قصة جيش سيدي بالتفصيل ق، د تسائل الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي حول التعرف على قصة جيش سيدي بالتفصيل ، والتي نشرتها حفيدة اسماعيل هنية عبر حسابها على الانستقرام عقب التعقيب على الأيام الأخيرة من الحرب التي كانت قائمة بين الاحتلال الغاشم والمقاومة في غزة ، حيث يعتبر إسماعيل هنية أحد الشخصيات الفلسطينية الكبيرة والمهتمة بالمجال السياسي من الدرجة الأولى ،تابعوا معنا للتعرف على قصة جيش سيدي .

من هو جيش سيدي

وجيش سيدي يقصد به جيش القسام التابع لحركة المقاومة الإسلامية، وهذا اللقب أعطته حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة إسماعيل هنية الملقب بحركة أمل، بعد أن وضعت الجهاد الإسلامي عدة شروطا لقيام حركة المقاومة الإسلامية بوقف إطلاق النار، الذي وافق عليه الجانب الإسرائيلي بعد يومين من الحملة العسكرية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب والأطفال، ولعبت جمهورية مصر العربية دورًا كبيرًا في استمرار التهدئة وتنفيذ إسرائيل للاتفاق. مطالب المقاومة.

قصة جيش سيدي

تدور قصة جيش سيدي عندما نشرت حفيدة إسماعيل هنية تدوينة عبر خاصية الستوري على حسابها على إنستجرام، تتبعت فيها الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة ورفضت الشروط التي اقترحتها الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار بين الطرفين. الطرفين. القسام، التي يعتبر جدها إسماعيل هنية من أبرز قياداتها، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الفتاة محل سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر العائلة للخروج والإعلان عن اختراق حساب أمل. وقد نشروا هذا المنشور لإثارة الفتنة.

من هو اسماعيل هنية – ويكيبيديا

إسماعيل هنية سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية. ولد في مخيم الشاطئ في قطاع غزة عام 1963 م. وانضم هنية إلى حركة المقاومة الإسلامية، وشغل العديد من المناصب في الحركة، كان آخرها رئيس المكتب السياسي بالإضافة إلى رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية عام 2006. م، لكنه أقيل من رئاسة الوزراء بعد الأحداث التي وقعت في الخلاف الداخلي بين الفصائل.

من هي حفيدة اسماعيل هنية

إسماعيل هنية له العديد من الأحفاد من أبنائه وبناته، ومن أحفاده فتاة اسمها أمل. ولا يعرف أي تفاصيل عن هذه الفتاة لكنها من مخيم الشاطئ وعاشت فترة معينة من حياتها في المخيم. ثم انتقلت مع أسرتها وجدها إلى دولة قطر، ثم تركيا للإقامة هناك. نُشر اسم أمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت تدوينة تحدثت فيها عن جيش القسام وأطلقت عليه اسم جيش سيدي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفتاة موضع سخرية من قبل العديد من الفلسطينيين عبر هذه المواقع.

اسماعيل هنية تويتر

يمتلك إسماعيل هنية حسابًا رسميًا عبر موقع تويتر، وقد وصل عدد متابعيه إلى قرابة 50 ألف متابع، يشارك من خلاله العديد من التغريدات، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها قطاع غزة ودوره في السعي للتهدئة، و يمكنكم متابعة اسماعيل هنية عبر حسابه على تويتر ““.

وفي الختام تعرفنا على القصة التي أثارت النشطاء على المواقع الإلكترونية والتي صدرت على حساب حفيدة القائد السياسي البارز للمقاومة في غزة اسماعيل هنية ، ومعلومات عن إسماعيل هنية ، ومن حفيدته التي نشت تلك الخبر .