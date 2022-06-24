قصة رعب اختي الصغيرة أنقذت حياتي بموهبتها المميزة

قصة رعب أختي الصغيرة أنقذت حياتي بفضل موهبتها الخاصة – اسمي ديلان وعمري أربعة وعشرون عامًا. كنت سأقتل الأسابيع القليلة الماضية لولا أختي الصغيرة زوي التي أنقذتني في اللحظة الأخيرة بموهبتها الغريبة.

تبلغ الآن من العمر خمسة وعشرين عامًا وسأدين لها دائمًا لإنقاذ حياتي كطفل وحيد وكنت في التاسعة من عمرها عندما ولدت.

لقد كنت متحمسة للغاية عندما ولدت، لم تسر الأمور كما كان ينبغي في البداية لأن والدي كان يهتم بها أكثر بكثير مما كنت أفعل بسبب كرهتي لها في ذلك الوقت. لعبت معها.

لم أكن أهتم بوجودها على الإطلاق، وحتى في بعض الأحيان كان من الواضح أنها كانت تعنيها بشكل واضح، لكن كل هذا بعد أن علمت أن لديها موهبة غريبة جدًا.

كنا في الربيع عندما كنت في الثانية عشرة وكانت أختي في الثالثة. كنا طبيعيين جدا. لم نكن نلعب معًا في تلك الليلة. كنا نجلس ونشاهد التلفزيون عندما قالت فجأة دون سابق إنذار.

أبي لن يعود إلى المنزل ماذا قلت ونظرت إليها بذهول لأنني كنت خائفة من كل كلماتها الشاذة عن لطفة وسألتها لماذا قالت ذلك لكنها لم تخبرني. لم تجب.

نسيت كلماته بعد عشر دقائق وعدت لمشاهدة التلفاز في انتظار عودة والدينا إلى المنزل من العمل، وبعد نصف ساعة رن جرس الهاتف. كان شرطيًا وكان صوته عميقًا جدًا. تعرضت والدتي لحادث بإصابات طفيفة وتوفي شخص في سيارة الإسعاف.

لم أكن أعرف ماذا أقول في هذه الحالة، شكرت الشرطي وأغلقت الهاتف، وأتذكر الساعات التي أعقبت هدوء هذا الخبر، وأطفأت التلفزيون وحدقت في الفضاء.

لم أتمكن من سماع الأخبار لاحقًا. قالت أمي إن زوي أصغر من أن تكتشف الأمور لكنها تعلم أن والدها لن يعود أبدًا.

بعد ذلك بعامين، ذهبت إلى مكان آخر، كان يومًا صيفيًا جميلًا وأخذتها للعب في الحديقة وتحسنت علاقتنا بمرور الوقت وأصبحت في حالة حب وأنا أيضًا.

كانت زوي تلعب في الرمال عندما توقفت فجأة ورفعت إصبعها مشيرة إلى مكان ما هناك رجل سيء هنا، علينا الذهاب.

عندما نظرت بعيدًا، رأيت رجلاً يرتدي معطفًا أسود بدا غريبًا ومخيفًا للغاية. كانت ذكرى والدي ما زالت حية في ذاكرتي، لذا لم أتجاهلها، فاندفعنا للخروج من الحديقة.

في صباح اليوم التالي، كانت والدتي تقرأ الصحيفة، وطعنت أم وابنتها حتى الموت في الحديقة، وفي الجريدة صورة للمجرم، وهي صورة الرجل الذي قالت إنها سيئة.

صدمتني الفكرة واختفت كل الشكوك التي أذهلتني كموسيقي، كانت أختي موهوبة حقًا وموهبتها نادرة وغريبة.

منذ ذلك اليوم فصاعدًا، بدأت في الاستماع بعناية إلى كل كلمة تخرج من فم أختي الصغيرة وكتبت كلماتها المهمة في دفتر ملاحظات بغرفتي.

وحدث ذلك مرة أخرى في أحد الأيام عندما كان زوي في السابعة من عمره، كنا في المطعم عندما توقف زوي عن الأكل ونظر إلينا وقال إن الجد قد رحل وفي الواقع بعد حوالي ساعة اكتشفت أمي أن جدي مات أثناء نومه.

على الرغم من أنها كانت حزينة للغاية، إلا أنها كانت مستعدة لبعض الأخبار السيئة، وكان هذا آخر توقع لها منذ سنوات. هي نفسها لم تعد تنبؤاته.

عاشت كطفل ثم مراهقة طبيعية تمامًا. على مر السنين نسيت موهبة أختي. جئت لأعتقد أنها كانت مجرد صدفة. قالت كلمات غريبة فقط في الأوقات المناسبة. أقنعت نفسي وواصلت حياتي.

ذهبت إلى الكلية بعد وفاة جدي بعد ذلك بعامين وتخرج وعمل في شركة جيدة. لذلك لم أر أختي منذ أن كانت في الثامنة، إلا في المناسبات والأعياد.

التقيت بفتاة أحلامي وتزوجتها بينما كنت أعيش معها في منزل صغير في إحدى مناطق الجزء العلوي من المدينة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى اليوم.

كنا جالسين وتلقيت مكالمة من أختي لدي شعور بأن شيئًا سيئًا سيحدث، أخرجك أنت وزوجتك من الشقة والذهاب إلى الفندق ما يحدث لا أعرف حسنًا سأفعل ما تريد .

على الفور طلبت من زوجتي أن تحزم بعض الملابس وتخرج، وعلى الرغم من أنني متأكد من أن أختي لا تملك موهبة غريبة، لم أستطع تجاهل كلماتها لأن مشاعرها دائمًا على حق.

ذهبنا إلى الفندق وقمنا بالحج هناك وفي صباح اليوم التالي تلقينا مكالمة من جارتنا تفيد بأن شقتنا قد اقتحمت ولم يُسرق أي شيء. أخبرني أنه عندما سمع أصواتًا غريبة أمس، اتصل بالشرطة.

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ذهبت أنا وزوجتي إلى الشرطة وهناك اكتشفنا أن الدخيل كان صديق زوجتي السابق. أراد أن يقتل كلانا. عندما سمعت زوجتي هذا صدمت مما حدث لأختي.

بدون أختي، كنت سأموت أنا وزوجتي. وعدت. بعد ما حدث، عدت إلى الإيمان بموهبة أختي، ولن يصدقني أحد إذا تحدثت عنها، حتى زوجتي. .

لكنني متأكد من أن أختي لديها موهبة خاصة.

قصة رعب أختي الصغيرة أنقذت حياتي بفضل موهبتها الخاصة