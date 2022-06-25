قصة سر الخادمة هيذر

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التاريخ السري للخادمة هيذر

كان هناك قصر جميل في باردشاير. كان منزل الملك والملكة وابنهما. كان الأمير جو مثالًا رائعًا لشاب. داخل القصر تسكن خادمة وابنتها. خدمت لوسي القصر لعدة سنوات.

تولت الوظيفة بعد وفاة زوجها، وتركتها وحدها لتربية ابنتها. كانت هيذر أجمل فتاة في كل من باردشاير. لكن ذلك لم يكن واضحًا. كان شعرها لا يزال فوضويًا، متدفقًا أشقرًا. لا تزال ملابسه تبدو رثة. لكن هيذر كانت فتاة ذكية. أمضت يومها في مساعدة والدتها ومساءها في قراءة الكتب. في إحدى الأمسيات، أمسكت بيد والدتها وسألتها سؤالاً كان يدور في خلدها لفترة من الوقت.

هيذر – أمي، لماذا تعملين بجد في القصر

لوسي – يا إلهي، العمل الجاد ليس بالأمر السيئ. الشيء الوحيد المزعج هو أنني كنت أتمنى لو استغرقت المزيد من الوقت للاعتناء بك بدلاً من الاهتمام بالآخرين.

هيذر – لهذا السبب أحب التنظيف معك. يعني قضاء المزيد من الوقت معًا.

كانت الملكة تحب جمع أصدقائها. أحضر أصدقاؤها بناتهم للعب في القصر، وكانت “سارة” و “كيت” من بين الفتيات الأكثر فظًا. في كل مرة رأوا هيذر، كانوا يسحبون شعرها ويدفعونه. يرمون طعامهم على الأرض ويحاولون إثارة المتاعب له لأن القصر متسخ.

سارة – خادمة. هذا العبد. لقد تركت بقعة أثناء التنظيف.

كيت – ها ها ها، جيد. نسيت كومة من الفتات على الأرض. آمل ألا تراها الملكة.

هيذر – لقد تركتها هناك. ليس أنا.

سارة – ماذا قلت هل اجبت علينا

تقترب “سارة” من هيذر. أمسكت بضفائرها الجميلة وشدتها.

سارة – تركتُ فوضى. أليس كذلك

هيذر – نعم، نعم. فعلتها. أنا آسف.

سارة – الآن نظف الفوضى!

حدث ذلك في كل مرة تزور فيها صديقات الملكة. تسببت الفتاتان في حدوث فوضى وتخويف هيذر لتنظيفها. ذهبت إلى والدتها لتشتكي.

هيذر – أخافتني الفتاتان الرهيبتان مرة أخرى. هل يمكنك فعل شيء حيال هذا من فضلك

لوسي – أنا آسف عزيزي. لن تصدقني الملكة. سوف يتم طردنا. إنهن فتيات رهيبات، لكن إذا قلنا شيئًا واحدًا، فلن يكون لدينا مكان نعيش فيه.

الشيء الوحيد الذي جعلها هيذر هو الأسعد هو الساعة التي أعطاها إياها والدها قبل وفاته. قولي له إنها ساعة سحرية. أخبرها أنه طالما كانت لديها هذه الساعة، فإن الوقت في صالحها!

ذات يوم، تمرض لوسي. لم يعد بإمكانك تنظيف القصر وإعداد الطعام للملك والملكة. لم تكن هيذر تعرف ماذا تفعل، تولت والدتها مسؤولية جميع المواقف.

لوسي – هيذر، عزيزتي. أريدك أن تنظف القصر من أجلي. أنت تعرف كيف ستسير الامور.

هيذر – لن أخذلك يا أمي. سوف أتأكد من نظافة القصر مثلك

بدأت هيذر العمل. نظفت القصر كله. المطبخ وجميع غرف النوم حتى أصل غرفة النوم الرئيسية. بينما كانت تنظفها، لفت أنظارها ثوب في خزانة الملكة. كان أجمل فستان رأته على الإطلاق. لم تستطع هيذر مقاومة تجربتها. نظرت إلى انعكاس صورتها في المرآة وقالت.

هيذر – أود أن أكون أميرة. الأميرة مثل الأميرات الرائعات في الكتب التي قرأتها. ربما بعد ذلك لن أعامل مثل الغبار.

صوت مجهول – لكن من المفترض أن تكون أميرة. تذكر أن الوقت دائمًا يفوز لأنه لا أحد يستطيع التغلب على الوقت.

استدارت هيذر ولكن لم يكن هناك أحد. صرخت وخرجت من غرفة النوم الرئيسية. كانت قد وصلت لتوها إلى الطابق السفلي عندما أدركت أنها لا تزال ترتدي الفستان. عندما رأتها بنات أصدقاء الملكة.

سارة – هذا رائع. لقد انتهيت الآن أيها العبد القذر.

كيت – بسرعة، اذهب وأخبر الملكة. سوف تكون غاضبا جدا.

غادرت الفتيات، تاركين هيذر في البكاء. وصلت الملكة على الفور ولم تكن سعيدة برؤية هيذر ترتدي ملابسها.

“الملكة” – هناك سبب لحفظ ملابسي في خزانة ملابسي. هذا لأن هذه ملابسي. لا ملابس خادمة. هل تفهم الفرق بين الملكة والخادم

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هيذر – نعم جلالة الملك.

الملكة – أين أمك يجب أن تحزم أغراضك وتترك قصري الآن.