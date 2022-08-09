قصة ريم الرياحي بالتفصيل بالكامل ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التعرف على القصة التي انتشرت مؤخراً حول الممثلة التونسية ريم الرياحي وهي ترجع الى الأصول التونسية لكنها تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية ،رسمت مسيرتها الفنية في سن مبكرة ، علي الباب كمذيعة روضة استطاعت من خلالها إبراز موهبتها مما دفع بها الى المشاركة بالعديد من الأعمال التمثيلية ، تابعوا معنا .

من هي ريم الرياحي – ويكيبيديا

ريم الرياحي ممثلة تونسية من أصل تونسي وجنسية. كانت معظم حياتها في فرنسا، وهي تقيم حاليًا في ذلك البلد. بدأت ريم مسيرتها الفنية في سن مبكرة. علي الباب كمذيعة روضة استطاعت من خلالها إبراز موهبتها التي استطاعت من خلالها المشاركة في العديد من الأعمال الفنية مع كبار الفنانين والفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي وتحديداً من داخل تونس.

سيرة ريم الرياحي

تتمثل سيرة الفنانة ريم الرياحي في الأسطر التالية

الاسم الكامل ريم الرياحي.

الاسم الانكليزي ريم الرياحي.

مواليد 17 فبراير 1977.

مكان الميلاد تونس.

مكان الاقامة فرنسا.

العمر 45 سنة.

المهنة ممثلة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج مدح العيد.

الجوائز جائزة أفضل ممثلة 2014، بالإضافة إلى جائزة النجمة الرمضانية في استطلاع Mosaique FM.

قصة ريم الرياحي بالتفصيل

تمثلت قصة الفنانة التونسية ريم الرياحي، بفيديو شاركه رواد منصات التواصل الاجتماعي داخل الجمهورية التونسية، صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، والذي يحتوي على عدد من المقاطع و صور تتعارض تمامًا مع العادات والتقاليد العربية، حيث وصف الفيديو بأنه فاحش، جدير بالذكر أن الخبر لم يتم تأكيده رسميًا، إذ انتشر الفيديو على نطاق واسع بين الرواد، لا أكثر من دون أي تصريحات رسمية.

عمل ريم الرياحي

قدمت الفنانة ريم الرياحي العديد من الأعمال الفنية من أهمها

مسلسل عشاق النوبة العالم في دور نجوى.

مسلسل الأكابر بدور سعاد أم مريم.

نجوم الليل مثل سارة.

مشاعر في دور ريم.

من بعد طول العشر في دور فوازير.

اضحك على العالم في دور سارة.

حياة وأماني كخادمة زهرة.

قمر سيدي محروس في دور ليليا مردوم.

إنستغرام ريم الرياحي

الفنانة ريم الرياحي لديها حساب رسمي موثق بالعلامة الزرقاء كبقية الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشارك من خلاله مع متابعيها العديد من الصور والمقاطع المتعلقة بأعمالها المتنوعة والمختلفة. .

وفي الختام تعرفنا على قصة ريم الرياحي بالتفصيل بالكامل ، حيث سردنا اهم المعلومات حول الفنانة التونسية ريم الرياحي ، وحسابها عبر منصة الانستقرام ، بالإضافة إلى العديد من الاعمال الفنية التي قدمتها الفنانة ريم الرياحي .