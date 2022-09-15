قصة سالي حافظ المودعة المسلحة، تعتبر الناشطة اللبنانية سالي حافظ من ابرز واهم الشخصيات اللامعة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي تداول اسمها بشكل كبير في الساعات الماضية القليلة بعد اقتحامها بسلاح ناري للمصرف البنكي بالجمهورية اللبنانية لتسليمها اموالها المحتزة في البنك والتي لم تحصل عليها بالطرق الشرعية والقانونية لعلاج أختها نانسي المصابة بمرض السرطان والتي يحتاج العلاج والسفر قرابة خمسون ألف دولار أمريكي.

سالي حافظ ويكيبيديا

سالي حافظ مواطنة من أصل لبناني وجنسية، ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت في تسعينيات القرن الماضي. وقد أحدث ذلك ضجة كبيرة في جميع أنحاء لبنان، خاصة وأن سالي كانت أول لبنانية تجرؤ على ذلك، وانتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وكانت هناك آراء بين مؤيدين ومعارضين لما فعلته.

سيرة سالي حافظ الذاتية

في ظل الحديث عن الفتاة اللبنانية سالي حافظ نقدم لكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل سالي حافظ.

الاسم الانكليزي سالي حافظ.

مكان الميلاد بيروت، لبنان.

الميلاد تسعينيات القرن الماضي.

العمر غير معروف.

الجنسية لبناني.

الجنسية لبنان.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الدين غير معروف.

سبب الشهرة اقتحام مصرف في لبنان.

قصة سالي حافظ بالتفصيل

في صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، توجهت سيدة تدعى سالي حافظ إلى بنك لبنان والمهجر الكائن في فرع السوديكو في بيروت، تحمل سلاحًا في يديها، ووجهته إلى كل من موظفي البنك ومديره، وهددتهم قائلة إنها إذا لم تحصل على أموالها المودعة في هذا البنك منذ سنوات، فإنها ستقتلهم وتحرق نفسها، وهذا خلق مشكلة كبيرة، خاصة بعد أن وقفت عند مكاتب الموظفين، و لوّحوهم بالسلاح لتخويفهم، ولم يستجب الموظفون إلا لمطالبها وأعطوها نصيبها من أموالها المقدرة بـ 13 ألف دولار، وتجدر الإشارة. هنا سالي حافظ كانت لها أسبابها التي دفعتها إلى القيام بذلك، وهي أن لديها أختًا مريضة بالسرطان، والمال الذي حصلت عليه هو حقها وأختها، حيث قامت بإيداع الأموال في بنك لبنان والمهجر بالمبلغ. 50 ألف دولار، لكن البنك لم يعطها نقودها، ولن تذهب إلى هذا الطريق لاستعادة أموالهم.

حقيقة اعتقال سالي حافظ

ولم تتمكن السلطات اللبنانية من القبض على سالي حافظ، وكل من يتداول هذا الخبر غير صحيح، إذ أكدت سالي حافظ أنها غادرت لبنان وموجودة حاليًا في مدينة اسطنبول التركية وأن السلطات تحاول ملاحقتها.

سالي حافظ فيسبوك

تعتبر سالي حافظ من الشخصيات الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أيضًا من الشخصيات اللبنانية الثورية التي عارضت دائمًا ما يحدث في لبنان من حيث الأحداث الاقتصادية والأزمات التي جعلت الناس يعانون من الفقر. لكن ما جعل شهرة سالي حافظ أكثر شهرة هو اقتحامها أحد البنوك في لبنان. هذا جعل الكثيرين يرغبون في التعرف عليها ومتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تتفاعل سالي حافظ بشكل خاص على Facebook. للوصول إلى حسابها الرسمي على Facebook، يرجى النقر على الرابط التالي.

سالي حافظ من الشخصيات اللامعة بالجمهورية اللبنانية وفي الفترة الاخيرة ضجت منصات الاعلام والسوشيال ميديا المختلفة حول اقتحام الناشطة الاجتماعية سالي حافظ بتك لبنان بفرع السوديكو في بيروت بالبنان للحصول على الاموال الخاصة بها والمحتزة في البنك لعلاج شقيقتها نانسي من المرض.