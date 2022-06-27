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قصة شجرة التنوب

في أعماق الغابة، كانت تعيش شجرة تنوب صغيرة في مكان حر وجميل حيث تشرق الشمس وتداعب الريح اللطيفة أوراقها.كان محاطًا بأشجار طويلة وقوية وكان يكره أن ينظر إليه من الأعلى لأنهم كانوا أكبرهم. قال إن الطيور ليست حولي، فأنا صغير جدًا ولا يمكنني حتى أن أرى من يقترب مني، أتمنى لو كنت أطول حتى أستطيع رؤية المنازل والعالم من حوله، أخبرته أن الشجرة الكبيرة ستنمو مثلنا، والوقت أبدًا يتوقف حتى إذا كنت تريد إيقافه، فاستمتع بما لديك الآن.

وجاء ولد صغير وفتاة يقطفون الزهور في الغابة، قالوا، “يا له من يوم جميل، انظروا إلى تلك الشجرة الصغيرة، إنها صغيرة لطيفة، إنها طفل الغابة. أظهر – هل هذا لطيف أيضًا لم ألاحظ وجودي. قالت “إذا لم يلاحظ وجودك، فكيف قفز فوقك “قالت الشجرة أنت تمزح معي. “

قال أحدهم إنه مضحك ولكنك لطيف حقًا، وقالت الشجرة الصغيرة إنني أكرهها وقال لهم أحدهم أن تكون سعيدًا لأنك أزلت الغابات لم تترك الكثير مما اقتلعنا من جذورنا لتطهير الأرض، وقاموا بتحويلها إلى المزارع والمباني إنه لأمر مخيف أن أنمو قبل ذلك وقالت شجرة أخرى هذا كل ما لديّ عليك أن تكون راضيًا بما لديك ولكن الشجرة الصغيرة أرادت أن تنمو وتنمو.

وكانت السنين كريمة معه ونمت أغصانه الواحدة تلو الأخرى، لكنه ظل حزينًا، لم يشعر بالحرية وأراد أن يكبر، ثم جاء الناس ليضربوا فؤوسهم وسقطت الأشجار ولم يبق من الأشجار سوى فقالت له الشجرة الحكيمة “اذكر واكتفي بما عندك”. شعر طبوب بالأسف وأصبح يهتم بعلاقتهما، لكن كان من الصعب عليه تحمل آلام انفصالهما وشعر بالوحدة. ، غير قادر على إيجاد أي شيء للتحدث معه، وظل حزينًا.

مرت شهور دون أن يترك لها أثر لأصدقائه، وازداد إحساسه بالحزن والوحدة يومًا بعد يوم، وذات يوم جاء ليقلق في الغابة وأخبره أنني كنت أعلم أنك تبحث عن أصدقائك، فلديهم منذ أن أصبحوا الآن. صواري ضخمة من السفن العملاقة التي تبحر في البحار وتجول حول العالم ما الذي يسافرون إليه وأنا قلق بشأنهم لماذا لم يأخذوني معهم أريد أن أسافر أيضًا الغابة التي يفتقدونها قالت الشجرة هراء عندما يفوتونها مكانهم في البحر وتركه الطائر وذهب.

قصة الشجرة السحرية استمرار الحكاية

قال لها انتظري والبقية قال عصفور أعلم أنها في بيوت ضخمة تزين وتلمع. قال “لابد أن تكون المحرمات أكثر أهمية في مكان جميل، وشكلها لامع”. لم يكن القط العتابي يعرف المستقبل، لكنه استمر في التطلع إليه. وبعد عام آخر، حان الوقت بالنسبة له. غادر الغابة، تم نقل المحرمات إلى منزل كبير ووضعها في حوض ووضع الرمل حوله، ثم بدأت المواد في التزيين والتلميع، كان يتألق مثل الجوهرة، ولم يكونوا سعداء بها، لكنهم ضع نجمة عليها بدلاً من ذلك، وفي اليوم التالي انتظرت الشجرة ما سيحدث، لكن طلعت الشمس ولم يأت أحد.

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لن ينسوني لأني أجمل شجرة لكن الخدم أتوا وأزالوا الزينة من الشجرة وأخذوا الشجرة إلى السرداب. مضى الشتاء وذاب الثلج وبقيت الشجرة في مكانها في القبو. افتقد الشمس والغابة والريح. تجمعت الفئران حوله وأخبرهم بقصته. أدرك ذلك، لذلك كنت أشتكي باستمرار مما لم يكن لدي. كانوا على حق. أتمنى لو استمتعت بما كنت فيه.