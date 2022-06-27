قصة رداء الزفاف فى قاع البحر

قصة فستان الزفاف في قاع البحر – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص والحكايات، وقصة سنو فليك، وقصة أحجار بولوني، وقصة أتلانتا، وقصة حساء النقانق وهذه القصص هي نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه الحكايات أداة تعليمية وتربوية ممتعة. بالنسبة للأطفال، فهي تغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة فستان الزفاف في قاع البحر

ذات مرة في مملكة ياربن، كان هناك فارس اسمه مولين كان شابًا شجاعًا ووسيمًا ولكن الملك الجشع لم يحبه.

كان لدى مولن حصان يسمى كودو كودو لم يكن حصانًا عاديًا، لقد كان قوياً مع قوة الحكمة، ذات يوم خرج الفارس بحصانه إلى الغابة لركوب الخيل، كان الطقس جميلاً، لذلك قرروا التعمق في الغابة للبحث عن التوت.

ذهب الحصان إلى الغابة وكان موني يبحث عن التوت وفجأة لاحظ ريشة لامعة مني فقرر أن يقدمها للملك الجشع حتى ينال لطفه ورضاه.

عادوا إلى المملكة وقدم موني الريشة للملك. استنشق الملك موني وأخبرها أن هذا لا يعني شيئًا بالنسبة له، وإذا أراد أن يثبت قوته لها، فعليه أن يمنعها من السطوع. طائر، وإلا سيتم إيداعه في بلاط الأسد.

غادر موني البكاء وأخبر حصانه بما حدث مع الملك، لكن الحصان طمأن صاحبه وطلب منه أن يطلب من الملك حظر مائة كيس من الذرة ونشرها في القرية وأنه سيحصل على ما يريد.

ذهب موني إلى الملك وأخبره بطلبه، ووافق الملك، وهذا الصباح أرسل الملك جنوده لنشر الذرة في الحقل، واختبأ الحصان وموني وفجأة جاء الطائر الناري، وأحضر موني الشبكة وأمسكت. الطائر.

وهاجم العصفور الملك، فغضب الملك منه وطلب منه إحضار سيف للأميرة فالي التي تعيش على الساحل، وإلا فإن عرين الأسد ينتظرها.

خاف موني هذه المرة، وأخبر حصانه بما طلب منه الملك، لكنه طمأنه مرة أخرى، وطلب منه أن يطلب من الملك أن يمنع جرعة من أنفاس التنين وخيمة وزهور، طلب الفارس من الملك أن يفعل لذلك، ووافق.

ذهب موني وكودو إلى الساحل ورأيا الأميرة في قارب فضي، فوجئ الفارس بجمالها، لكن كودو طلب منها صنع خيمة ووضع الزهور.

وصلت الأميرة إلى الشاطئ، فقدمت موني للأميرة الزهور وشمت رائحتها، لكنها لم تعتقد أن لديهم جرعة من أنفاس التنين، ونمت الأميرة وشممتها موني، وأخذت إلى الملك.

أخبرت الأميرة الملك أنها لا تستطيع الزواج طالما كانت ترتدي قميصها وكان في قاع البحر تحت صخرة كبيرة، أمر الملك موني بإحضار الفستان وإلا سيعاقب.

يصاب موني بالصدمة ويسمع كودو كل شيء ويخبره أنه يعرف جيدًا ما يجب عليهم فعله للحصول على الفستان، ذهب كودو إلى البحر وفجأة اتصل بصوت غريب وأصبحت الأمواج أقوى.

حكاية فستان الزفاف في قاع البحر باقي الحكاية

ظهر سلطعون كبير عندما طلب كودو اثنين من السرطانات الأخرى للمساعدة. ذهب موني مع السلطعون وأعطاه جرعة سحرية. وصل موني إلى قاع البحر ووجد الصخرة وسحب الثوب.

ثم عاد موني وكودو إلى القصر وسلموا الثوب للملك، وطلبوا منه أن يعتذر له أمام المملكة، فرفض الملك ذلك.

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هاجم السرطانات الملك وهرب منها. تنازل الملك عن عرشه وسجن. شكرته الأميرة، التي تدعى موني ملكًا، وتزوجت الأمير وعاشت في سعادة دائمة، كل ذلك بفضل حصانها الحكيم.