قصة جزاء الأمانة

قصة ثواب الصدق – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة تعليمية للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة جائزة الصدق

ذات مرة عاش رجل يدعى فينسنت في قرية أعادته، وكان فينسنت رسامًا صادقًا وموهوبًا كان يرسم الجدران والقوارب والمنازل بكل صدق واجتهاد. بمجرد أن أتت إليه امرأة قائلة إنه يجب أن يرسم الجدار من منزله ولم ترغب في دفع عملتين نحاسيتين وكانت تعلم أنه مبلغ صغير ولكن هذا كل ما أخبرها به، فهمت يا سيدتي، ولن أرفض وظيفة. كان فينسنت رجلاً فقيرًا، وكان قد أمضى ليالٍ في النوم جائعًا ولم يطلب شيئًا أكثر من زبائنه.

وعمل بجد طوال اليوم وكان راضيا عن كل الأموال التي حصل عليها. في أحد الأيام، جاء رجل أعمال ثري إلى القرية في زيارة وخطط للبقاء مع عائلته لفترة من الوقت. مرت العربات الفاخرة التي تحمل الطعام والملابس، وذهل الناس بمرور هذا الموكب العظيم. في اليوم التالي طلب رجل الأعمال رؤية فينسنت وأثناء مغادرته التقى بصديقه توم وسأله إلى أين أنت ذاهب وقال، يا توم، أنا ذاهب إلى الضيف، سألني وقال، استمع حقًا، إنه رجل ثري، إنها فرصة لك، عليك أن تطلب منه أكثر مما تأخذه عادةً.

يقول له لا، توم، لن أفعل، لن أسأله أكثر من ذي قبل، إنه غش، إذا كان يحب عملي، يمكنه أن يدفع أكثر، لكنني سأخبره بالسعر الحقيقي. قال له الرجل لا بد أنك اللوحة، فقال نعم سيدي. هل لديك عمل لي قبل ليلة الغد، لكنني أريد أن أرسمها. هل يمكنك طلاء القارب الليلة “

قال نعم، بالطبع، أين القارب، سأبدأ على الفور، لكنك لن تخبرني كم سيكلفني، قال، أنا أحمل أربع عملات نحاسية، ولا يمكنني خفضها. خطير سأقوم بتوصيله أولاً، وسد الحفرة، ثم أبدأ في الرسم، وأعمل لساعات بدون طعام، وأخيراً أفعل ذلك.

فغادر وطلب من رجل الأعمال أن يراه. قال، “هذا رائع، فنسنت.” أعطاها أربع عملات فضية كمكافأة. إذا وجدت لك وظيفة، سأطلبها منك على الفور. كم أنت كريم يا سيدي. حتى وجد سائق القارب قادمًا، قال له يا سيدي، أتيت قبل موعدك، فقال نعم، أصررت عائلتي على رؤية القرية، وخرجت لأول مرة. رحلة بالقارب. “

قال العامل إنهم لا يجب أن يعودوا الآن، هناك حفرة في القارب، ستغرق أسرتك وسأصلحها اليوم. هرع الرجلان على الفور إلى النهر، لكن لم يعثروا على أحد، فبحثوا لساعات، وجلس رجل الأعمال باكيًا، وبينما جلس يلوم نفسه، عادت عائلته بأمان في القارب، وقالت زوجته ما حدث، لماذا تبكي قال إن هناك ثقب في القارب وقال المجذاف إنه لا يوجد ثقب في القارب إنه سليم قال العامل إنني ممتن لسلامتك ولكن كيف حدث ذلك أنا متأكد من وجود حفرة كبيرة في منتصف القارب ولم يكن لدي الوقت لإصلاحها.

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L’homme d’affaires a réfléchi un instant, puis a réalisé ce qui s’était passé et a immédiatement demandé de la peinture, alors il est venu chez lui et lui a dit « Prends mon ami », lui dit-il, ” ما هذا قال هذا أجر لك مائة قطعة ذهب. قال “أي شيء”. قال إنها مكافأة على عملكم الدؤوب والصدق. قال ولن تطلب مني دفع ثمنها، قال لكن مائة قطعة ذهب أكثر مما ينبغي، يقول إنها أقل بكثير من أرواح من أنقذتهم، ومنذ ذلك اليوم لم ينام جائعًا لأنه لقد كوفئ على صدقه.