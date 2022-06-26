قصة حب حزينة ضحى بحياتة من اجلها

قصة حب حزينة ضحى بحياته من أجلها – كان هناك شاب وفتاة كانا في حالة حب مع بعضهما البعض، بحيث لم يستطع أحدهما الاستغناء عن الآخر، وذات يوم ركب هذا الشاب دراجته النارية و ركبت الفتاة خلفه، وفي الطريق تجاوز بطن الدراجة 120 ميلاً في الساعة.

قصة حب حزينة ضحى بحياته من أجل هذا

اعتاد الشاب على هذه السرعة العالية، لكن الفتاة شعرت ببعض الخوف. فهمت في أذنه تباطأت قليلاً، توقف قلبي تقريبًا من شدة الخوف وكنت خائفًا من تعرضنا لحادث، فأجابه الشاب بهدوء لا تخف يا حبيبتي، أنا ‘ اعتادت الفتاة على هذه السرعة، فأجابت من فضلك أبطئ، لا يمكنني تحملها بعد الآن.

وهنا التفت الشاب إلى الفتاة الصغيرة وقال حسناً، سأبطئ قليلاً، لكن بشرط أن تعترف لي بحبك من وقت لآخر وأن تعانقني بشدة.

وضعت الفتاة وجه الصبي بيدها لتنظر إلى الطريق وقالت في حيرة أحبك، ابطئ، من فضلك، ثم عانقه، قال الولد “هل يمكنك – أن تخلع خوذتي وتضعها فوقها قالت الفتاة إن رأسك يزعجني كثيرًا حسنًا، فأخذت الخوذة ووضعتها على رأسها.

في الصحف في اليوم التالي، وردت أنباء عن وقوع حادث دراجة نارية بعد انحراف الطريق بسبب تعطل الفرامل. كانت الدراجة النارية تقل شخصين شاب وفتاة. نجت الفتاة لأنها كانت ترتدي خوذة واقية، ولسوء الحظ مات الشاب.

الحقيقة من وراء هذه القصة أن الشاب أثناء سيره شعر أن المكابح معطلة ولا تعمل، فحاول إخفاء الأمر عن صديقته حتى ينقذها وأنها ليست خائفة ولا مذعورة. من الأخبار جعلها تعترف بحبه وتقبله للمرة الأخيرة.

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ثم جعلها ترتدي الخوذة الواقية للبقاء على قيد الحياة، رغم أنه يعرف على وجه اليقين أن من يرتدي الخوذة هو الذي لديه أكبر فرصة للبقاء على قيد الحياة، لكنه ضحى بحياته لإنقاذها حتى تتمكن من العيش.