قصة رقصة فينيسيوس جونيور، انتشر فيديو للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور وهو يقوم بالاحتفال بعد تسجيله هدف في مرمى فريق ريال مايوركا بطريقة غريبة ومستفزة للكثيرين، وتداولت العديد من الصفحات فيديو فينيسيوس جونيور وهو يقوم بالرقص بطريقة اعتبرها الكثيرين مستفزة للفريق الخصم، وهذا عرضه لانتقادات كثيرة وكبيرة، وتسائل مشجعين كرة القدم حول العالم ما هي قصة رقصة فينيسيوس جونيور.

“رقصة” فينيسيوس تثير الجدل قبل ديربي مدريد

قام اللاعب البرازيلي ولاعب ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور بالاحتفال بعد تسجيله هدف رائع في مرمى فريق ريال مايوركا في الدوري الاسباني، بطريقة مثيرة للجدل، فقام فينيسيوس جونيور بالرقص والاشارة بطريقة غريبة، وهذا ما عرضه للانتقاد من الكثير من النقاد الرياضيين، واعتبرو ان قيامه بالرقص بهذه الطريقة تعد استهزاء واستهتار بالفريق الخصم، وان هذا السلوك لا يدل على الاحترام، او الروح الرياضية، التي يجب على فينيسيوس جونيور ان يتحلى بها، او اي لاعب اخر.

فينيسيوس جونيور يتعرض للعنصرية بسبب “رقصة”

تعرض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور للانتقاد بطريقة عنصرية جدا بسبب ما قام به بعد تسجيله الهدف في مباراته الاخيرة ضد ريال مايوركا، وقام اللاعب بكل عفوية بالرقص احتفالا منه بالهدف، ولكن لم يعجب الكثيرين بالامر، وقامو بمهاجمة اللاعب فينيسيوس جونيور بطريقة قوية، ولاذعة، فقال الناقد الرياضي في التلفزيون الاسباني بدرو برافو:

” إن هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، وان هذا التصرف ما هو الا سلوك القرود”

وقام بعدها بالتوضيح قائلا:

” أريد أن أوضح أن تعبير يلعب كالقرد الذي أسأت استخدامه لوصف رقصة فينيسيوس احتفالا بالتسجيل كان مجازي، نظرا لأنني لم أقصد الإساءة لأحد، فأنا أعتذر من كل قلبي. عذرا”.

قصة رقصة فينيسيوس جونيور

عبر اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن فرحته بتسجيل هدف في شباك حارس نادي ريال مايوركا، بطريقة وصفها البعض انها مستفزة، ومثيرة للغضب،، ولمشاهدة الاحتفال الذي قام به جونيور اضغط “هنا“، وتسائل البعض عن فينيسيوس جونيور، وماذا كان يقصد بها، وهل ما يتعرض له من انتقاد يستحقه ام لا، فدافع اللاعب نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان عن فينيسيوس جونيور قائلا:

” راوغ، ارقص فلتكن على سجيتك! سعيدا كما أنت. عليك بها يا ولدي، سنرقص في الهدف القادم”.

اما الاسطورة البرازيلي بيليه علق على الموضوع قائلا:

” كرة القدم متعة. إنها رقصة. حفلة حقيقية. رغم أن العنصرية لا تزال موجودة، فلن نسمح لها بأن تمنعنا من مواصلة الابتسام، سنواصل مكافحة العنصرية بهذه الطريقة: النضال من أجل حقنا في السعادة”.

فيديو رقصة فينيسيوس جونيور

قصة رقصة فينيسيوس جونيور، قام اللاعب فينيسيوس جونيور بالاحتفال بهدفه الاخير عن طريق قيامه بالرقص، واعتبر الكثير ان طريقته هذه تدل على عدم احترامه او تقديره للفريق الخصم، واثارت قصة رقصة فينيسيوس جونيور الكثير من الجدل بين مشاهير كرة القدم، ونقاد كرة القدم.