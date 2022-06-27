قصة جني الزجاجة – نقدم لكم هذه القصة تحت عنوان قصة جني الزجاجة، حيث نعرض لكم قصة جميلة لأطفالنا الصغار يعلمونهم أهمية الدراسة والتعليم، نتمنى أن تنال إعجابكم هو – هي.

قصة جني الزجاجة

في غابة كثيفة عاش حطاب فقير وبسيط مع عائلته المكونة من زوجته وابنه الصغير، وبعد فترة توفيت الزوجة تاركة زوجها الحبيب وابنهما سام.

كان لسام صديق مخلص اسمه فرانك، وقد برع سام في دراسته، لذلك ابتهج فرانك كثيرًا بنجاح صديقه سام.

لكن والد سام أخبرهم أنه لم يكن لديه المال أبدًا لمواصلة دراسته في المستقبل، لذلك اقترح سام أن يساعده في تقطيع الحطب وإعداد الحطب، لكن والد سام رفض لأنه لم يكن هناك سوى فأس واحد.

قال فرانك، “سأحضر لك فأس والدي، سام، وأمرر لك جميع الدروس حتى لا تفوتك اللحظة التي تتوقف فيها عن الدراسة بسبب وضعك الحالي.” قال سام لوالده جون “سأصبح طبيبا مؤهلا في المستقبل يا أبي العزيز”.

رأى سام طائرًا وتبعه إلى الغابة، وتاه سام في الغابة، لكنه سمع شخصًا يطلب المساعدة ويقول إنني هنا للمساعدة، أيها الصبي الصغير. لقد رأى زجاجة بها جني، فأخرجها من الزجاجة، وقال الجني إنني سأكافئك على معروفك وأقتلك، أيها الصبي الصغير.

قال سام، “هذه مكافأتي لمساعدتك يا جيني.”

لكن سام أخرج الجني من الزجاجة بعد أن وعده بأنه لن يؤذيها أبدًا، وكافأ الجني سام بقطعة قماش من شأنها أن تمنحه قطعة من المال إذا فركها بها. معدن، وإذا فرك النسيج المصاب بجرح، سوف يلتئم الجرح تمامًا.

وعندما عاد سام إلى المنزل مع والده، أخبر سام والده وصديقه فرانك عن قطعة القماش الغريبة، وقد جربها بالفعل وحصل على قطعة من المال، وتحول كل شيء إلى نقود، وباع سام كل شيء مقابل المال.، واشتروا طعامًا لذيذًا ومكلفًا.

مع مرور الأيام، تغير سام كثيرًا وأصبح فظًا جدًا مع والده وصديقه، ولم يهتم إلا بجمع الأموال وتحويل كل شيء إلى نقود باستخدام القماش الغريب.

وذات يوم أساء سام إلى صديقه فرانك، وتحدث معه بكلمات وقحة ووقحة ورفض العودة للدراسة، وقال لماذا سأعود للدراسة، لقد أصبحت ثريًا، ولست بحاجة إلى التعلم أو علم، وقال أيضًا إنه سيساعد الناس بأمواله وليس بالعلم.

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رفض سام تمامًا اللعب مع فرانك أو التحدث معه واتهمه بالغيرة والكراهية تجاهه وثرواته المفاجئة والسريعة، ابتعد فرانك عن سام بسبب طرقه معه، وأصبح سام وحيدًا ومعزولًا عن الناس ولا أحد. يتحدث معه حتى والده الحبيب توقف عن الحديث معه.

هنا، أدرك سام أنه كان يفعل شيئًا خاطئًا وغير صحي، وقرر سام العودة للدراسة.