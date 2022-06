قصة حب جميلة ومشوقة فارس أحلامي

قصة حب جميلة ومثيرة فارس أحلامي – استمتع معنا بقراءة أفضل القصص الرومانسية التي تأخذنا إلى عالم من الخيال والرومانسية والحب وأجمل قصص الحب والرومانسية. موقع اقرأ بعنوان The Story of My Dreams Knight، وتدور قصته بين شاب وفتاة يعرف كل منهما الآخر بالصدفة غيرت مسيرتي حياتهما، وجعلته ينال فارس أحلامه، ويقرأ أجمل حب. والقصص الرومانسية زوروا قسم قصص الحب.

كانت أمل تبلغ من العمر 21 عامًا، وصفها الجميع بأنها حلوة وجميلة ومبهجة. لم تقتنع أمل بالحب ولم تؤمن به ولا تؤمن بقصص الحب التي تسمعها من أصدقائها. وأقاربه باستثناء أهله وصديقه.

كان يحدث لها دائمًا شيء جعلها تشعر بالقلق. كل ليلة رأت في حلمها شابًا وسيمًا يحاول الاقتراب منها والوقوع في حبه ويطلب منها الزواج منه. والغريب هو التكرار المتكرر لنفس الحلم وظهور نفس الشاب، فنحن نراها ونعرفها بحلمها فقط.

كانت أمل في الكلية، وذات يوم أعلنت الكلية عن رحلة إلى إحدى القرى السياحية. كانت أمل وصديقاتها سعداء بهذه الرحلة وكانوا متحمسين لهذه الإجازة قبل بدء الاختبارات. سافرت أمل وصديقاتها واستمتعوا وعاشوا أجمل لحظات الضحك والمرح والجنون.

وطلب منها أحد أصدقائها أن تذهب للتسوق معها للحصول على بعض الأشياء التي تحتاجها، وبينما كانت تسير، أرادها القدر أن تصطدم بشاب بقوة. وبدأت تظهر عليه علامات التوتر، فقالت لماذا تدفعني هكذا رد بالقوة والعنف، أنت الذي زاحفتني، وعليك أن تكون حذراً وأنت تمشي بلا تركيز.

لقد سئمت من رده وبدأت في الصراخ عليه، كنت أنت من دفعني بشدة. أمسك الشاب بيدها وقال “أنت الذي صدمني”. فوجئت بجرأته على لمس يده.

أثار الموقف نفسه وبدأت تفكر في هذا الشاب، وأنها تتذكر ملامحه جيدًا وتحاول أن تتذكر أين رأته من قبل، وتتعجب من جرأتها على الإمساك بيدها، حتى ينبض قلبها ويضربها. ارتجف جسدها عند اللمس، وتفكرت في التفكير حتى سمعت صوت صديقتها يخبرها أن هناك حفلة. ستقوم القرية بذلك في المساء على الشاطئ، وتتم دعوة هي وصديقاتها إلى هذا الحفل.

كانت أمل متحمسة وسعيدة بهذا الحفل ووافقت على الحضور، وفي المساء استعدت هي وصديقاتها وتوجهوا إلى الحفلة. .

استمرت أمل في التحديق به حتى لاحظ وجودها أيضًا. حاول الاقتراب منها والتعرف عليها، لكنه خاف من ردة فعلها، لكنه تجرأ بعد أن اكتشف أنها صديقة لجارته، فبدأ في التحدث معها والاعتذار لها على ما حدث. له في الصباح وقبلت أمل اعتذاره.

بدأ كلاهما في تقديم بعضهما البعض واستمرا في الحديث عن تفاصيلهما وحياتهما المهمة حتى انتهى الحفل وكان على كل منهما أن ينفصل عن بعضهما البعض، لكن في تلك الليلة – هناك، لم تستطع أمل النوم وظلت تفكر فيه طوال الليل أثناء قيامها كانت سعيدة وشعرت أنها وجدت فتى أحلامها الذي كانت تتطلع إليه كل ليلة في أحلامها. إنه حقًا نفس الصبي الذي جلب له الحلم.

في الصباح، استيقظت مبكرًا وأرادت مقابلته مرة أخرى قبل مغادرة القرية والعودة إلى بلدتها لأن وقت السفر قد انتهى وكان عليهم الاستعداد للعودة، فبحثت عنه لكنها لم تستطع. لم تجده، لذلك كان عليها أن تعود دون رؤيته.

كما واصل الشاب البحث عنها، إذ لم يكن يعلم أنها غادرت القرية والمنطقة وعادت إلى بلدتها. ظل يبحث عنها لعدة أيام ولم يتمكن من العثور عليها. شعر بشيء غريب في أمل، ولم ينسى الآخر، ولا ينسى الوضع الغريب والصدفة التي جمعتهما.

ذات يوم، كانت أمل في أحد المولات، حيث دعتها فرح لحضور حفل زفاف إحدى صديقاتها، وذهبت لشراء فستان لحضور هذه المناسبة وأثناء قيامها بالتسوق، تكرر نفس الموقف مع هي، حيث قابلت نفس الشاب مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت مختلفة عن المرة السابقة، والآن أصبحوا يعرفون بعضهم البعض ويستمرون في النظر إلى بعضهم البعض ونسوا من حولهم، ويشعر كل منهم بداخله أنه وجد أخيرًا الآخر.

عرض عليها الشاب أن تجلس في أحد المقاهي لتتحدث سويًا وبدون تفكير، وافقت أمل وجلست معه، وقد عبر كلاهما عن مشاعرها وإعجابها ببعضها البعض وأنه ظل يبحث عنها لفترة طويلة و أخبرها أنه يريد الزواج منها. بعد ستة أشهر من خطوبتهما، تزوجت أمل من شاب أحلامها وأنجبت منه طفلين، لكن ما زالت أمل ترى زوجها في نومه كل ليلة وتواصل حبه وعشقه. له الجنون.