث على تركي الدوسري تدور على مدار الساعة في محاولة للعثور عليه.

قصة تركي الدوسري مفقود الرياض

تعد قصة تركي الدوسري من القصص التي انتشرت الفترة الأخيرة ففي الثالث من شهر أغسطس تلقت الشرطة السعودية خبر بفقدام الشاب تركي الدوسري، بعد توجهه الى المستشفى الشميسي في الرياض، حيث باشرت الأجهزة الأمنية في البحث عن تركي الدوسري في كل مكان، وقد ناشد عائلة الدوسري بالتبليغ عن كل من شاهد تركي الدوسري الفترة الاخيرة واخبار الأجهزة الامنية السعودية بذلك.

تركي الدوسري السيرة الذاتية

يعد تركي الدوسري سعودي الجنسية، ومن أبرز المعلومات حول حياته الشخصية:

الاسم الكامل: تُركي بن عبد الهادي سالم الدُوسري. اسم الأب: عبدالهادي سالم الدوسري. محل الميلاد: السعودية. محل الإقامة: الرياض العمر: في عقده الرابع. الجنسية: سعودي. الديانة: الإسلام. المهنة: رجل أعمال. القبيلة: الدواسر.

فقدت قبيلة الدواسر القترة الاخيرة الاتصال برجل الأعمال الكبير تركي الدوسري مفقود ، مما تم إبلاغ أجهزة الشرطة عن فقدانه، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على مصير ابنهم، وقد تعرفنا على قصة تركي الدوسري مفقود الرياض كاملة.