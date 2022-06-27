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قصة سحر الأميرة ليلي

خفضت ليلي رأسها في محاولة لمنع الدموع من السقوط. بقيت هي ووالدها من عائلتها، وكانت تعلم أن عليها التمسك بوالدها، الذي كان يقول دائمًا أن زوجته هي ربطة العنق التي تجمع الأسرة معًا، والآن بعد أن كانت تقف بجانب قبر والدته، عرفت ليلي أنها يجب أن تكون تلك الرابطة.

“لا أعرف ماذا سأفعل بدونك يا أمي”.

وبينما كانت دموعها تتدفق بشكل مطرد، شعرت ليلي بشخص يقف بجانبها وافترضت أنه والدها. وقفت ليلى ومسحت دموعها.

“لا تخفي دموعك، حبيبي”

قال صوت رقيق،

“البكاء من أجل شخص تحبه لا يعني أنك ضعيف.”

نظرت ليلي لأعلى لترى امرأة عجوز مبتسمة تقف بجانبها في ثوب أبيض.

“من … من أنت “.

تألق فستان المرأة العجوز وعرفت ليلي أنها تستطيع أن ترى من خلاله.

“هل أنت … هل أنت شبح”.

من المدهش أن ليلي لم تكن خائفة، لأن هذه السيدة لم تكن مخيفة

“أنا شبح، حبيبي، هذا صحيح. لكن لا تخافوا. أنا هنا لمساعدتك. لديك قوة عظيمة في داخلك، وسحر قوي يسمح لك بتغيير العالم. استخدمه بحكمة، حبيبي “.

لذلك اختفت المرأة العجوز، وتركت ليلي تقف وحدها.

عندما عادت إلى والدها، أدركت أنه كان يراقبها.

“مع من كنت تتحدث يا فتاة”

نظرت ليلي إلى قبر والدتها.

“لا أحد يا أبي”.

في الوقت المناسب، تزوج والد ليلي من امرأة أخرى، ميراندا.

“لا أريدك أن تكبر بدون أم، ابنتي. ميراندا لديها ابنتان وسيكون لديك الأخوات اللواتي كنت تأمل في الحصول عليهما.

كان هذا صحيحًا، لقد أرادت ليلي دائمًا اللعب مع الأخوات.

في البداية ولبضعة أيام، كانت الحياة جيدة. كانت ميراندا لطيفة مع ليلي وشقيقتيها نيلي ونورا، ولعبت معها لساعات.

كان على والدها، وهو مزارع مجتهد، السفر إلى سوق بعيدة. لذلك أخبر ليلي أنه سوف يرحل لبضعة أيام.

“ستعتني حماتك بك وابنتي وسأعود قريبًا.”

ثم ذهب. تغيرت حياة ليلي بسرعة كبيرة. عندما كان والدها خارج المدينة، كانت ميراندا وابنتيها قاسيتين على ليلي، مما أجبرها على القيام بكل العمل، وأجبرها على تناول الطعام والنوم في المطبخ. عندما كان والدها في المنزل، عاملوها كعائلة كبيرة وسعيدة.

“أبي…”

بدأت تتحدث،

“… (ميراندا) تكرهني …”

لكن والدها أوقفها.

“أنت تكره الاعتقاد بأن عليك القيام بكل الأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل، ولهذا السبب قررت تعيين شخص ما لمساعدتك في جميع الأعمال المنزلية التي لا يتعين عليك القيام بها.”

ثم استأجر والده شخصًا اسمه “بيلي”.

كان بيلي في نفس عمر ليلي وسرعان ما أصبحا أصدقاء. كان بيلي هو الشخص الوحيد الذي تحدث إلى ليلي عندما غادر والدها.

في أحد الأيام عندما غادر والد ليلي في رحلة أخرى إلى السوق، اتصل ميراندا ليلي للحضور.

“أنت فتاة، عليك تنظيف المطبخ، إنه مقرف، أنت كسول.

عرفت ليلي أن المطبخ لم يكن متسخًا، لكنها فعلت ذلك كما طلبت زوجة أبيها، لإخراجها من المطبخ.

كان بيلي غاضبًا وأراد التحدث إلى والد ليلي. أحبه ليلي وأراد منه أن يطلب يدها للزواج.

بعد أن أنهى حديثه مع والد ليلي، يغضب بيلي ويغادر المنزل. كانت (ليلي) حزينة. ماذا فعلت لتغضبه بشدة لقد كان صديقها الوحيد في العالم والآن لا يريد التحدث معها.

شعرت ليلي بالوحدة أكثر في الأسابيع التالية. يأتي بيلي للعمل كل يوم لكنه لم يتحدث معها. كانت تراه أحيانًا يحدق بها، لكن في كل مرة حاولت التحدث معه، إما أنه ينظر بعيدًا أو يتظاهر بأنه مشغول.

ذات يوم سمعت “ليلي” ضحكًا وصراخًا قادمًا من الطابق العلوي، وعرفت أنه قادم من غرفة والدتها. لقد أوضحت لوالدها أنها لا تريد ميراندا أو ابنتيها بالقرب من ممتلكات والدتها. غاضبة ونفاد صبرها، ركضت في الطابق العلوي إلى غرفة والدتها.

عندما وصلت الرواق، لم تصدق عينيها. سحبت ابنتا حماتها جميع فساتين والدتها من الخزانة وارتدت بعضها. عندما تجادلوا حول الفستان، سرعان ما علمت ليلي أنه كان فستان زفاف والدتها.

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كانت ليلي أحيانًا تمرر يديها على القماش الناعم، وترفع والدتها الفستان أمامها وتتجول في الغرفة وتغني وتخبر ليلي أنها ستعطيها هذا الفستان يومًا ما لترتديه عندما تتزوج من حبها الحقيقي. اعتقدت ليلي أنها قابلته.