قصة حب مؤلمة جداً أصعب فراق وعذاب عاشه هذا الزوج بعد وداع زوجته

قصة حب مؤلمة جدا أصعب فراق وعذاب عاشه هذا الزوج بعد وداعا لزوجته – لمحبي قراءة قصص الحب والحب والرومانسية يسعدنا أن نقدمها لكم اليوم عن هذا الموضوع عبر موقعنا اقرأ كـ اعتدنا على قصة جديدة عن زوج لم يحب زوجته وقرر الطلاق والزواج عليها شاهد كيف كانت ردة فعلها وكيف انتهت هذه القصة بشكل مأساوي ومحزن للغاية .. لمعرفة المزيد تابعنا.

علاقة حب مؤلمة جدا أصعب فراق وعذاب عاشه هذا الزوج بعد وداعه لزوجته

رجل تزوج فتاة لا يحبها ولا مشاعر لها، لم يكن يعرفها كثيرا قبل الزفاف، لكن والديه أصروا على الزواج منها، حتى يتخلص من الشعور بالذنب الذي يقضمه. الحياة.

هي لا تستحق الخيانة، وفي اليوم الموعود عاد الزوج من العمل ووجدها تحضر له الغداء، لكنه تجاهلها وقال بجدية أريد أن أتحدث معك عن أمر مهم، كانت قلقة و متردد لكنه تجاهل ذلك أيضا وأكمل كلامه بالقول أنا لا أحبك وأنت تعلم ذلك، ولفترة التقيت بفتاة تعمل معي وأريد الزواج منها، لكن لا يمكنني إحضارها. أنتم معا فلا حل غير الطلاق لأنني لا أريد أن أترككم.

تفاجأ عندما جاء رد فعلها بشكل كامل على ما كان يتوقعه، لم تغضب، لم تستفز ولم تتهم بالظلم أو الخيانة، ابتسمت فقط وقالت أنا أقبل الطلاق، ولكن بشرطين فقط. قال دون تفكير أقبل كل شروطك ..

قالت الزوجة شرطي الأول أن تؤجل الطلاق حتى ينتهي ابننا الوحيد من امتحان نهاية العام حتى لا تتأثر دراسته ونفسيته بهذا الخبر، والشرط الثاني أن تحملي. طوال الليل بين ذراعيكم من باب المنزل إلى غرفتنا لمدة شهر كامل .. الزوج معجب جدا بظروف زوجته لكنه قبل على أي حال، وكان مستعدا أي شيء للتخلص من هذه القيود والزواج منها. حبيب.

وبالفعل بدأ الزوج بفرض شروط زوجته كل يوم لمدة شهر كامل، بمجرد عودته من العمل بحمل زوجته من الباب الأمامي للمنزل إلى غرفتهما، وهي تشبك رقبته حولها. بهدوء وبابتسامة حلوة، وعندما يراهم ابنهم يقفزون نحوهم بفرح ويبدؤون باللعب معهم بسعادة ويحبون قضاء أجمل اللحظات معًا ..

مرت الأيام وبدأ الزوج يشعر بشيء غريب تجاه زوجته، عاطفة لم يشعر بها من قبل، فانتظر لحظة وصوله إلى المنزل ليحملها ويلعب معها ومع ابنهما ويقضي الوقت معهم، وفجأة شعر بكره تجاه صديقته التي تعمل معه، فبدأ في الهروب منها وبدأ ينمو مشاعر حقيقية بينه وبين زوجته ..

انتهى الشهر، وتغيرت العلاقة بين الزوج والزوجة تمامًا. اقترب الرجل من زوجته وعرف الطبيعة الحقيقية لشخصيتها وطبيعتها الهادئة والجميلة، وبدأ يفكر في نفسها كم هي رائعة ولطيفة. لقد أعرب عن أسفه الشديد لما فعله، لكن الأوان كان قد فات.

عاد الزوج حزينًا إلى المنزل يفكر في كيفية إرضاء زوجته والاعتذار لها، فوجدها نائمة على الأرض، فاقترب منها ووجدها متعبة جدًا، سألها عن حالتها، فبكت وهي تقول. لها بأنها مصابة بالسرطان وأن الأطباء أخبروها أنها ستموت بعد شهر، لذا أرادت تأجيل موعد الطلاق حتى نهاية الشهر الجاري وستتمكن من قضاء آخر أيامها بالقرب منه وهدفها. أن تجعله يقترب من ابنهما ويحبّه ..

قد تكون مهتمًا

توفيت الزوجة وتركته يتألم ووحدة وألم وندم .. يكتب الزوج السطور الأخيرة من قصته قائلا لقد فقدت جوهرة الثمينة، فقدت كل شيء، ج هو آدم. لا يشعر بأن حواء تستحق حتى يفقدها.