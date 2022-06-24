قصة رحلات جليفر في جزيرة ليليبوت

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قصة رحلات جاليفر في جزيرة ليليبوت

كان ليمويل جاليفر طبيباً مع زوجة وطفلين، لكنه قرر السفر في رحلة بحرية كطبيب يرافق السفينة، ولكن ذات يوم بينما كان يبحر السفينة غرقت، وصعد جاليفر، مع ستة من البحارة، على متن قارب صغير كان على متن السفينة، لكن القارب انقلب بفعل موجة قوية.

سبح جاليفر حتى وصل إلى الشاطئ وكان منهكًا. كان ينام على الشاطئ، وعندما استيقظ وجد نفسه مقيدًا بالحبال على الشاطئ، وعندما نظر حوله وجد أمامه عددًا كبيرًا من الأقزام لم يتجاوز حجمها راحة يده.

صرخ كلافير بصوت عالٍ، لذلك خاف الأقزام وابتعدوا عنه. بعد فترة، جاء الإمبراطور القزم إلى المنصة والتقى بجاليفر. كان الإمبراطور أكبر سناً قليلاً من بقية الأقزام، واقترب من جاليفر وحاول التحدث إليه، لكن جاليفر لم يستطع فهم لغته.

كان جاليفر جائعًا، فأظهر فمه، ثم فهم الإمبراطور أنه يريد الطعام، فأحضر له مئات الأرغفة وعددًا كبيرًا من قطع اللحم، لكنها كانت بحجم حبة صغيرة، ووضع جاليفر العشرات من الأرغفة. قطع من اللحم في فمه مرة واحدة، وبعد الأكل نام مرة أخرى.

قرر الإمبراطور إبقاء جاليفر مقيدًا لأنه كان خائفًا منه حتى فكر فيما يفعل به، وأمر بنقله إلى أكبر قصر في الجزيرة، لكن القصر كان صغيرًا جدًا.، كان ذلك كافياً لقدم جاليفر. وبعد فترة طمأن الإمبراطور وأهالي الجزيرة جاليفر وبدأوا في تعلم اللغة الإنجليزية منه ومعرفة محتويات جيوبه.

بعد أن تعلم جاليفر لغة أهل الجزيرة، عرف أن الجزيرة كانت تسمى ليليبوت، وأنهم كانوا يستعدون للدخول في حرب مع سكان جزيرة قريبة تسمى بلفسكو، لأن والد الإمبراطور الحالي ليليبوت، عندما كان صغيرًا، حاول تقشير البيضة من الجانب العريض، مما أدى إلى إصابة إصبعه، لذلك صدر مرسوم إمبراطوري يأمر جميع السكان بتقشير البيضة من وجهة نظر ثابتة.

غضب بعض السكان من دعاة تقشير البيضة من الجانب الواسع، وغادروا الجزيرة وعاشوا في جزيرة مجاورة وأطلقوا عليها اسم Blevsco، وقام سكان جزيرة Blevsco بإعداد أسطول كبير مكون من 300 سفينة من أجل حرب شعب ليليبوت، طلب الإمبراطور من جاليفر مساعدتهم، فذهب جاليفر إلى جزيرة بلفسكو وربط 50 سفينة بها خطافات تم جرها إلى جزيرة ليليبوت وسط خوف ودهشة أهل بليفسكو. .

كان الإمبراطور مسرورًا بهذا العمل ومنح جاليفر لقب نارداك، لكن الإمبراطور أراد أن يذهب جاليفر للحصول على بقية السفن حتى يصبح إمبراطورًا في كلتا الجزيرتين، لكن جاليفر رفض، وجاء وفد من جزيرة بلفسكو ليصنعها. السلام مع الإمبراطور، وطلبوا من جاليفر زيارتهم.

غضب بعض أهل ليليبوت من جاليفر لأنه أكل كثيرًا، فأمروا الإمبراطور بقتله، لكن الإمبراطور رفض وقرر اقتلاع عينه، كما أخبر أحد رجال الإمبراطور جاليفر بما قصده الإمبراطور لكى يفعل. للقيام بذلك، فهرب جاليفر وذهب إلى جزيرة بليفسكو.

وذات يوم وجد جاليفر سفينة طويلة مقلوبة في البحر، فأخذ معه ألفي قزم وقلبها. اعتاد جاليفر أيضًا على ارتداء 13 معطفًا من الكتان من سكان الجزر، وعمل شراعًا للسفينة، ووضع العديد من الحيوانات الصغيرة في السفينة، وغادر الجزيرة.

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في البحر، التقى جاليفر بسفينة كبيرة متجهة إلى إنجلترا، وأخذها قبطان السفينة معه، وفي البداية لم يصدق قصته، ولكن بعد رؤية الحيوانات الصغيرة، عاد جاليفر أخيرًا إلى المنزل وكان أطفاله متحمسين جدًا. سعيد برؤيته، ووضع الحيوانات الصغيرة في حديقته في لندن.