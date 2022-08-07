تفاصيل قصة سارة حجازي المنتحرة بالصور، تعتبر سارة حاجز احدى الشخصيات المعروفة والبارزة في جمهورية مصر العربية، كما أنها ناشطة اجتماعيى عبر السوشيال نيديا، أثارت جدل واسع في الشارع المصري بعد الدفاع عن حقوق المثليين، تعرضت ساره حجازي الى السجن ومن ثم تم نفيها الى كندا، خوفا من نشر المثلية في مصر، حيث ثامت سارة بمحاولة الانتحار أكثر من مرة ، وكان أخرها 2022، سنتعرف بشكل أكبر على قصة سارة حجازي .

من هي سارة حجازي ويكيبيديا

تعد سارة حجازي احدى الشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية، من مواليد 1989، عاشت مع أخوتها ووالدتها، حيث أن وضعهم المادي مستور، وكانت هي المعيلة لبيتها بعد وفاة والدها، اتجهت الى المثلية ، وقامت بمناصرتهم، مما أدى ذلك الى رفع علم الممثلين، مما اضرت السلطات المصرية على إعتقالها، وبعد عملية الاعتقال تم نقلها الى كندا، لدم اثارة الفتنة، وبعد مغادرتها الى كندة بفترة تم الاعلان عن وفاة أمها، تعرضت سارة الى الانتحار لأكثر من مرة وكان أولها عام 2017، وقد نجت وفي المرة الثانية عام 2020.

تفاصيل قصة سارة حجازي

نعتبر سارة حجازي ناشطة اجتماعي معروفة ومشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعيش مع اسرة مسلمة، ولكن سارة خالفت معتقدات ديننا الحنيف ، واتجهت الى المثلية، شاركت في الكثير من حفلاتهم ، وكان أبرها رفع علم المثليين لعام 2017، وأدى الى اعتقالها من قبل الجيش المصري، ونفيها الى كندا بشكل أجباري، وبعد فترة من نفيها غردت عبر حسابها الشخصي تغريده مفادها ” إلى إخوتي..حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي…التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم..كنت قاسيا إلى حد عظيم، ولكني أسامح”.

سبب انتحار سارة حجازي

قصة سارة حجازي،حاولت سارة حجازي الانتحار لأكثر منن مرة، حيث أنها قبل أن تغادر الحياة كتبت رسالة الى أهلها وأقربائها، لما تعانيه من الظلم التذي تعرضت له، حيث انها عاشت معظم حياتها في مصر، حيث للاعتقال أكثر من مرة والاستهداف من قبل النشطاء لنشاطها في الدفاع عن المثليين، حيث لم تحتمل سارة كافة ضغوط الحياة، حتى يتم الاعلان عن انتحارها يوم الاحد 2020، في غرفتها.

سارة حجازي شخصية مصرية وناشطة اجتماعية معروفة عبر السوشيال ميديا، تعرضت الى التنمر من قبل الشارع المصري وذل بعد دفاعها عن المثثلين، وهنا بدأت قصة سارة حجازي، حيث تم اعتقالها وتفيها الى كندا، وبعد فترة قررت الانتحار، وانتحرت عام 2022 في شقتها في كندا.