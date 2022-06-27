قصة رعب مكتوبة كادت ان تفقد حياتها وتكون الضحية التالية

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قصة رعب مكتوبة كادت أن تفقد حياتها وتصبح الضحية التالية

قصة رعب مكتوبة وجدت ضحيتي التالية

كان يومًا باردًا في بلدة صغيرة في ولاية واشنطن. أوقف جريج سيارته أمام المقهى لشراء القهوة كالمعتاد، وبينما كان جالسًا في السيارة رأى فتاة تخرج من المقهى.

إنها فتاة شقراء، ويواصل النظر إليها، “لا أريد ذلك.”

انحنى إلى الخلف في مقعده واعتقد أنه أبرد أيام الشتاء وفكر في مغادرة الشارع الذي كان يسير فيه ولكن كان لديه ما يفعله أولاً. فجأة رأى شابة تقف في الجهة المقابلة من الشارع.

كانت تقف في محطة الحافلات، مرتدية قبعة تخزين، ويدها ترتجف رغم ارتدائها القفازات. نظرت إلى ساعتها وهي تنتظر الحافلة. بدا مركزًا ليرى أن ملامحه كانت جميلة جدًا.

كان شعرها بنيًا وناعمًا، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يراها فيها، لكنه كان يلاحظها كل صباح أثناء انتظار الحافلة، ابتسم غريغ بابتسامة شريرة وهو ينظر إليها من النافذة.

كان يعتقد، “ربما تكون هدفي التالي. عبر الشارع، أوقف السيارة أمام الشابة وتدحرج عبر نافذة السيارة.

قال إن الجو كان باردًا اليوم وأرى أنك تنتظر الحافلة منذ فترة. لماذا لا تأتي وتأتي إليك ابتسم لها وهو ينتظرها لتركب السيارة.

لكنها ردت بأدب، لا بأس أن تأتي الحافلة في أي وقت، قال إن الطقس غير مناسب وأعتقد أنه سيتأخر قليلاً بعد ذلك، دعني أساعدك.

قالت لا، لا أريد أن أزعجك. أحضر لها بطاقة عمله وقال إنني محامي. نظرت إلى الخريطة وتنهدت الساعة وقلت، حسنًا، أنا ذاهب معك.

دخلت وسألتها إلى أين كانت تشير إلى الأمام فقالت إنني سأرشدك على الطريق بنفسي. قاد السيارة وهو يتحدث أنا جريج، وهو محام يعمل في شركة في وسط المدينة، بدأ يضحك لأنه نسي أنه قد أعطى لها بطاقة عمله.

“شكرًا على الرحلة. قالت اسمي جيسيكا وأنا أستاذة جامعية للفنون. لقد صُدم وقال،” لم أقابل أستاذًا شابًا مثل هذا من قبل. إنه أمر لا يصدق.”

نظر إليها وهي جالسة بهدوء، تستريح مظلتها على حجرها، ولم تهتم بما قاله. اعتقدت أنها لن تقبل عرضه، لكن بطاقة العمل بدت حقيقية وقانونية، وقد تأخرت بالفعل عن العمل.

وكان جريج يقود سيارته بهدوء، متسائلاً عما إذا كان قد خدعها بشكل رائع، واعتقد أنها كانت هدفه التالي، لأنه مرت شهور منذ أن كانت الفتاة في سيارته.

منذ بداية فصل الشتاء هذا العام، كانت لديه فكرة يريد تجربتها، وهي تخويف ضحاياه أمامه، وهذا ما سيفعله مع جيسيكا.

فقال ما مشكلة الطقس في الآونة الأخيرة، لم أر مثل هذه العواصف من قبل، ومع وقوع الجرائم أصبح الوضع لا يطاق.

نظرت إليها مفتونًا بما كانت تتحدث عنه. لم أسمع شيئًا سيئًا حدث إذا لم تسمع أنه أخبرها بوجود قاتل متسلسل في بلدتنا الصغيرة.

صُدمت جيسيكا وندمت لركوبها في سيارة هذا الرجل الغريب. ألم يجد موضوعا أفضل نظرت من النافذة. لا، لم أسمع بشخص مثل هذا من قبل.

هل أنت متأكد أنك لم تره في الأخبار حدث ذلك قبل عامين. ربما لم تسمع به لأنه لا صلة لك بالقانون ومهنة المحاماة. بالنسبة لي، إنها وظيفتي ولدي الكثير من الأصدقاء في الشرطة.

