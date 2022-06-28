قصة رائعة جداً الحمّار الذي أصبح خليفة و تحقق على يديه العجب !!

قصة جميلة جدا الحمار الذي صار خليفة وتعجب من يديه !! حياة من يقرأها ويحتمل أن تتغير حياته بسببها إلى الأبد. القصص عن الحياة لا تفشل في قراءتها. أتمنى لك وقتًا جيدًا ومفيدًا.

قصة جميلة جدا الحمار الذي صار خليفة وعجب على يديه !!

تكشف هذه القصة بتفصيل كبير في الأندلس في الدولة الأموية .. يخبرنا التاريخ. يحكي قصة ثلاثة شبان عملوا كالحمير – حملوا البضائع للناس من الأسواق إلى المنازل على ظهور الحمير – وفي إحدى الليالي وبعد يوم شاق تناولوا العشاء وجلس الثلاثة للتحدث وأحدهم قال اسمه “محمد”، لنفترض أنني الخليفة.

ماذا تريد” قالوا يا محمد لا يمكن. قال افترض في الحديث أنني خليفة. قال محمد قلت لك من باب الجدل إني خليفة، وكان محمد في التبجيل، تخيل نفسه على عرش الخلافة، فقال لأحدهم ماذا تريد قال أريد جنات تغني، ثم ماذا قال الرجل إسطبل خيل، ثم قال الرجل أريد مائة أمة، ثم قال الرجل مائة ألف دينار ذهب. ثم يكفي ذلك يا أمير المؤمنين.

كل هذا وهو يسبح في خياله الطموح ويرى نفسه على عرش الخلافة، ويسمع نفسه يقدم هدايا عظيمة ويشعر بمشاعر السعادة لأنه يعطي بعد أخذها، ويقضي بعد السؤال، وبعد إعدامه وأثناءه. كان هكذا، التفت إلى صاحبه الآخر وقال ماذا تريد يا رجل قال يا محمد، أنت حمار، والحمار لا يصلح للخليفة … قال محمد يا أخي، افترض من أجل الجدل أنني الخليفة.

فقال الرجل إن سقوط الجنة على الأرض أسهل من وصولك إلى الخلافة، فقال محمد دعني من كل هذا، فماذا تريد يا رجل قال الرجل اسمع يا محمد، إذا أصبحت خليفة، ضعني على حمار ووجهي إلى الخلف “. أيها الناس هو دجال دجال كل من يمشي معه أو يتحدث معه يسجن … وينتهي الحديث وينام الجميع.

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استمرار القصة

عند الفجر استيقظ محمد وصلى الفجر وجلس مفكرًا .. صحيح أن من عمل كالحمار لن يصل إلى الخلافة. الشخص الذي يستمر دون أن يطور مهاراته دون أن يحدد أهدافه وطموحاته لا يتقدم بل يصبح عفا عليها الزمن. غالبًا ما يكون فكر محمد هو الخطوة الأولى لتحقيق الهدف المنشود. وصل محمد إلى قناعة رائعة للغاية، وهي تحديد الخطوة الأولى، حيث قرر بيع الحمار. وبالفعل باع الحمار

ويغادر بعزم. البحث عن طريق إلى الهدف. قرر العمل في قوة الشرطة بجد ونشاط – تخيل … إخوتي … أخواتي، الجهد الذي بذله محمد، الحمار، في وظيفته الجديدة … الرؤساء وزملائه والناس هناك. أعجب به، وترقى في عمله حتى أصبح رئيسًا لقسم شرطة الولاية الأموية في الأندلس.

ثم يموت الخليفة الأموي ويتولى الخلافة ابنه هشام المؤيد الله. كان عمره آنذاك عشر سنوات. هل يستطيع هذا الطفل الصغير إدارة شؤون الدولة واتفقوا بالإجماع على جعله مديراً، لكنهم خافوا أن يجعلوه مديراً على الأمويين، حتى ينزع الملك عنه. لذلك قرروا أنها ستكون جماعة من الأوصياء من غير الأمويين، وتم الاختيار على محمد بن أبي عامر وابن أبي غالب والمصافي.

كان قريبًا من صبح، والدة الخليفة، وكان يعرف كيف يكسب ثقتها. استنكر القرآن الذي في حوزته. رفع القرآن من الولاية، وتزوج محمد ابنه من ابنة ابن أبي غالب، ثم أصبح الولي الوحيد، ثم اتخذ عدة قرارات. وقرر أن الخليفة لن يخرج إلا بإذنه، وقرر نقل شؤون الحكومة إلى قصره، وجيش الجيوش، وفتح المدن، وتوسع الدولة الأموية في عهده.

بل إن بعض المؤرخين اعتبروا هذه الفترة فترة انقطاع في الدولة الأموية، وسميت بالدولة الأميرية. هكذا فعل المنصور المنصور محمد بن أبي عامر، واستطاع الاعتماد على الله وتسخير القدرات الكامنة التي أعطاها له الله لتحقيق أهدافه.

الاخوة … الاخوات … القصة لم تنته بعد … ذات يوم بعد ثلاثين عاما من بيع الحمار والحاجب اعتلى المنصور عرش الخلافة ومن حوله فقهاء وامراء العالمين. هُم.

طلبك يا سيدي. قال الجندي أمرني أن أحضر لكما اثنين. وجاءوا إلى القصر. دخلوا القصر ناظرين إلى الخليفة. قالوا بدهشة إنه صديقنا محمد. يقول الحاجب المنصور هل تعرفني قالوا نعم أمير المؤمنين، لكننا نخشى أنك لا تعرفنا. قال عرفت كلاكما.

ثم نظر إلى الحاشية وقال كنت أنا وهذين الرجلين معًا منذ ثلاثين عامًا، وكنا نعمل كالحمير، وفي إحدى الليالي جلسنا نتجادل، فقلت لهم إذا كنتم خليفة فماذا تريدون إلى عن على فتمنوا أمنية ثم التفت إلى أحدهم وقال ما الذي كنت تتمناه يا كذا وكذا قال الرجل غناء الجنات، ثم قال الخليفة عندك جنة كذا وكذا. فقال الرجل إسطبل خيل فقال لك الخليفة فماذا قال مائة أمة، قال الخليفة عندك مائة أمة .. فماذا قال الرجل مائة ألف دينار ذهب. قال الأمر لك، فماذا كفى الرجل يا أمير المؤمنين.

قالت المنصور لديك راتب ثابت – أي بدون عمل – وتأتي لتراني بلا حجاب. ثم التفت إلى الآخر وقال ماذا أردت فقال معذرة أمير المؤمنين. قال لا والله حتى تخبرهم. فقال الرجل برفقة أمير المؤمنين. قال حتى تخبرهم. قال الرجل قلت إذا صرت الخليفة فضعني على حمار وأدير وجهي وأمر مناديا ينادي بين الناس أيها الناس فهو دجال محتال. – منصور المنصور محمد بن أبي. قال عامر اصنع معه ما يشاء ليعلم (الله على كل شيء ..).

قصة جميلة جدا الحمار الذي صار خليفة وعجب على يديه !!