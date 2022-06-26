قصة حب واقعية بين شاب وفتاة – اليوم أبدأ بكتابة قصة حبي للفتاة التي امتلكت قلبي وعقلي وروحي وذاقت معها طعم الفرح والسعادة أولها التحدث قليلا عنها أنا وكيف كانت حياتي قبل أن ألتقي بحبي.

اسمي تركي عمر تركي (لبناني الجنسية) من أب لبناني وأم مصرية ولدت في المملكة العربية السعودية وعمري 30 سنة وتعلمت وحصلت على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة.

كان دائما بعيدا عنا. لا أتذكر أنني نشأت معه أو تأثرت به أو تعلمت منه شيئًا، لكن والدتي هي التي ربتني وعلمتني وعلمتني. جعلني أشعر بالراحة وأخواتي. لم تدخر منا شيئًا، أعطتنا اللطف والحب والحنان لأننا نشأنا وصارنا رجالًا نعتمد عليهم.

نحن عائلة بسيطة، نحب بعضنا البعض ونخشى على بعضنا البعض. عائلة مريحة كما يقولون. أعني، ليس هناك أغنية أو فقرة. عائلة متوسطة. لم نفتقر إلى أي شيء. الحمد لله تعلمنا وكبرنا. منذ سن مبكرة، كنت أعتمد على نفسي وأعمل. أنا أعمل وأقضي لنفسي، لقد تعلمت كل شيء وكافحت لأصبح رجلاً موثوقًا به، ولم أكن أرغب في شيء.

صورة توضيحية

الحب هو الشيء الوحيد الذي عرفته طوال حياتي. لم يكن لدي أي تجارب أنثوية من قبل. لم أعرف فتاة في حياتي ولم أتحدث إلى فتاة حتى في المدرسة والجامعة. لبنان بعد انتهاء الحروب هناك.

سافرت للتعرف على أخواتي وعائلتي في لبنان. سافرت وأعجبت كثيرًا بالحياة في لبنان والحياة الهادئة وعدم وجود حشود مثل مصر. في الحقيقة، لقد وجدت بلدًا جميلًا أعيش فيه. قابلت رورو، البالغة من العمر 21 عامًا، وكانت ابنة جارنا صديقة لأختي. كانت تأتي وتجلس معنا في المنزل. في اليوم الذي تحدث فيه معي، أو تحدثت معي، كانت فتاة مهذبة للغاية وتلتزم بمبادئ دينها.

لكن لم يكن لدي الشجاعة للتحدث معها والاعتراف بإعجابي بها، لأنني لا أملك الخبرة الكافية في التعامل مع الفتيات. في اليوم الذي كنت أسافر فيه إلى مصر، زرت والدتي وأخواتي في مصر. نظمت شقيقاتي وعائلتي في لبنان حفلة وداع صغيرة وكانت معنا. شعرت بالخجل ورفضت أن أتركه، لكن عيني لم تر شيئًا آخر وشعرت أيضًا أنهما لم يروا أحدًا آخر.

صورة توضيحية

في الحفلة، وقبل أن تمشي، سألتني “ألا تعود إلى لبنان مرة أخرى” في ذلك اليوم، كنت متأكدًا من أنها تحبني، وقلت لها إنني سأعود، لكنني سأعود إلى والدتي وأخواتي لأنني أفتقدهم وسأعود. سألته، “هل تمانع إذا عدت واتفقوا على أنني مرتبطة بها، لذا تحدثت مع والدي وأخبرته أنني معجب به وأريد الزواج منه، وتحدث معها ووافقت على الزواج مني.

عدت إلى لبنان وجلست معها وتحدثت معي وأخبرتها أنني معجب بها وأن والدي كان قريبًا منها وأنا أعرفه بنفسي وقدمتني إليه – نفس الشيء ووافقنا على الزواج وحصلنا خطبتنا وتعرفنا على بعضنا البعض أكثر ولكن كانت هناك مشكلة هي أنها شيعية وأنا سنية وهي ملتزمة للغاية. أنت تخدعها كما هي وسأبقى كما هي، وقد قبلت وخُطِبنا لمدة 9 أشهر.

جاءت لين أثناء تأليف الكتاب، وتغيرت معي بعد أن علمت أنني مرتبطة بها وطلبت مني أن أكون مثلها كشيعية أو أترك البعض. الفتاة التي تزوجتها ستكون الفتاة التي أنهي حياتي معها، ولكن لا قدر الله ولم أرغب في ذلك. لم يعد بإمكاني العمل أو البقاء في المنزل بسبب ما يمكنني رؤيته. لقد غادرت لبنان بالفعل وذهبت إلى مصر حتى أنسى الأمر وأنسى أمره. فقط بعد 6 سنوات.

ذات يوم كان في فرحة ابنة خالتي، وكان هناك صديقة لابنة أختي لفترة طويلة، اسمها منى، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي من الحفلات. لفتت انتباهي، رغم أنني كنت أعرفها من قبل، ورأيتها كثيرًا مع أختي. وتحدثت إليها انتباهي وأنا في نفس اليوم وقلت لها إنني لم أتزوجها وتحدثت مع والدتها وطلبت يدها، وقبلت والدتها، لكنها أخبرتني أن عليها القبول. أخبرتني في أعماق قلبها أنها مرتبطة بي، لكنها لم تصل إلى نقطة الحب. لقد فقدنا لمدة 5 أشهر.

كل يوم نتحدث ونرى بعضنا البعض، لين، ذات يوم أخبرتني أنها بدأت تحبني وتتعلق بي، كنت سعيدًا وكنت طائرًا سعيدًا عندما سمعت عنها قلت أحبك ولكن كان ذلك قبل أقل من أسبوع وقالت إنها تريد المغادرة لأنها صغيرة ولا تريد ألا تتزوج، لذلك أخبرتها أنني سأنتظر حتى تنتهي من دراستك، لكننا سنشارك. لدي حق لك ولك حق لي ويمكنني رؤيتك ورؤيتي على راحتك. لقد رفضت وقالت لي إنها لا تريد التسرع وتريد أن تفكر في راحتها لذا تركتها تفكر ثم غادرنا معك الجزء الأخير لذا أريد ة قصتك

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