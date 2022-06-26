قصة حذاء الحظ

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قصة حذاء مؤقت

كان للجنرال أكبر وأجمل منزل في المدينة بأكملها، لذلك حضر الجميع حفلاته، وكان مستشاره يعلم أن لا أحد يهتم به، لكنه لم يكن يعلم أنه بمجرد مغادرتهم، سيترك الجنرال بمفرده. جاء الخادم وقال للجنرال إن الأكواب نفدت، فأمره بإحضار بعض الأكواب الجديدة من المتجر، وكان المتجر أحلك غرفة وفي الداخل كانت هناك أشياء لم تكن مستخدمة، لكن تلك الليلة كانت هناك كان شيئًا آخر فيهم.

جاء الخادم لإحضار الكؤوس، ولكن كان هناك ساحرتان جيدتان. صنعت الساحرة الأحذية، فأخذ الخام وغادر. هذه أحذية مؤقتة. من يريدها سيحصل على كل ما يريد. قالت ساحرة إنها كانت فكرة سيئة حقًا لأن الناس لم يعرفوا ماذا تريد. فأجاب الآخر “أنت أكثر من اللازم”. .

وفي القاعة بدأ الضيوف بالمغادرة ولكن الحذاء اختار مالكه وحمله المستشار، وبينما كان يسير قال أتمنى لو كان بإمكاني العودة في الوقت المناسب إلى أيام الملك هانز وقال إنني كنت أرغب في إخبار الجنرال أنهم جاءوا للحفلة وليس من أجله، وفجأة رأى فارسًا يطلب منه أن يشاهد طريقك وأخبره أن الخيول غير مسموح بها هنا وسأل من كان يرتدي فارسًا وقال إنه كان عليه أن يذهب إلى حفلة فيها كانوا يرتدون ملابس قديمة، وجاء عدد من الفرسان ليخبره لماذا تفعل هنا بدون دروع.

تساءل الفارس وقال أي طرف ومن يحتاج إلى دعوة للحرب المملكة في خطر وواجبنا أن نضحي بأرواحنا. بعيدًا عن الحذاء، استيقظ المستشار في وقته وقال إنني يجب أن أنام على الطريق. لقد أخطأت، لأن أيامنا أفضل من ذي قبل.

وظهر الحذاء في حديقة القصر ووجده نيئًا فحمله الخادم وأثناء سيره تعرق الخادم وسقط من يده ما كان يحمله خارج السياج، وقال أتمنى أن يستغرق جسدي وقتًا أطول للوصول إليه. الحقيبة. لبسها وذهب ليقول إنني سأعيدها غدًا وأثناء المشي قال آمل أن أكون في منصب الجنرال لأنه محظوظ جدًا وقد تحقق ما يريده، ويبقى الآن أسعد الرجال، لكن إلى متى سيحافظ المال على السعادة.

بدأ يشعر بالملل والوحدة وقال ما هو المنزل الكبير إذا كنت أعيش هناك وحدي، وقف عند النافذة وقال إن القائم بأعماله أسعد مني، لديه عائلة تحبه، أتمنى أن أكون في مكانه و عاد الحارس وقال لي حلم غريب وقال أنا سعيد بحياتي لمدة ساعة وأكون مع عائلتي، فأنا أسعد من اللواء، رأى الحارس شهاب في السماء، فقال “أتمنى لو أستطيع. أراه عن قرب ويطير بجسدي إلى القمر “. طار الحارس وذهب إلى القمر. لم يفهم ما حدث. كافح من أجل الاستيقاظ من حلمه ورأى الأرض فوقه مثل كرة ضخمة. كان خائفًا وقلقًا بشأن ما إذا كان سيعود إلى عائلته.

استلقى على القمر وبكى ولكن ماذا عن الخلوص الأرضي جاء رجل ووجده بلا حراك، فأسرع مع اللواء، ونقله الجنرال إلى المستشفى، وهناك ارتبك الأطباء بشأن حالته.قال الطبيب كيف يمكن للرجل بصحة جيدة أن يفقد وعيه. لذلك علينا القيام ببعض الاختبارات. فجأة أخبر الممرضة كيف تضع الحذاء على السرير. تعال وخلعهم وعد. ، ثم قالت السحرة أننا سئمنا من هذا الحذاء، وعلينا استعادته قبل أن يمنح رغبة أخرى.

وهو يمشي، وجد ولداً بلا حذاء، فقال له أتريد حذاءً ناعمًا ودافئًا قال الطفل أريد بيت أسكن فيه. أنت تعيش في منزل كبير. قال الجنرال، “أنا أعيش وحدي في منزل كبير”. هل تريد أن تعيش معي لا، إنه كبير، سأشتري لك حذاءًا بمقاسك، وقالت الساحرة، “في الواقع، حذائي كان محظوظًا.” وقال آخر “نعم، عندما لم يكن يرتديه أحد”.

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