قصة عشق مؤثرة جداً بين زوجين وأصعب فراق

قصة حب مؤثرة للغاية بين زوجين وأصعب فراق – كان هناك شاب وسيم اسمه أحمد أحب فتاة جميلة اسمها سارة، أعجب بها منذ سنوات الطفولة الأولى وكبر حبهما شيئًا فشيئًا، و لطالما قال والداهما أحمد لسارة وسارة لأحمد، وهذا جعل قلوبهما سعيدة للغاية،

وبالفعل، فور تخرج أحمد من الكلية، ذهب فورًا بحماس إلى خطوبة الفتاة مع أحلامه سارة، لأنه رأى في جمالها صفاتها وأخلاقها الحميدة وطاعة الله تعالى. ووافقت عائلتها على الفور ورحبت بقبول شاب مثل أحمد لزواج ابنتهما، وقضيت شهورًا في القفص الزوجي السعيد بعد طول انتظار وقلة صبر.

صورة توضيحية

على مدى الأيام والشهور والسنوات، ازداد الحب والود بين الزوجين وزاد ارتباطهما ببعضهما البعض إلى درجة لا توصف. الزوجة الجميلة وحب حياتها، واعتبرها كل من حولها رمزا للرومانسية والاخلاص والوفاء والحب. .

ذات يوم عندما كان أحمد عائدًا إلى المنزل من العمل، اتصل بسارة ليسألها عما إذا كانت بحاجة إلى إحضار أي شيء قبل عودته إلى المنزل، فقالت له سارة تعال بسرعة، لست بحاجة إلى أي شيء. وقمت بإعداد الطعام الذي تريده لك. اعجاب .. جاء الزوج بسرعة وأكل وأكل طعامه وجلس يشاهد التلفاز سويًا، وبدأ الزوج يسمع زوجته أجمل كلمات الرومانسية والحب، وكأنهما عشاق حديثي الزواج، رغم حقيقة أنهما عاشا منذ سنوات طويلة. مرت منذ زواجهما.

بعد عدة ساعات، نام الزوج في فراشة، وعندما استيقظ في الصباح لم يرغب في إيقاظ زوجته من نومها، فقام ووضع قطعة نقود وهو ينظر إلى زوجته وهي نائمة قليلاً. ملاك ولكن هذه المرة لم تستيقظ ففاجأ الزوج وتساءل هل هي متعبة وتنام كثيرًا !

وضع يده على خدها وفاجأته وكأنها قطعة ثلج مجمدة، نادى باسمها ولهث كالمجانين، لكنها لم تجب ولم تستيقظ!

لا رد … لا توجد حركة … تجمعت الدموع في عينيه وهو يحاول إبعاد الفكرة عن رأسه بطريقة ما … أخبرني حبيبي أنها غادرت هل انت وحدك وزوجتي الحبيبة ذهبت لم يستطع التوقف عن البكاء، عانقها وبكى بشدة، “أرجوك لا تتركني، خذني معك. من فضلك لا تقل أنني لا أستطيع العيش بدونك.

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صورة توضيحية

تغلب الزوج على صدمته بعد عدة ساعات، جالسًا بين ذراعي زوجته، استدعى سيارة الإسعاف، وبعد يوم صعب نزلت زوجته الحبيبة إلى القبر في أصعب مشهد في حياتها. المحاولات المستمرة من قبل الوالدين وعروض الزواج العديدة، لكنه قال دائمًا “لن يشاركني هذا المنزل سواي.

كنت مع أجمل قصة حب وولاء وأمل وإخلاص استمرت سنوات عديدة .. قصة أصبحت نادرة في عصرنا ولا تتكرر كثيرا. الموت لا ينتظر أحدا. القدر هو أغلى ما لديك في هذه الحياة .. ربما تكون هذه الحكاية درسًا لكل زوجين يتشاجران، أو يفرقهما الشيطان، ويلجأ الله .. أتمنى لك دائمًا حياة سعيدة وهادئة.

قصة حب مؤثرة جدا بين زوجين وأصعب انفصال