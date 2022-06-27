قصة حزينة حقيقية اخي جوناثان والوداع الاخير

قصة حزينة حقيقية أخي جوناثان والوداع الأخير – قصص رعب مخيفة نخبرك بها من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابك. تشويق الرعب، تأكد من قراءته.

قصة حزينة حقيقية أخي جوناثان والوداع الأخير

والدتي لديها ثلاثة أطفال، أنا وأخي الصغير وأخي الكبير، ولكن قبل أن نولد، أنجبت طفلًا آخر اسمه جوناثان كان طفلاً أشقر جميلًا بعيون زرقاء كبيرة.

ومن المعروف في الحي أن الجميع يضحك ويقلد لعنات والدي كثيراً دون أن يفهم المعنى، لقد كان طفلاً رائعاً، ذكيًا ونشطًا للغاية.

عندما كان جوناثان يبلغ من العمر ست سنوات، كان يركب دراجة عندما سقط وضرب رأسه على الأرض.

نهض جوناثان بسرعة وأخبر الجميع أنه بخير وبقية اليوم كانت تنضح كالمعتاد.

في صباح اليوم التالي، دخلت أمي غرفته لإيقاظه من أجل المدرسة وعندما حاولت إيقاظه لم يستيقظ أبدًا ولاحظت أن أحد تلاميذه كان أكبر بشكل ملحوظ من الآخر.

لذلك ذهبت لاصطحابه على الفور وذهبت إلى أقرب مستشفى لاحقًا، اكتشفت أمي أنه خلال الوقت الذي كانت فيه في المستشفى، كان جوش أفضل صديق لجوناثان.

كان يجلس على مائدة الإفطار يتناول الإفطار مع والديه. فجأة نهض جوش من على الطاولة وذهب إلى باب المنزل، وعندما سألته إلى أين هو ذاهب، أخبره ببراءة أن صديقه جوناثان كان يناديه.

عاشت عائلتنا وعائلة جوش في منازل في نفس الحي، لكن كان أحدهما في بداية الشارع والآخر في النهاية، لذلك لم يُسمح للأطفال بالسير إلى منزل الآخر دون موافقة الوالدين.

لأنهم كانوا صغارًا جدًا، لكنهم كانوا يستطيعون الاتصال ببعضهم البعض، لذلك عندما سمع جوش صوت يوناثان يناديه، ذهب لفتح الباب ووقف أمامه.

في هذه الأثناء، تلقت والدة جوش مكالمة من والدتي في المستشفى، وكانت محطمة تمامًا، وأخبرتها أن جوناثان قد توفي في المستشفى. أخبره الأطباء أن أحد أوعيته الدموية قد انفجرت من الضربة على رأسه، وهذا سبب وفاته.

أصيبت والدة جوش بالصدمة والحزن والآن تتساءل من سمع صوت ابنها. جاء جوش إلى المنزل بعد بضع دقائق وأخبر والدته أنه سمع صوت جوناثان، لكنه لم يراه خارج منزله كالمعتاد.

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ثم جلس على المائدة واستمر في تناول الطعام بشكل طبيعي، ونظرت الأم إلى ابنتها في خوف وسألتها عما يقوله لها جوناثان، فقال لها جوش أن جوناثان كان يناديها ويردد كلمة واحدة فقط وداعا.