قصة سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان والمهجر بلوم ، حدثت قصه أمس يوم الأربعاء الماضي في الشارع الأردني تدور حول أقدام فتاه اسمها سالي حافظ على اقتحام بنك في أحد شوارع لبنان وهي تحمل سلاح شخصي برفقة مجموعة من المواطنين وهذا ما أثار تساءل الجميع على هذا التصرف ومنهم من وصفه بأنه سلوك غير الأخلاقي وغير قانوني لقضيه اقتحام سالي حافظ لبنك مركزي في إحدى محافظات لبنان.

قصة سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان والمهجر بلوم

سالي حافظ هي فتاة لبنانية عربية تمتلك وديعة بقيمه 50 ألف دولار في بنك لبنان، أرادت أن تسحب فلوسها من أجل أختها الصغيرة المريضة بمرض السرطان وتريد أن تنقلها للخارج من أجل العلاج، لكن البنك قام برفض إيداع المبلغ أو حتى السحب وهذا ما دفع الفتاة اللبنانية سالي حافظ لاستخدام القوة مع هذا البنك، فأقدمت سالي حافظ إلى البنك وحامله مسدس شخصي وكانت برفقة مجموعه لم يعرف من هم وحاصروا الرهائن داخل البنك فأحضرت بنزينا لتحرق نفسها وتحرق الموظفين إن لم يستجيبوا لها، وقالت سوف تطلق عليهم النار ان لم يستجيبوا لها.

من هي سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان

سالي حافظ هي فتاة لبنانية تعيش في جمهورية لبنان ولديها مبلغ من المال في أحد بنوك محافظات لبنان وقد أرادت أن تسحب فلوسها وليس لها أي دور من النهب أو السرقة فاضطرت إلى استخدام القوة مع البنك استطاعت سحب 20 ألف دولار لعلاج أختها المريضة بسرطان الرأس، وأصبحت قصة سالي قصه رأي عام وهناك من أيدها بمثل هذا الفعل وقال بعض النجوم الفنيين مثل راغب علامة وليس أن فعلها حق لها من أموالها التي سلبت وهناك مجموعة من الناس طالبوا الحكومة بالتحقيق في حيثيات هذا الموضوع.

سبب اقتحام سالي حافظ لأحد بنوك لبنان

أقدمت الفتاة التي تدعى سالي حافظ إلى اقتحام بنك لبنان بسبب احتجاز أموالها في ذلك البنك، فأقدم الطلب لأكثر من مرة للبنك لسحب أموالها ولكن البنك رفض فقدمت على استخدام القوة مع البنك لسحب أموالها التي هي من حقها وقد حصلت على مبلغ 20 ألف دولار بعد هذه الحادثة وعلق مجموعة من الفنانين على هذه الحادثة فقال فنان لبناني مشهور إن الذي جبر سالي على أن تنتزع حقها هم نصابون الوطن الذين عاشوا في الوطن لأجل السرقة.

سالي حافظ هي فتاة تعيش في لبنان ولديها أختها المريضة بسرطان الرأس، فقد أقدمت سالي حافظ إلى اقتحام أحد البنوك التي احتجز أموالها لكي تسحب وديعتها وهذا ما جعلها تستخدم القوة لاستخراج أموالها.