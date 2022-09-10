قصة شاب ذبح جاره أثناء صلاة الجمعة الدقهلية، في يوم الجمعة الماضي انتشر خبر شاب راح جاره داخل المسجد في محافظة الدقهلية، كان ذلك الحداث الأليم بين خطبتي الجمعة فقد أقدم على ذبح جاره ولقي الشخص المغدور مسرعة بالسكين داخل المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بالتحديد في منطقة السودان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الداقهلية.

بين خطبتين الجمعة شاب يذبح جاره داخل المسجد بالدقهلية

تلقى مدير الأمن في محافظة الداخلية اللواء مروان حبيب اختارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير مباحث الجنائيه بلاغ رسمي من مركز دكرنس لمسرع شخص داخل مساجد قرية ميت السودان الذي تتبع لدائرة المركز، وقد انتقلت وحده المباحث الى مكان الحادثة وبعد الفحص تبين بأن هناك مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه.

سبب مقتل شخص داخل إحدى مساجد الدقهلية

بدأت الأنباء الأولية تتحدث عن مقتل جار لجاره وبعد الفحص تبين إن المجني عليه يدعي الشرابين هو عوض المتولي الخواجه نتيجة خلافات بينهما بسبب الجيرة وقد نشرت مساده وتطورات في الكلام وقام أحدهم بطعان المجني عليه بسلاح ابيض، وقد بقي الشاب مصرعه داخل المسجد في خطبه الجمعة، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى كارلوس العام وسط حالة من الزور بين كافة المصلين وأهالي المحافظة، وتم تحرير محضر بهذه الواقع الأليمة وضبط المتورط إلى النيابة العامة لإكمال التحقيق معه.

حقيقة ذبح جار لجاره أثناء صلاة الجمعة في محافظة الدقهلية

لقي شاب أثناء أدائه صلاة الجمعة مصرعه بسبب تعرضه لطاعة من قبل جاره فقد حدثت مشادة بينه وبين جاره على أثر الجيرة التي كانت بينهم فقام الجار الملقب بالخواجه بالهجوم على جاره وطنه بسلاح أبيض بعدة طعنات، وتم نقل المغدور إلى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية وتم فتح التحقيق في هذه القضية وتم إحالة الجاني إلى الجهات الأمنية المباشرة التحقيق، وبعد ذلك الحدث انتشر الظهر والرعب بين كافة المصلين في المحافظة بسبب الواقعة الأليمة التي حدثت في محافظة الدقهلية.

بينما كان المصلين يؤدون صلاة الجمعة في إحدى مساجد محافظة الدقهلية قام شاب بهجوم على جاره والغدر به مما أدى الى قتله على الفور وكانت ذلك الحادثة بين خطبتين الجمعة من آثار بين كافه المصلين في المسجد.