قصة رعب مضحكة القاتل المرعب و العجوز المسكينة

قصة رعب مضحكة القاتل المرعب والرجل العجوز المسكين – قصص رعب مخيفة نرويها لكم على موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. قصص الرعب الشيقة لا تفوت قراءتها.

قصة رعب مضحكة القاتل المرعب والرجل العجوز الفقير

في ليلة صيفية جميلة، كانت هناك امرأة عجوز تعيش في شقة صغيرة وتعيش بمفردها منذ وفاة زوجها قبل عامين.

ارتدت بيجاما وصنعت لنفسها فنجان شاي وهي على وشك الجلوس أمام التلفزيون. بدأت الأنوار في المنزل تنطفئ وتنطفئ، ثم انقطعت الكهرباء.

وكانت جالسة في ظلام دامس، ربما كان هناك تعتيم، لذا فكرت السيدة العجوز وأنهت شايها وأحضرت بعض الشموع من المطبخ لإضاءة غرفتها.

كانت متعبة ومستعدة للنوم، وكانت نافذة غرفة نومها مفتوحة ودخل نسيم خفيف من النافذة وهي تغفو.

قالت لنفسها وحاولت الاسترخاء لتعود إلى النوم، وفي تلك اللحظة سمعت صوتًا عاليًا بدا وكأنه صوت تحطم الأطباق، ثم سمعت صوتًا أجشًا يقول

الليلة ستموت، صُدم الرجل العجوز وقال خوفًا من خلال الموقع الرسمي أود أن أقتلك. أجابني الصوت الأجش، من أنت أخرج فورًا واتركني وشأني، قالت موتي موتي، فصرخ الصوت.

كان قلبها الضعيف ممتلئًا بالخوف. حاولت العثور على هاتفها لكنها لم تستطع تذكر مكانه لذا استلقت في السرير وهي ترتجف من الخوف.

قال صوت من خارج الغرفة جئت إلى هنا لأقتلك، كان قلب الرجل العجوز ينبض بسرعة من الخوف وكانت بالكاد تتنفس.

نهضت من السرير وجلست في الزاوية، رجاءً، توسل الرجل العجوز. انا امراة عجوز. أنا لم أؤذي أحدا في حياتي. أنا لا أستحق الموت. لا مفر.

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أصيبت العجوز بالشلل من الخوف ولم تستطع إجبار جسدها على التحرك والهرب من المكان، وتوقف عقلها عن التفكير المنطقي وسمعت الصوت المرعب يردد موتي لها.

لا، من فضلك، لا أريد أن أموت. بدأت تضرب الحائط بقبضتها على أمل أن يسمعها الجيران ويساعدوها. حاولت النهوض، لكن قدميها كانتا ضعيفتين.

وبدأت روحه تتقلص من الخوف. لا استطيع ان اتحمل اكثر. إذا كنت تريد قتلي، تعال اقتلني. أخرجني من هذا العذاب النفسي بالإرهاق. بدأت المرأة العجوز بالزحف على الأرض لتصل إلى الباب.

وصلت إلى الباب وأمسكت بمقبض الباب. أرادت أن تكون شجاعة وأرادت أن تنظر في عيني قاتلها قبل أن ينتحر.

استعد للموت، قال الصوت بغضب، افعل ما تشاء، بكى الرجل العجوز بيأس، ثم فتح الباب وهتف في صدمة، كانت الأضواء مشتعلة في جميع أنحاء المنزل.

وكان هناك فيلم رعب على التلفزيون وكان ذلك مصدر الصوت المخيف