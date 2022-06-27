قصة رائعة جدا ومؤثرة هذا الشاب تعذر عليه علاج أمه فاعتلى منزل الشيخ ابن باز لسرقته فكانت المفاجأة

قصة رائعة ومؤثرة جدا هذا الشاب لم يستطع أن يعتني بأمه، فذهب إلى منزل الشيخ ابن باز ليسرقها، وكانت المفاجأة – قصص وعبر قصص أكثر من رائعة نرويها لكم من خلالها. موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. لها تأثير كبير على حياة من يقرأها ومن المحتمل أن تتغير حياتهم بسببها إلى الأبد. القصص عن الحياة لا تفشل في قراءتها. أتمنى لك وقتًا ممتعًا ومفيدًا.

قصة مؤثرة ومؤثرة للغاية لم يستطع هذا الشاب رعاية والدته، فنزل إلى منزل الشيخ ابن باز ليسرقها، وكانت المفاجأة أن

يقول شخص ما

عندما كنت في الحبس الانفرادي في بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان، وبعد صلاة الفجر، كنا نحضر درسا للشيخ ابن عثيمين كل يوم – رحمه الله –

سأل أحد الطلاب الشيخ عن سؤال كان فيه شك، وعن رأي ابن باز في ذلك أجاب الشيخ على السائل وهنأ الشيخ ابن باز – رحمهما الله -.

بينما كنت أستمع إلى الدرس، كان هناك رجل بجواري في أواخر الثلاثينيات من عمره، تقريبًا، كانت عيناه تتدفقان بغزارة بالدموع، وارتفع صوته المنتحب حتى يشعر الطلاب به.

ولما أنهى الشيخ ابن عثيمين الدرس وجلت الجلسة، ونظرت إلى الشاب الذي كان بجانبي يبكي، وكان في حالة حزن مع القرآن، ثم اقتربت منه أكثر ودفعني فضولي، فسألته بعد السلام عليه كيف حالك يا أخي ما الذي يجعلك تبكي

أجابني بلغة مكسرة قليلاً جزاكم الله خيرًا، وسألته مرة أخرى لماذا يبكيك أخي

قال بنبرة حزينة لا لا شئ لكني تذكرت ابن باز فبكيت.

واتضح لي من حديثه أنه من باكستان أو أفغانستان وكان يرتدي ثوباً سعودياً. وأضاف “كان لي تاريخ مع الشيخ وهو قبل عشر سنوات عملت حارسا في أحد مصانع البلوكات في مدينة الطائف.

تلقيت رسالة من باكستان مفادها أن والدتي في حالة خطرة وأن عملية زرع الكلى مطلوبة، وتبلغ تكلفة العملية 7،000،000 ريال سعودي.

قالوا لي إن والدتي الآن في حالة خطيرة، وإذا لم تجر العملية في غضون أسبوع، فقد تموت وحالتها تتدهور، وبكيت طوال اليوم، لأن والدتي هي التي ربتني وراقبتني. أنا.

في مواجهة هذه الظروف القاسية، قررت القفز إلى أحد المنازل المجاورة للمصنع عند الساعة الثانية مساءً، وبعد قفز بضع لحظات على سور المنزل، شعرت فقط أن الشرطة تمسك بي و رموا سيارتهم نحوي، وأصبح العالم أسود في عيني.

فجأة، قبل صلاة الفجر، أعادني رجال الشرطة إلى نفس المنزل حيث كنت أخطط لسرقة اسطوانات الغاز، وأخذوني إلى المجلس، ثم غادرت الشرطة، لذلك قدم لي أحد الشبان بعض الطعام وقال لي “كل بسم الله”.

لم أصدق ما كنت عليه، وعندما جاء الفجر، طلبوا مني أن أتوضأ للصلاة، وكنت في ذلك الوقت في المجلس، خائفة، منتظرة.

فجاء رجل عجوز يقوده شاب إلى مجلس علي، وكان يرتدي بيشة، وأمسك بيدي واستقبلني قائلاً

أنت أكلت فقلت له نعم، فأمسك بيدي اليمنى وأخذني معه إلى المسجد وصلينا الفجر، ثم رأيت العجوز الذي كان يمسك بيدي جالسًا على كرسي أمام المسجد، و تجمع المؤمنين والعديد من الطلاب حوله.

فبدأ الشيخ يتحدث إليهم ويتحدث إليهم ووضعت يدي على رأسي من العار والخوف

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أوه، ماذا فعلت سلبت منزل الشيخ ابن باز، وعرفته بالاسم، فهو مشهور بيننا في باكستان.

وعندما أنهى الشيخ الدرس، أخذوني إلى المنزل وأخذ الشيخ بيدي وتناولنا الإفطار في حضور العديد من الشباب. جلسني الشيخ بجانبه وأثناء الأكل قال لي الشيخ

ما اسمك قلت له يا مرتضى. قال لي لماذا سرقت

فقلت له القصة، فقال حسناً سنعطيك 9 مليون ريال. قلت له إنه بحاجة إلى 7،000،000 ريال!

قال الآخرون أنفق على نفسك، لكن لا تبدأ بالسرقة مرة أخرى يا بني. فأخذت المال وشكرته وصليت من أجله، وذهبت إلى باكستان وأجرت والدتي العملية وتعافت، والحمد لله.

بعد خمسة أشهر عدت إلى المملكة العربية السعودية وذهبت إلى الرياض بحثًا عن الشيخ فذهبت لرؤيته في منزله فعرفته علي وقدمني، وطرح علي أسئلة حول والدتي وأعطيتها 1500 ريال. . قال ما هو قلت الباقي .. قال الأمر عليك !!

وقلت للشيخ يا شيخ عندي طلب منك. قال ما هذا يا بني قلت أريد أن أعمل معك كخادمة أو ما شابه.

أخبرني أحد الشبان المقربين من الشيخ قصتي قائلاً أنت تعلم أنك عندما قفزت إلى المنزل كان الشيخ يصلي في الليل، وسمع صوتًا في الفناء ويضغط على الجرس الذي يستخدمه الشيخ لإيقاظه. يصل أهله فقط للصلاة المفروضة.

لذلك استيقظوا جميعًا وأذهلوا من هذا الأمر وأخبروهم أنه سمع صوتًا، فأخبروا أحد الحراس واتصلوا بالشرطة، وجاءوا على الفور وألقوا القبض عليك. ولما سمع الشيخ بذلك قال ما الخبر فقالوا له ان لصا حاول السرقة واقتادوه الى الشرطة.

فقال الشيخ بغضب لا، ألا تجلبه الآن من الشرطة طبعا ما سرق ولكن محتاج

ثم حدث ما حدث في القصة، قلت لصديقي، وظهرت الشمس تشرق، بكت الأمة كلها عليك.