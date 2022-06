قصة زمار هاملين ذو الزي الغريب

قصة هاملن مزمار القربة بزي غريب – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الواقع.الخيال، وهذه القصص طريقة تربوية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

كانت هناك بلدة صغيرة تسمى هاملين. تقع هذه المدينة على ضفاف نهر في ألمانيا. كانت مدينة هادئة وجميلة ولكن منذ حوالي خمسين عامًا أصبحت مهملة وقذرة. تناثر الناس في الطرقات أمام منازلهم. وفي كل مكان وعمدة المدينة نفسه لم يهتم بالوضع ونتيجة لذلك امتلأت المدينة بالفئران، وكان سكان المدينة يعانون من الأمراض بسبب انتشار الجرذان في كل مكان. يعضون الأطفال في أسرتهم، ويأكلون الطعام من الأواني المفتوحة وعلب الأسماك المملحة.

وكانوا يعششون في الأحذية والقبعات، ولم يستطع الناس الراحة بسبب صرخاتهم العالية، فاندفع الناس إلى قصر العمدة لطلب مساعدته للتخلص من الفئران.

اقتنع الناس بكلمات رئيس البلدية، ودعا رئيس البلدية إلى اجتماع مع مجلسه وبعد مناقشات استمرت لساعات، لم يتمكنوا من إيجاد حل للمشكلة وفجأة سمعوا طرقًا على الباب ودخل رجل. الغرفة التي كانت أغرب رجل رأوه على الإطلاق، كان يرتدي معطفًا طويلًا غريبًا نصفه أحمر ونصف أصفر، كان نحيفًا وطويلًا وحرك أصابعه بسرعة كما لو كان يعزف على الفلوت، ضحك الجميع عليه.

يخبرهم أن الناس ينادونني بالزبر الغريب. لدي سحر خاص أستدعي بواسطته كل المخلوقات، أي مخلوق يزحف أو يطير أو يمشي. أستخدم هذا السحر على أي مخلوق، حتى الفأر. قالوا له هل تستدعي الفئران قال لهم لقد حررت مدينة أفريقية من أسراب البعوض العملاقة. أنا أسافر حول العالم لإنقاذ الناس من البئر. هل ستعطيني ألف فلورين بالمقابل قال العمدة “طبعا ما تشائين”. ثم قال العمدة “ما رأيكم أعضاء المجلس” وافق المجلس على رأي العمدة.

خرج بايبر إلى الشارع وابتسم وأخرج الناي بهدوء وبدأ في عزف ثلاث نوتات موسيقية. وكأنها سحرية خرجت الفئران من البيوت وأحذيتها وقبعاتها وتركت الطعام. ركضت الفئران الرمادية والبيضاء في الشارع وتتبع Pied Piper وعبرت المدينة حتى وصلت إلى النهر. وقف الناس يراقبون بدهشة. قفز المزمار على صخرة كانت في الماء بينما كان يعزف على الفلوت. قفزت الفئران دون وعي في النهر. غرقت الفئران. قفزوا واحدا تلو الآخر، وسرعان ما اختفت الفئران.

غادر المزمار القاعة وخرج إلى الشارع وأخرج الناي مرة أخرى وبدأ العزف، لكن هذه المرة اختلفت النغمة وبدأ الأطفال يديرون رؤوسهم ويتجهون نحو المزمار وبدأ الأطفال في المشي وتبعه الأطفال. وصل إلى أحد الجبال، وفتح باب غامض في الجبل، ودخله الزواحف والأطفال وأغلقوا وراءهم، ولم يبق منه سوى صبي أعرج لم يستطع الوصول إلى الباب، وعندما توقفت النغمة. ركض الناس نحو الجبل.

وجدوا هذا الطفل فقط، فسألوه عن بقية الأطفال، فقال إنهم دخلوا من الباب، لكنه كان مغلقًا قبل وصولي. قال الوالدان عندما تبعته. قال اللحن وعدنا بأن يأخذنا إلى مكان به حلويات وكعك وكعك، وأخبرتني أنني سأركض في كل مكان. شعر الوالدان بالحزن وبدؤوا بالبكاء على أبنائهم لكن بلا فائدة.

استدعوا العمدة وألقوا باللوم عليه. قال، “لقد فقدت طفلي أيضًا. أنا آسف لما فعلته. أحضرت لك ألف جيلدر. ولدهشتهم، ظهر مزمار القربة من خلف الجبل. ألف جيلدر، ثم فتح الباب وركض الأطفال وشكره العمدة وقال “لن أخلف بوعدي مرة أخرى.

أخبرهم أن الفئران ستعود. شرحوا لماذا. قال مدينتك قذرة للغاية، وهي تجلب القوارض والحشرات، فتنشر الأمراض في المدينة، وسرعان ما يمرض الأطفال وستخسرون. قال العمدة أنا عمدة المدينة، وسأتحمل مسؤولية الحفاظ على نظافتها. “قال الناس،” سنلقي القمامة في سلال فقط، وسنفعل كل ما في وسعنا لإبعاد الفئران. والحشرات بعيدة عنا.