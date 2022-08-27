قصة شمشون الجبار في الكتاب المقدس للاطفال ، قد انتشرت العديد من القصص التي تتعلق بالأطفال خلال الأعوام الماضية والتي تتعلق بالعديد من العلوم والمعرفة والفكاهة وغيرها من القصص والتي سنتعرف على أحدها وهي قصة شمشون الجبار في الكتاب المقدس ، ومن الشائع أن شمشون هو واحد من الشخصيات الشائعة منذ قديم الزمان كونه يعدبطل الشعبي لإسرائيل المزعومة ، حيث اشتهر بالقوة الهائلة التي يمتلكها ، تابعوا معنا .

معنى اسم شمشون في الكتاب المقدس

اسم شمشون للبنين، وهو مشتق من الكلمة العبرية (شمش) التي تعني (الشمس) كما يقال عنه (ابن الشمس)، بالإضافة إلى كونه من الأسماء التي لها معاني دينية مهمة. أبطال إسرائيل، لما كان لديه من قوة خارقة كانت حاضرة في شعره، لذلك قصته محبوبته دليلة بشكل مشهور في خيانتها له.

قصة شمشون العظيم في الكتاب المقدس للأطفال

كان شمشون قاضيًا في بني إسرائيل، حيث مكث 20 عامًا في هذا المنصب، وكان معروفًا بالقوة العظيمة التي يمتلكها، وعندما كبر تزوج من امرأة من (تمنة) إحدى المدن الفلسطينية. ولكن والديه لم يكتفوا بذلك، لأنه كان مخالفًا للقانون، وعندما كان في طريقه إلى تلك المدينة للزواج، التقى بأسد وقتله، ثم وجد جثة الأسد مليئة. النحل، فبدأ يأكل من العسل الذي ينتجه النحل، وأهدى والديه منه، بالإضافة إلى ذلك أثناء الاحتفال في حفل زفافه، قال للفلسطينيين لغزًا بناءً على تلك الحادثة، ووعد أيضًا بهدية ثمينة. أولئك الذين سيحلونها في سبعة أيام.

اشترط شمشون أن يعطوه هدية كهذه في حالة عدم تمكنهم من حل اللغز، وعندما عجزوا عن حلها، استعانوا بزوجته التي أقنعته بإخبارها بذلك. بعد أن قتل ثلاثين من قومهم، ثم ترك زوجته نتيجة خيانتها له، وبعد هذه الحادثة عاد شمشون إلى (تمنة) ليصالح زوجته، لكنها تزوجت وقتها بأخرى. ومنعوه من رؤيتها، فأضرم شمشون النار في مزارع وكروم الفلسطينيين وأحرقها.

حتى معاقبة شمشون، انتقم الفلسطينيون من زوجته، فحرقوها هي وعائلتها، وعندما رأى شمشون هذه الجريمة النكراء، قرر قتل العديد منهم، ثم ذهب ليجلس بجانب صخرة كبيرة في الأرض. من يهوذا، فذهب الفلسطينيون وراءه لينتقموا منه، وضربوا جميع البلدان المحيطة به، ونتيجة لذلك، جاء ثلاثة آلاف رجل من يهوذا نحو شمشون، وبدأوا يلومونه على إثارة غضب الفلسطينيون عليهم، فسمح لهم بتوثيقه وتسليمه لهم، ووافقوا على إمساكه، وهو شرك من شمشون، إذ فك القيود عن ذراعيه وركض لفكه. فامسكه الحمار وضرب الفلسطينيين الذين بلغ عددهم الف رجل.

قصة شمشون ودليلة

وقع شمشون في حب امرأة فلسطينية اشتهرت بجمالها، فلقبت بـ (دليلة)، وفي اليوم الذي ذهب فيه الحكام الفلسطينيون إلى دليلة وعرضوا عليها المال مقابل معرفتها سر قوة شمشون العظيمة، لذلك ذهبت دليلة إلى المنزل وأعدت طعامًا لشمشون، وبدأت تسأله عن مصدر قوته، فأجابها أنه إذا تم ربطه بسبعة أوتار جديدة ولم يجف، في هذه الحالة سيفقده. فرجعت دليلة إلى الرؤساء وأخبرتهم بما قاله لها شمشون فأمروها بربطه أثناء نومه ولم ينجح الأمر مما أدى إلى ظهور علامات استغراب على دليلة فاكتشفت ذلك. لقد خدعها شمشون وتمكن من تحريرها. في اليوم التالي، أصرت دليلة باستمرار على شمشون ليخبرها عن قوته، لدرجة أنه أخبرها بسر قوته، وأنه حصل عليها منذ ولادته، وإذا قص شعره يفقد قوته على الفور. وفي مساء نفس اليوم، دخلت دليلة عليه وهو نائم، بدأت أقص شعره، ثم خرجت إلى دعوة الفلسطينيين، الذين تمكنوا من أسر شمشون، مما جعلهم ينتفون عينيه. ووضعه في سجن غزة.

قصة شمشون الجبار في الكتاب المقدس للاطفال ، عرفت قصة شمشون من القصص القديمة التي إنتشرت بين الاسرائيلين ، والتي تتعلق ببطل شعبي صاحب قوة ومكانية عالية في اسرائيل المزعومة القديمة ، ويعد شمشون قاضيًا في بني إسرائيل، حيث مكث 20 عامًا في هذا المنصب .