قصة سنو فليك

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قصة ندفة الثلج

ذات مرة في بلدة تسمى بن كاستر، كانت مبهجة ويسكنها أشخاص ودودون، بما في ذلك عائلة شنايدر، عائلة محبة مكونة من ثلاثة أفراد، أب وأم وابن، كان هذا هو الوقت المفضل لديهم في العام.

الشتاء في بن كستر هو في أجمل حالاته، والشوارع مغطاة ببطانية من الثلج الأبيض النقي ويتجمع الأطفال للعب وصنع كرات الثلج ورجال الثلج.

في أحد الأيام، عندما كان الثلج يتساقط، خرج الأطفال للعب، وكان الأب في الخارج، وهو يجرف الثلج أمام المرآب ويشاهد روب يلعب. لقد كانوا عائلة سعيدة وكان ابنهم قرة عينهم، لكن الزوجين ما زالا يتطلعان إلى إنجاب طفلة جميلة.

بينما كانوا يشاهدون رأوا فتيات يصنعن رجال ثلج، وخطر إلى الزوج أن الأسرة ستصنع رجل ثلج، قبلت الزوجة الفكرة وقررت أن تصنع فتاة بالثلج.

لذا أحضرت أوليفيا أدوات النحت وبدأ روب في صنع كرات الثلج، بينما تجلب لهم المرأة الشوكولاتة الساخنة مع الحلوى.

بدأ في تشكيل دمية الثلج وفجأة توقف الثلج وغابت الشمس بين الغيوم، وفجأة خرج أنفاس صغيرة من دمية الثلج وتحولت إلى فتاة صغيرة جميلة كانت مذهولة تمامًا.

كانت الأسرة سعيدة بهذا العضو الجديد في الأسرة ودخلوا، ونمت الفتاة بسرعة وبمرور الوقت أصبحت أكثر ذكاءً، وكان جميع الأطفال يحبون اللعب معها.

ذات يوم، في نهاية الشتاء، أخبرت الفتاة الصغيرة والدتها عن جنيات السماء والأرض، وأنهم كانوا ينتظرونها. شعرت الأم بالحزن على كلام ابنتها وقالت لها إنها لن تسمح لها بالذهاب إلى أي مكان. .

وفي اليوم التالي ذهبت للعب مع أصدقائي عند النهر. أمضوا اليوم كله يلعبون، وعندما اشتدت الحرارة، بدأت الفتاة الصغيرة في الذوبان. جلست على ضفة النهر وسرعان ما ذابت تمامًا. دخلت النهر، بحث الأطفال عنها في كل مكان.

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سمع روب صوتها يناديه وبحث عن مصدر الصوت، واندفع إلى النهر حيث رأى فتاة تسبح وكانت سنوفليكس، وأخبرها أن تخبر والدتها أنها ستعود قريبًا وأنها تحبه. كثيرا ثم اختفت في الماء.

سارعت بوب لإخبار والدتها بكل ما حدث بينما كانت الطفلة تسبح مع جنيات الماء، وكانت تزور صديقاتها على الشاطئ كل صباح، وتجلب الماء من أجل الشرب.

كانت الأرض مليئة بالحياة التي جلبتها سنوفليكس، وبمجرد أن اقتربت الأشهر والصيف من البوابات حيث ملأت الحرارة الأرض، وخرج الأطفال للعب والاستمتاع بأشعة الشمس على النهر وقفزوا للسباحة مع الطفل، وتحولت إلى جنية وسرقت السعادة وذهبت إلى أهلها لتراقبهم وتخبرهم أن وقتها قد اقترب.

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أخيرًا جاء الشتاء وبدأ الثلج يتساقط ليغطي المدينة ببطانية بيضاء، وكانت العائلة سعيدة بقدوم الشتاء لأنه حان الوقت لمقابلة طفلهم الجميل، واندفعوا للخارج لاستقبالها، ثم ظهرت بين الثلوج وبدت أطول من ذي قبل وعانقت أسرتها بسعادة.