طلبت منه أن يدير السيارة إلى اليسار، وواصل حديثه. المكتب كله يتحدث عنه. حتى الآن، عثرت الشرطة على عدة جثث من فصلي الشتاء الماضيين.

كيف تعرف أن شخصًا واحدًا يرتكب كل هذه الجرائم، ولم تكن جرائم قتل منفصلة

قال إن الأمر لم يكن صعبًا للغاية بسبب أشياء براندي وقالت إن ما قاله لها هو ما يتيح لنا معرفة أنه قاتل متسلسل.

لكل قاتل توقيعه الخاص على أنه يرتكب كل جريمة بنفس طريقة القاتل الشهير تيد بندي. لا بد أنك سمعت عنه. كان ضحاياه شابات جميلات بشعر أسود.

وكذلك القاتل، آخر ضحاياه، وأيضًا النساء، فإن توقيعه يعني أنه سيأخذ ضحاياه إلى مكان معزول، ويقتلهم هناك ويدفنهم.

بدأت جيسيكا تشعر بالتوتر حيال هذا الأمر، وهي تحدق في الطريق وتشعر بعدم الأمان على الإطلاق، حيث كانت تتمتع بكل صفات الضحايا التي كان يتحدث عنها.

كنت أتساءل كيف يمكنك الخروج من تلك السيارة بأسرع ما يمكن ما هو موديس أبراندي للقاتل في بلدتنا الصغيرة

وقال إن توقيعه هو أنه يقتل ضحاياه خلال أبرد شهور العام ثم يجد ضحاياه فيما بعد في صندوق السيارة.

لا، ليس تمامًا، لأن شهر يناير لم ينته بعد … كانت خائفة، ونظرت إليه وقالت له بصوت حازم “أوقف السيارة فورًا، أريد الخروج.

قال لماذا ما هذا قالت هل هذا موقف السيارات الخاص بك يضحك بشكل أبطأ هل بسبب القصص التي قلتها بالطبع إنها سيارتي لا تخافوا إنها مزحة.

لقد أوقف سيارته على جانب الطريق المهجور وبدأ ينظر حوله ويفكر في نفسه أن الجو هادئ هنا ومن الجيد أننا وحدنا. لا أريد أن يرى أحد تلك المرأة معي أو يسمع صراخها.

أخرج الأوراق من السيارة وأعطاها لها. أؤكد لك أنني كنت أحاول فقط إخافتك. أنا لست القاتل. كيف تريدني أن أثبت لك ذلك.

بعد فحص الأوراق، قالت بهدوء، “حسنًا، على الأقل أعرف هويتك الحقيقية، وهي بالفعل سيارتك، وهل يمكننا أن نصل إلى الطريق الآن” قال لها.

نظرت جيسيكا من النافذة وفكرت، إذا فعل شيئًا لها، لا أحد يعرف، لا أحد يستطيع أن يسمع صراخه، لا، لن أذهب إلى أي مكان حتى تريني الجذع.

أنت جاد قال إنني نظرت إليه بعزم وقال نعم أريد فتح الصندوق الآن.

لكن إذا فتحتها ولم يكن هناك شيء يعطيني إهدارًا، فقد سئمت جيسيكا ولا يتعين عليها الركوب معها، لذا عليها التفكير في طريقة للخروج من السيارة، فابتسمت بابتسامة مزيفة وقالت.

إذا لم يكن هناك شيء في الصندوق، سأفاجئك عندما يبدأ في فتح الباب. اعتقدت أنها فرصتها للهروب، لذا أمسكت بمظلتها وخرجت مسرعاً من السيارة ودخلنا في صندوق السيارة.

وقفت خلفه، وفتحت الصندوق وقالت، “كما ترى، لا يوجد شيء في الصندوق.

لذلك ضربت جريج بقوة على رأسه وسقط على الفور في الجذع. كان واعيًا وشعر بدم مبتل يسيل على جبهته، وآخر شيء سمعته كان صوت جيسيكا يتحدث إليه.

قصة رعب مكتوبة –

أنت مخطئ أيها المحامي. توقيع قاتل هذه المدينة ليس أن الضحايا هم في صندوق سيارة المودس أبراندي. أصحاب السيارات هم أصحاب السيارات. الجثث في صناديق سيارتهم، والضحايا ليسوا من النساء، ولكن في بعض الأحيان يكون القاتل من النساء.