قصة حساء النقانق

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تاريخ حساء النقانق

في كل عام، أقام الملك فرانز، حاكم مملكة Redlink، حدادًا ملكيًا لجميع ملوك وأمراء الممالك الأخرى.

في هذا اليوم، أراد أن يتزوج ابنه بأميرة، لكن الأمير أحب ابنة القائد الملكي وأراد أن يرى العالم كم كانت حكيمة وجميلة.

عرض الأمير على ابنة الطاهية الزواج، لكنها رفضت لأنه لم يكن مناسبًا، وفي ذلك المساء اجتمع الجميع على طاولة الطعام وقال الملك إنه يريد أن يتزوج ابنه بأميرة، وهتف الجميع لذلك، و قالت الأميرة إن من ستكون زوجته يجب أن تكون لبقة وحكيمة، وقالت أيضًا إنه سيتزوج فقط من يحرم وصفة حساء النقانق.

فوجئ الجميع بطلب الأمير وكان هناك ثلاث أميرات شاركن في التحدي، وحصلت الأميرة الأولى على نقانق كبيرة وغادرت مع حاشيتها لمساعدتها في الحصول على وصفة للخيمة لتستريح.

وفي الصباح سمعت الأميرة صوت ضحك فخرجت وأحضرت بعض الجنيات الذين أخذوا بعض النقانق وذهبوا لمقابلتهم وقالوا إنهم يريدون استعارة بعض النقانق منها ووافقت على طلبهم وسرعان ما بدأت النقانق في فقاموا بتوجيه أشعة الشمس نحوها، ثم أعادوها للأميرة وشكروها.

عادت الأميرة وأخبرتهم أن الجنيات لم تخبرها عن الوصفة، والآن تحاول الأميرة الثانية الذهاب إلى جدتها الحكيمة للحصول على المشورة، لكنها لم تفهم ما تعنيه جدتها بكلماتها.، وعادت إلى الأمير وأخبرته أنها وجدت الوصفة، لكنها أميرة ولا تستطيع فعل ذلك لأنها أميرة.

والآن قررت الأميرة الثالثة السفر لتجرب حظها، فسافرت بعيدًا حتى وصلت إلى قرية وسمعت ضجيجًا، وكان هناك طفلان يتجادلان، ثم تحدثت إلى والدتهما وسألتها عن الوصفة وأخبرتها بذلك. كان قولاً دنماركيًا، وعادت إلى القصر وجمعت معلوماتها وأخبرت الجميع بأنه لا توجد وصفة من هذا القبيل وكان هذا مجرد قول مأثور.

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غضب الملوك من تصرفات الأمير وما فعله ضد الأميرات، وأعلنوا الحرب على المملكة، ولكن بعد ذلك تدخلت ابنة الطباخ وأخبرتهم أن هناك حساءًا مصنوعًا من النقانق، وطهته لهم، لذلك قرر الملك أنه من الصواب أن يتزوج الأمير من الفتاة التي كانت قادرة على صنع الحساء، وأعلن زواج الأمير مع ابنة الطباخ، التي استخدمت حكمته لإنقاذ المملكة من الحرب، وعاش الجميع سعداء. بعد، بعدما.